Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdi
Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Arne Slot oʻz kelajagiga aniqlik kiritib, Niderlandiya milliy terma jamoasini boshqarish taklifini rad etganini tasdiqladi. Mutaxassis oʻtgan yilning may oyida Enfildni tark etganidan buyon ishlamayotgan edi va Ronald Kuman isteʼfoga chiqarilganidan soʻng terma jamoaning asosiy vorisi sifatida qaralayotgandi. Voetbal International nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiy Niderlandiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (KNVB) bilan muzokaralar oʻtkazganiga qaramay, oʻz xohishi bilan jarayondan chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Asosiy nomzod boʻlishiga qaramay, 47 yoshli murabbiy xalqaro miqyosdagi ishga oʻtishdan koʻra, klub futbolidagi kundalik mashgʻulotlar jarayonini afzal koʻrishini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi vaqtda uning ambitsiyalari har kuni futbolchilar bilan maydonda ishlashga qaratilgan boʻlib, terma jamoalarda bunday imkoniyat mavjud emas.
Klub futboli ustuvor vazifaArne Slot moliyaviy kelishmovchiliklar haqidagi mish-maharlarni qatʼiy rad etib, KNVB bilan muzokaralar juda professional tarzda oʻtganini alohida taʼkidladi. U milliy jamoaga ulkan hurmat bilan qarashini, biroq hozirgi bosqichda faqat klub darajasida faoliyat yuritishni xohlashini bildirdi. Murabbiyning fikricha, klub futboli unga hali koʻp narsa bera oladi va vaqti kelib oʻz mamlakati bosh jamoasini boshqarish har qanday murabbiy uchun sharaf ekanini tan oldi.
Eslatib oʻtamiz, Arne Slotning Liverpuldagi faoliyati jamoani chempionlikka olib kelganidan bir yil oʻtib yakunlangan edi. Angliya Premer-ligasining soʻnggi mavsumida klub beshinchi oʻrinni egalladi, shuningdek, jamoa ichidagi taktika borasidagi tushunmovchiliklar va Muhammad Salahning ochiq tanqidlari rahbariyatni ichki tekshiruv oʻtkazishga va murabbiyni isteʼfoga chiqarishga majbur qilgandi.
…