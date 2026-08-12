Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdi

·1·Sport
Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishdan nima uchun bosh tortganini aytdi

Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Arne Slot oʻz kelajagiga aniqlik kiritib, Niderlandiya milliy terma jamoasini boshqarish taklifini rad etganini tasdiqladi. Mutaxassis oʻtgan yilning may oyida Enfildni tark etganidan buyon ishlamayotgan edi va Ronald Kuman isteʼfoga chiqarilganidan soʻng terma jamoaning asosiy vorisi sifatida qaralayotgandi. Voetbal International nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, murabbiy Niderlandiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (KNVB) bilan muzokaralar oʻtkazganiga qaramay, oʻz xohishi bilan jarayondan chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Asosiy nomzod boʻlishiga qaramay, 47 yoshli murabbiy xalqaro miqyosdagi ishga oʻtishdan koʻra, klub futbolidagi kundalik mashgʻulotlar jarayonini afzal koʻrishini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi vaqtda uning ambitsiyalari har kuni futbolchilar bilan maydonda ishlashga qaratilgan boʻlib, terma jamoalarda bunday imkoniyat mavjud emas.

Klub futboli ustuvor vazifa

Arne Slot moliyaviy kelishmovchiliklar haqidagi mish-maharlarni qatʼiy rad etib, KNVB bilan muzokaralar juda professional tarzda oʻtganini alohida taʼkidladi. U milliy jamoaga ulkan hurmat bilan qarashini, biroq hozirgi bosqichda faqat klub darajasida faoliyat yuritishni xohlashini bildirdi. Murabbiyning fikricha, klub futboli unga hali koʻp narsa bera oladi va vaqti kelib oʻz mamlakati bosh jamoasini boshqarish har qanday murabbiy uchun sharaf ekanini tan oldi.

Eslatib oʻtamiz, Arne Slotning Liverpuldagi faoliyati jamoani chempionlikka olib kelganidan bir yil oʻtib yakunlangan edi. Angliya Premer-ligasining soʻnggi mavsumida klub beshinchi oʻrinni egalladi, shuningdek, jamoa ichidagi taktika borasidagi tushunmovchiliklar va Muhammad Salahning ochiq tanqidlari rahbariyatni ichki tekshiruv oʻtkazishga va murabbiyni isteʼfoga chiqarishga majbur qilgandi.

Arne SlotLiverpulNiderlandiyaFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi