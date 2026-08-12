Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlari
Netflix 11 avgust kuni Joze Mourinoga bag'ishlangan uch qismli hujjatli serialni namoyish etdi, biroq unda Xosep Gvardiola ko'rinish bermadi. Rejissyor Jo Perlman so'zlariga ko'ra, Gvardiola intervyu berishga rozi bo'lgan, ammo Joze Mourinoning shaxsan o'zi uning oldiga murojaat qilib kelishini shart qilgan. Gvardiola va Mourino o'rtasidagi raqobat, ayniqsa, Mourino «Real Madrid»ni, Gvardiola esa «Barselona»ni boshqargan 2010–2012 yillarda avjiga chiqqan.
Netflix striming platformasi 11 avgust kuni futbol dunyosining eng yorqin va munozarali simolaridan biri, Madridning «Real» klubi sobiq bosh murabbiyi Joze Mourinoga bag‘ishlangan uch qismdan iborat shov-shuvli hujjatli serialni tomoshabinlar e’tiboriga havola etdi.
Futbol afsonalari ishtirok etgan ushbu loyihada ko‘pchilik intizorlik bilan kutgan yana bir bosh qahramon — «Barselona», «Bavariya» va «Manchester Siti» ustozi Xosep Gvardiolaning ko‘rinish bermagani muxlislar o‘rtasida turli savollarni keltirib chiqardi.
«Pep rozi bo‘ldi, ammo bitta shart bilan...»
Hujjatli serial rejissyori Jo Perlmanning (Joe Pearlman) so‘zlariga ko‘ra, film ijodkorlari azaliy va prinsipial raqib sifatida ispaniyalik mutaxassisga ham murojaat qilishgan va undan intervyu olishni rejalashtirishgan.
Gvardiola taklifni keskin rad etmagan, ammo o‘zining qat’iy va prinsipial shartini ilgari surgan:
«Ha, biz haqiqatan ham Pep bilan aloqaga chiqdik va uni loyihaga taklif qildik. U intervyu berishga rozi bo‘ldi, lekin bitta shart qo‘ydi: uning oldiga Joze Mourinoning shaxsan o‘zi murojaat qilib kelishi kerak edi. Bu taklif va shartning nima bilan yakun topganini o‘zingiz tasavvur qilavering», — dedi rejissyor Perlman «The Sun» nashriga bergan intervyusida.
Nafsoniyatlar to‘qnashuvi va futbol tarixidagi eng buyuk raqobat
Murabbiylar o‘rtasidagi ushbu kichik detal Gvardiola va Mourino o‘rtasidagi azaliy murosasizlik va psixologik «urush» hamon barhayot ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Ikki buyuk mutaxassis o‘rtasidagi qarama-qarshilik ayniqsa Mourino «Real Madrid»ni, Gvardiola esa «Barselona»ni boshqargan yillarda (2010–2012) o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan edi.
Gvardiolaning ushbu sharti Mourinoning kibri va nafsoniyati sabab amalga oshmay qolgani tufayli, tomoshabinlar dunyo futbolining ikki gigantini bir kadrda ko‘rish imkoniyatidan mahrum bo‘lishdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…