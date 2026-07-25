AMD, Yeni Zen 6 İşlemcileriyle Nvidia Üzerinde Beklenmedik Bir Zafer İlan Etti

·69·Teknoloji
AMD, Yeni Zen 6 İşlemcileriyle Nvidia Üzerinde Beklenmedik Bir Zafer İlan Etti

Yarı iletken pazarındaki iki büyük dev olan AMD ve Nvidia arasındaki rekabet yeni bir aşamaya geçiyor. AMD şirketi, Zen 6 mimarisine dayanan yeni nesil EPYC Venice sunucu işlemcilerinin, Nvidia tarafından geliştirilen Vera çiplerini performans açısından önemli ölçüde geride bıraktığını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Advancing AI 2026 konferansında konuşan AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı Ravi Kuppusvami, mühendislerin başlangıçta mütevazı sonuçlar beklediklerini vurguladı. Kendisinin sözlerine göre şirket, Nvidia Vera işlemcilerini yaklaşık yüzde 10 oranında geçmeyi planlıyordu, ancak ilk testler beklenenden çok daha yüksek göstergeler ortaya koydu.

Beklenenden iki kat daha yüksek sonuç

ixbt.com verilerine göre AMD yetkilileri, mevcut aşamada Zen 6 çiplerinin rakiplerinden yüzde 20 daha hızlı çalıştığını iddia ediyor. En ilginç yanı ise bu sonuca henüz nihai optimizasyon çalışmaları tamamlanmadan ulaşıldığıdır. Bu durum, gelecekte sunucu pazarındaki güç dengesinin AMD lehine değişebileceğini göstermektedir.

Şirket, kendi hesaplamalarında SPEC CPU 2026 benchmark sonuçlarına dayanıyor. Testler sırasında 256 çekirdekli EPYC 9996 Venice işlemcilerinden oluşan iki soketli sistem, Nvidia Vera platformu ile karşılaştırıldı. Genel olarak AMD sistemi, işlem gücü açısından rakibini 2,2 kat geride bıraktı.

Çekirdek performansındaki fark

Uzmanların belirttiğine göre, genel gücü karşılaştırmak biraz uygunsuz olabilir, çünkü EPYC çiplerindeki çekirdek sayısı Nvidia Vera çipine kıyasla neredeyse üç kat daha fazladır. Ayrıca AMD işlemcilerinin ısıl tasarım gücü (TDP) 600 W iken, Nvidia ürününde bu gösterge 450 W seviyesindedir.

Bu nedenle tek bir çekirdeğin performansını karşılaştırmak daha büyük bir öneme sahiptir. SPECint testlerinde 96 çekirdekli EPYC Venice işlemcisinin her bir çekirdeğinin Nvidia Vera çekirdeğinden yüzde 20 daha hızlı olduğu belirlendi. İşlemci mimarisinin ne kadar verimli olduğunu gösteren temel faktör de tam olarak bu göstergedir.

Ancak sektör uzmanları bu rakamlara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyor. Şimdilik AMD'nin sunduğu veriler SPEC resmi veritabanında yayınlanmadı ve bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmadı. Şu an için bu rakamlar sadece "tahmini değerlendirme" statüsüne sahip.

Özbekistanlı BT uzmanları ve sunucu altyapısıyla ilgilenen mühendisler için bu haber büyük önem taşıyor. Çünkü ülkemizde veri merkezleri (DPC) gelişirken enerji verimliliği ve yüksek performansa sahip işlemci seçimi, gelecekteki maliyetlerin optimize edilmesine yardımcı olacaktır.

Nihai bir sonuca varmak için her iki şirketin ürünlerinin piyasaya çıkmasını ve bağımsız laboratuvarlarda gerçek iş yükleri altında test edilmesini beklemek gerekecek. Şimdilik ise AMD, teknolojik üstünlüğünü ilan etmekle yetiniyor.

AMDNvidiaZen 6EPYCİşlemci
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışGeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışBugün, 22:59SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorSpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorBugün, 22:30Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiKalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiBugün, 21:56Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorYapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorBugün, 21:26Yapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıYapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıBugün, 21:21Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıBugün, 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim