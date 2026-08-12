Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandi
Angliya va Uelsdagi jinoiy, fuqarolik va oilaviy sud binolariga Meta kompaniyasining aqlli ko‘zoynaklarini olib kirish taqiqlandi. Tashrif buyuruvchilar va sud ishtirokchilaridan olib qo‘yiladigan qurilmalar sud binosidan chiqishda qaytariladi. Qaror yashirin foto va video tasvirga olish imkoniyati hamda sud ishtirokchisining savol-javob vaqtida yashirin yordam olishga uringani bilan bog‘liq.
Angliya va Uelsdagi jinoiy, fuqarolik va oilaviy sud binolariga Meta kompaniyasining aqlli ko‘zoynaklarini olib kirish rasman taqiqlandi. Bu haqda Buyuk Britaniyaning sudlar xizmati (HMCTS) ma’lum qildi.
Yangi qoidaga ko‘ra, bunday aqlli ko‘zoynaklar sud binosiga kirishda tashrif buyuruvchilar va sud ishtirokchilaridan olib qo‘yiladi. Qurilmalar egalarga faqat sud binosidan chiqish vaqtida qaytariladi.
Sud idorasi vakillari Buyuk Britaniya sudlarida maxsus ruxsatsiz foto va video tasvirga olish qonun bilan taqiqlanganini eslatdi. Bunday harakat sudni hurmat qilmaslik sifatida baholanishi mumkin.
Oddiy smartfonlardan foydalanish esa kamera va audioyozuv funksiyalari o‘chirilgan holatda ruxsat etilgan. Meta'ning aqlli ko‘zoynaklarida esa kameralar ko‘zoynak ramkasiga o‘rnatilgani sababli, atrofdagilar bilmagan holda yashirin tasvirga olish imkoniyati mavjud.
Taqiq joriy etilishiga yana bir voqea ham sabab bo‘lgan. Suddagi jarayon ishtirokchilaridan biri savol-javob vaqtida yashirin ravishda yordam olish uchun aqlli ko‘zoynaklardan foydalanishga uringan.
Bundan avval AQSHning Nyu-York shtatida ham sud zallarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish to‘liq taqiqlangan edi.
…