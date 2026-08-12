Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildi
AQSHning Florida shtatida Silver-River daryosida suzayotgan ayolga uzunligi 2,95 metrga yaqin alligator hujum qilib, uni o‘ng qo‘lidan tishladi va suv ostiga tortdi. Qayiqchi Jon Gamash ayolning qichqirig‘ini eshitib, uni arqondan vaqtinchalik bog‘lam yordamida qutqardi va tez tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minladi. Og‘ir jarohatlangan ayol shifoxonadan chiqarilgan va hozir uyida tiklanmoqda.
AQSHning Florida shtatida do‘stlari bilan suvda cho‘milayotgan ayol kutilmaganda alligator hujumiga uchradi. Voqea Silver-River daryosida sodir bo‘lgan va uning hayoti tasodifan yaqin atrofda bo‘lgan qayiqchining tezkor harakati tufayli saqlab qolingan.
Hodisa shanba kuni Geynsvill shahri janubidagi daryoda yuz bergan. Ayol bir guruh bilan birga suzayotgan paytda ulkan alligator ularga yaqinlashgan.
Ayol yirtqichni eshkak yordamida haydashga uringan. Biroq alligator bir zumda uning o‘ng qo‘lidan tishlab, ayolni suv ostiga tortib ketgan.
Shu payt yaqin atrofda bo‘lgan qayiqchi Jon Gamash ayolning qichqirig‘ini eshitgan. U voqea joyiga yetib kelganida, alligator ayolni allaqachon qo‘yib yuborgan, ammo jabrlanuvchi og‘ir jarohatlangan edi.
Gamashening aytishicha, ayolning jarohatlari juda jiddiy bo‘lgan. U zudlik bilan harakat qilib, arqondan vaqtinchalik bog‘lam sifatida foydalangan va jabrlanuvchini qayig‘iga olib chiqqan.
Shundan so‘ng qayiqchi ayol va uning hamrohlarini qirg‘oqqa olib borib, tez tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minlagan. Tezkor harakat jabrlanuvchining hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etgan.
Hozirda ayol shifoxonadan chiqarilgan va uyida tiklanmoqda.
Keyinchalik mutaxassislar hujum qilgan alligatorni ham aniqlagan. Uning uzunligi 2,95 metrga yaqin ekani ma’lum bo‘lgan. Yirtqich tutib olingach, Silver-River yana tashrif buyuruvchilar uchun ochilgan.
…