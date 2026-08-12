Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildi

·73·Dunyo
Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildi
Qisqacha

AQSHning Florida shtatida Silver-River daryosida suzayotgan ayolga uzunligi 2,95 metrga yaqin alligator hujum qilib, uni o‘ng qo‘lidan tishladi va suv ostiga tortdi. Qayiqchi Jon Gamash ayolning qichqirig‘ini eshitib, uni arqondan vaqtinchalik bog‘lam yordamida qutqardi va tez tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minladi. Og‘ir jarohatlangan ayol shifoxonadan chiqarilgan va hozir uyida tiklanmoqda.

AQSHning Florida shtatida do‘stlari bilan suvda cho‘milayotgan ayol kutilmaganda alligator hujumiga uchradi. Voqea Silver-River daryosida sodir bo‘lgan va uning hayoti tasodifan yaqin atrofda bo‘lgan qayiqchining tezkor harakati tufayli saqlab qolingan.

Hodisa shanba kuni Geynsvill shahri janubidagi daryoda yuz bergan. Ayol bir guruh bilan birga suzayotgan paytda ulkan alligator ularga yaqinlashgan.

Ayol yirtqichni eshkak yordamida haydashga uringan. Biroq alligator bir zumda uning o‘ng qo‘lidan tishlab, ayolni suv ostiga tortib ketgan.

Shu payt yaqin atrofda bo‘lgan qayiqchi Jon Gamash ayolning qichqirig‘ini eshitgan. U voqea joyiga yetib kelganida, alligator ayolni allaqachon qo‘yib yuborgan, ammo jabrlanuvchi og‘ir jarohatlangan edi.

Gamashening aytishicha, ayolning jarohatlari juda jiddiy bo‘lgan. U zudlik bilan harakat qilib, arqondan vaqtinchalik bog‘lam sifatida foydalangan va jabrlanuvchini qayig‘iga olib chiqqan.

Shundan so‘ng qayiqchi ayol va uning hamrohlarini qirg‘oqqa olib borib, tez tibbiy yordam ko‘rsatilishini ta’minlagan. Tezkor harakat jabrlanuvchining hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Hozirda ayol shifoxonadan chiqarilgan va uyida tiklanmoqda.

Keyinchalik mutaxassislar hujum qilgan alligatorni ham aniqlagan. Uning uzunligi 2,95 metrga yaqin ekani ma’lum bo‘lgan. Yirtqich tutib olingach, Silver-River yana tashrif buyuruvchilar uchun ochilgan.

FloridaAQSHSilver RiverGainesvilleJohn Gamache
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi