Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?
Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 turnirining 2-turida qora donalarda Rameshbabu Praggnanandhaga yutqazdi. Shu mag'lubiyatdan so'ng u 0,5 ochko bilan qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha 7-o'rinni egallab turibdi. 3-turda Sindarov oq donalarda Maksim Vashe-Lagravga qarshi o'ynaydi va bahs O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri — Grand Chess Tour seriyasining hal qiluvchi bosqichi hisoblangan Sinquefield Cup 2026 turniri davom etmoqda. Jahonning yetakchi grossmeysterlari jam bo‘lgan ushbu musobaqa klassik shaxmat yo‘nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda o‘tkazilmoqda.
Dramatik bahs: Praggnanandhaga qarshi kechgan murosasiz o‘yin
Turnirning ilk turida amerikalik tajribali grossmeyster Levon Aronyan bilan oq donalarda o‘ynab, durang qayd etgan o‘zbekistonlik iqtidor egasi Javohir Sindarov 2-turda ham murakkab sinovga duch keldi.
Ushbu turda Sindarov qora donalarda so‘nggi paytlardagi asosiy va prinsipial raqibiga aylanib borayotgan hindistonlik Rameshbabu Praggnanandhaga qarshi bahs olib bordi. Teng va durangga qarab ketayotgan o‘ta dramatik va keskin kechgan partida so‘nggi pallada Praggnanandha imkoniyatni o‘z tomoniga og‘dirib oldi va g‘alabani rasmiylashtirdi.
2-turda, shuningdek, yana uchta partida g‘alaba qayd etildi. Faqatgina bir uchrashuvda murosa ko‘chasi tanlandi — niderlandiyalik Anish Giri va amerikalik Fabiano Karuana ochkolarni teng bo‘lishib olishdi.
3-tur oldidan turnir jadvali va Sindarovning navbatdagi raqibi
Bugun bo‘lib o‘tadigan 3-turda Javohir Sindarov oq donalarda Fransiyaning yetakchi shaxmatchilaridan biri — Maksim Vashe-Lagravga qarshi bahs olib boradi. Turnirning barcha uchrashuvlari O‘zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
2-turdan so‘ng turnir jadvalidagi holat:
1-5-o‘rinlar: Fabiano Karuana, Uesli So, Rameshbabu Praggnanandha, Levon Aronyan va Maksim Vashe-Lagrav (barchasida 1,5 ochkodan);
6-o‘rin: Anish Giri (1 ochko);
7-o‘rin: Javohir Sindarov (0,5 ochko, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha);
So‘nggi o‘rinlar: Yorden van Forest (0 ochko, ikkala turda ham mag‘lubiyatga uchradi).
Sinquefield Cup 2026 to‘liq ishtirokchilar tarkibi:
Musobaqada dunyoning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri dona surmoqda:
Javohir Sindarov (O‘zbekiston)
Fabiano Karuana (AQSH)
Pragnanandhaa Rameshbabu (Hindiston)
Uesli So (AQSH)
Levon Aronyan (AQSH)
Anish Giri (Niderlandiya)
Vinsent Keymer (Germaniya)
Maksim Vashe-Lagrav (Fransiya)
Yorden van Forest (Niderlandiya)
Sem Sevyan (AQSH)
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…