Palantir Başkanı Yapay Zekâ Pazarını Eleştirdi

Palantir şirketinin CEO’su Alex Karp, önde gelen yapay zekâ laboratuvarlarının kurumsal müşterilere yaklaşımını sert biçimde eleştirerek, eylemlerinde Marksizm belirtileri bulunduğunu söyledi. ixbt.com’un aktardığına göre, şirketin son mali raporunun ardından hissedarlara gönderilen mektupta teknoloji pazarındaki tekelci eğilimler ve yapay zekâ geliştiricilerinin müşteri verilerine sahip olma arzusu eleştirilerin merkezinde yer aldı. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Sosyal teori alanındaki doktora derecesine atıfta bulunan Karp, büyük dil modeli geliştiricilerini ortaklarının üretim araçlarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Ona göre bu yaklaşım, modern kapitalizmde beklenmedik sosyoekonomik sonuçlara yol açabilir ve aslında Marksist sosyalizm fikirlerine yaklaşabilir.

Rekor gelir ve pazar gerçekliği

Sert eleştirilere rağmen yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması, Palantir’e eşi görülmemiş finansal başarı getirdi. Şirket, raporlama döneminde 1,9 milyar dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 büyüme kaydetti. Ayrıca net kâr 1,1 milyar dolar oldu; bu da yalnızca bir çeyrekte, önceki yılın toplam gelirinden bile daha fazla kazanç elde edildiği anlamına geliyor.

Mali analistlerle düzenlenen konferansta Alex Karp, eleştirel tutumunu açıklayarak savunma teknolojileri sektörüne özgü yaklaşımları öne çıkardı. Karp’a göre şirketler, fikrî mülkiyetlerini ve uzmanlıklarını diğer yapay zekâ modellerine aktarma karşılığında rekabetçi işletmeleri finanse ediyor; bu durumun sonunda müşterilerin kendisine ihtiyaç kalmamasına yol açabileceğini belirtti.

Pazardaki mevcut durum ve endişeler yalnızca Palantir yönetimiyle sınırlı değil. Daha önce Microsoft CEO’su Satya Nadella da benzer görüşler dile getirerek önde gelen yapay zekâ laboratuvarlarının ortaklarla çalışma stratejisindeki risklere dikkat çekmişti. Çok sayıda şirket Anthropic ve OpenAI gibi girişimlerle iş birliği yapıp onları finanse etmiş olsa da bu laboratuvarlar, sonunda tasarım, tıp, hukuk ve ilaç gibi çeşitli alanlarda söz konusu ortaklarıyla rekabet eden ürünleri piyasaya sürüyor.