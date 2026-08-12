AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildi

·38·Texno
AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildi
Qisqacha

AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya va yana 38 davlat qit'alararo ballistik raketalar, suv osti kemalaridan uchiriladigan ballistik raketalar hamda raketa-tashuvchilar sinovlari haqida parvozdan kamida 24 soat oldin xabar berishni talab qildi. Bildirishnomalarda raketa klassi, taxminiy uchish vaqti, start rayoni, parvoz yo'nalishi hamda qulash yoki suvga tushish hududlari ko'rsatilishi kerak.

AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa 38 davlat dunyo mamlakatlarini qitʼalararo ballistik raketalar, suv osti kemalaridan uchiriladigan ballistik raketalar hamda raketa-tashuvchilarning sinovlari haqida oldindan xabardor qilishga chaqirdi. Yangi qo‘shma bayonotda bunday bildirishnomalar parvozdan kamida 24 soat oldin, xususan, yadro quroliga ega davlatlar tomonidan yuborilishi shartligi qatʼiy talab qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xalqaro tashabbus Xitoy tomonidan Tinch okeanining ochiq suvlariga ballistik raketa kutilmaganda uchirilganidan so‘ng eʼlon qilindi. Garchi rasmiy hujjatda Pekin to‘g‘ridan-to‘g‘ri tilga olinmagan bo‘lsa-da, aynan shu kutilmagan sinovlar xalqaro hamjamiyatda jiddiy xavotir va tanqidlarni keltirib chiqargan edi.

Xavfsizlik choralari va shaffoflik

Tashabbuz mualliflarining fikricha, yadro kallaklarini tashi oladigan raketalarni yetarli darajada ogohlantirishsiz sinovdan o‘tkazish katta xavf tug‘diradi. Bu holat sinov zonalari yaqinida joylashgan davlatlar xavfsizligiga tahdid solib, xalqaro miqyosdagi xavotirlarni kuchaytiradi.

Ishtirokchi mamlakatlar taqdim etilishi lozim bo‘lgan maʼlumotlar ro‘yxatini ham belgilab berdi. Unga ko‘ra, bildirishnomada quyidagilar aks etishi shart:

  • Uchirilayotgan ballistik raketa yoki raketa-tashuvchining klassi
  • Taxminiy uchish vaqt oralig‘i
  • Start rayoni va parvoz yo‘nalishi
  • Aviatsiya va dengiz xizmatlari uchun qulash yoki suvga tushish hududlari haqidagi maʼlumotlar
Oxirgi band havo va dengiz harakati xavfsizligini taʼminlash, kutilmagan ko‘ngilsizliklarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

Ishonchni mustahkamkash mexanizmlari

Bayonotda taʼkidlanishicha, muntazam va shaffof axborot almashinuvi davlatlarning harbiy dasturlari yoki tezkor imkoniyatlarini cheklamaydi. Aksincha, bu vaziyatni noto‘g‘ri baholash xavfini kamaytirib, mamlakatlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchni mustahkamlaydi.

Hozirgi kunda bunday vazifalarni bajaruvchi asosiy mexanizmlardan biri Ballistik raketalarning tarqalishiga qarshi Gaaga kodeksi bo‘lib, unga 145 ta davlat aʼzo hisoblanadi. Yangi tashabbuz mualliflari barcha daxldor mamlakatlarni ushbu xalqaro kelishuvlarga qo‘shilishga va raketa uchirishlari haqida oldindan xabar berish tartibiga rioya qilishga chaqirdi.

Raketa sinovlariXalqaro xavfsizlikAQShYadro quroliSiyosat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi