AMD, Yeni Zen 6 İşlemcileriyle Nvidia Üzerinde Beklenmedik Bir Zafer İlan Etti

Yarı iletken pazarındaki iki büyük dev olan AMD ve Nvidia arasındaki rekabet yeni bir aşamaya geçiyor. AMD şirketi, Zen 6 mimarisine dayanan yeni nesil EPYC Venice sunucu işlemcilerinin, Nvidia tarafından geliştirilen Vera çiplerini performans açısından önemli ölçüde geride bıraktığını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Advancing AI 2026 konferansında konuşan AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı Ravi Kuppusvami, mühendislerin başlangıçta mütevazı sonuçlar beklediklerini vurguladı. Kendisinin sözlerine göre şirket, Nvidia Vera işlemcilerini yaklaşık yüzde 10 oranında geçmeyi planlıyordu, ancak ilk testler beklenenden çok daha yüksek göstergeler ortaya koydu.

Beklenenden iki kat daha yüksek sonuç

ixbt.com verilerine göre AMD yetkilileri, mevcut aşamada Zen 6 çiplerinin rakiplerinden yüzde 20 daha hızlı çalıştığını iddia ediyor. En ilginç yanı ise bu sonuca henüz nihai optimizasyon çalışmaları tamamlanmadan ulaşıldığıdır. Bu durum, gelecekte sunucu pazarındaki güç dengesinin AMD lehine değişebileceğini göstermektedir.

Şirket, kendi hesaplamalarında SPEC CPU 2026 benchmark sonuçlarına dayanıyor. Testler sırasında 256 çekirdekli EPYC 9996 Venice işlemcilerinden oluşan iki soketli sistem, Nvidia Vera platformu ile karşılaştırıldı. Genel olarak AMD sistemi, işlem gücü açısından rakibini 2,2 kat geride bıraktı.

Çekirdek performansındaki fark

Uzmanların belirttiğine göre, genel gücü karşılaştırmak biraz uygunsuz olabilir, çünkü EPYC çiplerindeki çekirdek sayısı Nvidia Vera çipine kıyasla neredeyse üç kat daha fazladır. Ayrıca AMD işlemcilerinin ısıl tasarım gücü (TDP) 600 W iken, Nvidia ürününde bu gösterge 450 W seviyesindedir.

Bu nedenle tek bir çekirdeğin performansını karşılaştırmak daha büyük bir öneme sahiptir. SPECint testlerinde 96 çekirdekli EPYC Venice işlemcisinin her bir çekirdeğinin Nvidia Vera çekirdeğinden yüzde 20 daha hızlı olduğu belirlendi. İşlemci mimarisinin ne kadar verimli olduğunu gösteren temel faktör de tam olarak bu göstergedir.

Ancak sektör uzmanları bu rakamlara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyor. Şimdilik AMD'nin sunduğu veriler SPEC resmi veritabanında yayınlanmadı ve bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmadı. Şu an için bu rakamlar sadece "tahmini değerlendirme" statüsüne sahip.

Özbekistanlı BT uzmanları ve sunucu altyapısıyla ilgilenen mühendisler için bu haber büyük önem taşıyor. Çünkü ülkemizde veri merkezleri (DPC) gelişirken enerji verimliliği ve yüksek performansa sahip işlemci seçimi, gelecekteki maliyetlerin optimize edilmesine yardımcı olacaktır.

Nihai bir sonuca varmak için her iki şirketin ürünlerinin piyasaya çıkmasını ve bağımsız laboratuvarlarda gerçek iş yükleri altında test edilmesini beklemek gerekecek. Şimdilik ise AMD, teknolojik üstünlüğünü ilan etmekle yetiniyor.