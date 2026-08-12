Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdi
Olmaotada 9-qavatdan qulagan ayol bosh miya, ko‘krak qafasi, tos, son va yelka suyaklari jarohatlari bilan shifoxonaga komada hamda travmatik shok holatida olib kelingan. Shifokorlar unga bir necha marta, jumladan oyoq-qo‘llari va tos suyaklari bo‘yicha jarrohlik amaliyotlarini o‘tkazgan. Bemor shifoxonaga yotqizilganidan yetti kun o‘tib asta-sekin oyoqqa turg‘izilgan, yana uch kundan so‘ng qoniqarli holatda chiqarilgan.
Olmaota shahar Jamoat salomatligi boshqarmasi ma’lum qilishicha, 9-qavatdan qulagan ayol shifoxonaga og‘ir va bir necha turdagi jarohatlar bilan olib kelingan.
Unda bosh miya jarohati, ko‘krak qafasi shikastlanishi, qovurg‘alarning ko‘plab sinishi, pnevmotoraks va gemotoraks, shuningdek, tos suyaklari, son va yelka suyagi sinishi aniqlangan.
Bemor shifoxonaga olib kelinganida komada va travmatik shok holatida bo‘lgan. Shifokorlar uning ahvolini o‘ta og‘ir deb baholagan. Shifoxonaga yetkazilishidan avval tez yordam xodimlari bemorni intubatsiya qilib, shokka qarshi davolash choralarini boshlagan.
Kasalxonada ayolga zudlik bilan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Uni davolashga anesteziolog-reanimatologlar, travmatologlar, neyroxirurglar, jarrohlar, terapevtlar, kardiologlar, shuningdek, psixolog va psixiatrlar jalb qilingan.
Shifokorlarning ta’kidlashicha, bemorga bir necha marta jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Dastlab yuqori va pastki oyoq-qo‘llaridagi jarohatlar bo‘yicha bir vaqtning o‘zida jarrohlik amaliyoti bajarilgan. Oradan ikki kun o‘tib esa tos suyaklarida operatsiya o‘tkazilgan.
Eng e’tiborlisi, shifoxonaga yotqizilganidan yetti kun o‘tib bemorni asta-sekin oyoqqa turg‘izish boshlangan. Yana uch kundan so‘ng esa u qoniqarli holatda shifoxonadan chiqarilgan.
Endilikda ayol ambulator sharoitda davolanishni davom ettiradi va reabilitatsiya kursidan o‘tadi.
…