Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlari

·37·Dunyo
Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlari
Qisqacha

Netflix 11 avgust kuni Joze Mourinoga bag'ishlangan uch qismli hujjatli serialni namoyish etdi, biroq unda Xosep Gvardiola ko'rinish bermadi. Rejissyor Jo Perlman so'zlariga ko'ra, Gvardiola intervyu berishga rozi bo'lgan, ammo Joze Mourinoning shaxsan o'zi uning oldiga murojaat qilib kelishini shart qilgan. Gvardiola va Mourino o'rtasidagi raqobat, ayniqsa, Mourino «Real Madrid»ni, Gvardiola esa «Barselona»ni boshqargan 2010–2012 yillarda avjiga chiqqan.

Netflix striming platformasi 11 avgust kuni futbol dunyosining eng yorqin va munozarali simolaridan biri, Madridning «Real» klubi sobiq bosh murabbiyi Joze Mourinoga bag‘ishlangan uch qismdan iborat shov-shuvli hujjatli serialni tomoshabinlar e’tiboriga havola etdi.

Futbol afsonalari ishtirok etgan ushbu loyihada ko‘pchilik intizorlik bilan kutgan yana bir bosh qahramon — «Barselona», «Bavariya» va «Manchester Siti» ustozi Xosep Gvardiolaning ko‘rinish bermagani muxlislar o‘rtasida turli savollarni keltirib chiqardi.

«Pep rozi bo‘ldi, ammo bitta shart bilan...»

Hujjatli serial rejissyori Jo Perlmanning (Joe Pearlman) so‘zlariga ko‘ra, film ijodkorlari azaliy va prinsipial raqib sifatida ispaniyalik mutaxassisga ham murojaat qilishgan va undan intervyu olishni rejalashtirishgan.

Gvardiola taklifni keskin rad etmagan, ammo o‘zining qat’iy va prinsipial shartini ilgari surgan:

«Ha, biz haqiqatan ham Pep bilan aloqaga chiqdik va uni loyihaga taklif qildik. U intervyu berishga rozi bo‘ldi, lekin bitta shart qo‘ydi: uning oldiga Joze Mourinoning shaxsan o‘zi murojaat qilib kelishi kerak edi. Bu taklif va shartning nima bilan yakun topganini o‘zingiz tasavvur qilavering», — dedi rejissyor Perlman «The Sun» nashriga bergan intervyusida.

Nafsoniyatlar to‘qnashuvi va futbol tarixidagi eng buyuk raqobat

Murabbiylar o‘rtasidagi ushbu kichik detal Gvardiola va Mourino o‘rtasidagi azaliy murosasizlik va psixologik «urush» hamon barhayot ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Ikki buyuk mutaxassis o‘rtasidagi qarama-qarshilik ayniqsa Mourino «Real Madrid»ni, Gvardiola esa «Barselona»ni boshqargan yillarda (2010–2012) o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan edi.

Gvardiolaning ushbu sharti Mourinoning kibri va nafsoniyati sabab amalga oshmay qolgani tufayli, tomoshabinlar dunyo futbolining ikki gigantini bir kadrda ko‘rish imkoniyatidan mahrum bo‘lishdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

José MourinhoJosep GuardiolaNetflixReal MadridBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi