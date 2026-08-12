Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdi

·35·Dunyo
Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdi
Qisqacha

Olmaotada 9-qavatdan qulagan ayol bosh miya, ko‘krak qafasi, tos, son va yelka suyaklari jarohatlari bilan shifoxonaga komada hamda travmatik shok holatida olib kelingan. Shifokorlar unga bir necha marta, jumladan oyoq-qo‘llari va tos suyaklari bo‘yicha jarrohlik amaliyotlarini o‘tkazgan. Bemor shifoxonaga yotqizilganidan yetti kun o‘tib asta-sekin oyoqqa turg‘izilgan, yana uch kundan so‘ng qoniqarli holatda chiqarilgan.

Olmaota shahar Jamoat salomatligi boshqarmasi ma’lum qilishicha, 9-qavatdan qulagan ayol shifoxonaga og‘ir va bir necha turdagi jarohatlar bilan olib kelingan.

Unda bosh miya jarohati, ko‘krak qafasi shikastlanishi, qovurg‘alarning ko‘plab sinishi, pnevmotoraks va gemotoraks, shuningdek, tos suyaklari, son va yelka suyagi sinishi aniqlangan.

Bemor shifoxonaga olib kelinganida komada va travmatik shok holatida bo‘lgan. Shifokorlar uning ahvolini o‘ta og‘ir deb baholagan. Shifoxonaga yetkazilishidan avval tez yordam xodimlari bemorni intubatsiya qilib, shokka qarshi davolash choralarini boshlagan.

Kasalxonada ayolga zudlik bilan zarur tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Uni davolashga anesteziolog-reanimatologlar, travmatologlar, neyroxirurglar, jarrohlar, terapevtlar, kardiologlar, shuningdek, psixolog va psixiatrlar jalb qilingan.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, bemorga bir necha marta jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Dastlab yuqori va pastki oyoq-qo‘llaridagi jarohatlar bo‘yicha bir vaqtning o‘zida jarrohlik amaliyoti bajarilgan. Oradan ikki kun o‘tib esa tos suyaklarida operatsiya o‘tkazilgan.

Eng e’tiborlisi, shifoxonaga yotqizilganidan yetti kun o‘tib bemorni asta-sekin oyoqqa turg‘izish boshlangan. Yana uch kundan so‘ng esa u qoniqarli holatda shifoxonadan chiqarilgan.

Endilikda ayol ambulator sharoitda davolanishni davom ettiradi va reabilitatsiya kursidan o‘tadi.

Almaty
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiBugun, 11:55Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bunaqasi hali bo‘lmagan: Xitoyda bolakay burniga kodli qulfni tiqib oldi (video)Bugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi