Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?

·61·Sport
Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?
Qisqacha

Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 turnirining 2-turida qora donalarda Rameshbabu Praggnanandhaga yutqazdi. Shu mag'lubiyatdan so'ng u 0,5 ochko bilan qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha 7-o'rinni egallab turibdi. 3-turda Sindarov oq donalarda Maksim Vashe-Lagravga qarshi o'ynaydi va bahs O'zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri — Grand Chess Tour seriyasining hal qiluvchi bosqichi hisoblangan Sinquefield Cup 2026 turniri davom etmoqda. Jahonning yetakchi grossmeysterlari jam bo‘lgan ushbu musobaqa klassik shaxmat yo‘nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda o‘tkazilmoqda.

Dramatik bahs: Praggnanandhaga qarshi kechgan murosasiz o‘yin

Turnirning ilk turida amerikalik tajribali grossmeyster Levon Aronyan bilan oq donalarda o‘ynab, durang qayd etgan o‘zbekistonlik iqtidor egasi Javohir Sindarov 2-turda ham murakkab sinovga duch keldi.

Ushbu turda Sindarov qora donalarda so‘nggi paytlardagi asosiy va prinsipial raqibiga aylanib borayotgan hindistonlik Rameshbabu Praggnanandhaga qarshi bahs olib bordi. Teng va durangga qarab ketayotgan o‘ta dramatik va keskin kechgan partida so‘nggi pallada Praggnanandha imkoniyatni o‘z tomoniga og‘dirib oldi va g‘alabani rasmiylashtirdi.

Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?

2-turda, shuningdek, yana uchta partida g‘alaba qayd etildi. Faqatgina bir uchrashuvda murosa ko‘chasi tanlandi — niderlandiyalik Anish Giri va amerikalik Fabiano Karuana ochkolarni teng bo‘lishib olishdi.

3-tur oldidan turnir jadvali va Sindarovning navbatdagi raqibi

Bugun bo‘lib o‘tadigan 3-turda Javohir Sindarov oq donalarda Fransiyaning yetakchi shaxmatchilaridan biri — Maksim Vashe-Lagravga qarshi bahs olib boradi. Turnirning barcha uchrashuvlari O‘zbekiston vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

2-turdan so‘ng turnir jadvalidagi holat:

  • 1-5-o‘rinlar: Fabiano Karuana, Uesli So, Rameshbabu Praggnanandha, Levon Aronyan va Maksim Vashe-Lagrav (barchasida 1,5 ochkodan);

  • 6-o‘rin: Anish Giri (1 ochko);

  • 7-o‘rin: Javohir Sindarov (0,5 ochko, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha);

  • So‘nggi o‘rinlar: Yorden van Forest (0 ochko, ikkala turda ham mag‘lubiyatga uchradi).

Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?

Sinquefield Cup 2026 to‘liq ishtirokchilar tarkibi:

Musobaqada dunyoning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri dona surmoqda:

  1. Javohir Sindarov (O‘zbekiston)

  2. Fabiano Karuana (AQSH)

  3. Pragnanandhaa Rameshbabu (Hindiston)

  4. Uesli So (AQSH)

  5. Levon Aronyan (AQSH)

  6. Anish Giri (Niderlandiya)

  7. Vinsent Keymer (Germaniya)

  8. Maksim Vashe-Lagrav (Fransiya)

  9. Yorden van Forest (Niderlandiya)

  10. Sem Sevyan (AQSH)

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Javohir SindarovSt. LouisFabiano CaruanaRameshbabu PraggnanandhaaSinquefield Cup
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdiBugun, 12:51Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi