Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandi

·40·Dunyo
Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandi
Qisqacha

Angliya va Uelsdagi jinoiy, fuqarolik va oilaviy sud binolariga Meta kompaniyasining aqlli ko‘zoynaklarini olib kirish taqiqlandi. Tashrif buyuruvchilar va sud ishtirokchilaridan olib qo‘yiladigan qurilmalar sud binosidan chiqishda qaytariladi. Qaror yashirin foto va video tasvirga olish imkoniyati hamda sud ishtirokchisining savol-javob vaqtida yashirin yordam olishga uringani bilan bog‘liq.

Angliya va Uelsdagi jinoiy, fuqarolik va oilaviy sud binolariga Meta kompaniyasining aqlli ko‘zoynaklarini olib kirish rasman taqiqlandi. Bu haqda Buyuk Britaniyaning sudlar xizmati (HMCTS) ma’lum qildi.

Yangi qoidaga ko‘ra, bunday aqlli ko‘zoynaklar sud binosiga kirishda tashrif buyuruvchilar va sud ishtirokchilaridan olib qo‘yiladi. Qurilmalar egalarga faqat sud binosidan chiqish vaqtida qaytariladi.

Sud idorasi vakillari Buyuk Britaniya sudlarida maxsus ruxsatsiz foto va video tasvirga olish qonun bilan taqiqlanganini eslatdi. Bunday harakat sudni hurmat qilmaslik sifatida baholanishi mumkin.

Oddiy smartfonlardan foydalanish esa kamera va audioyozuv funksiyalari o‘chirilgan holatda ruxsat etilgan. Meta'ning aqlli ko‘zoynaklarida esa kameralar ko‘zoynak ramkasiga o‘rnatilgani sababli, atrofdagilar bilmagan holda yashirin tasvirga olish imkoniyati mavjud.

Taqiq joriy etilishiga yana bir voqea ham sabab bo‘lgan. Suddagi jarayon ishtirokchilaridan biri savol-javob vaqtida yashirin ravishda yordam olish uchun aqlli ko‘zoynaklardan foydalanishga uringan.

Bundan avval AQSHning Nyu-York shtatida ham sud zallarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish to‘liq taqiqlangan edi.

MetaAngliyaUelsBirlashgan QirollikNyu-York
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi