Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordi

·46·Dunyo
Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordi
Qisqacha

AQSHning Alyaska shtatidagi Glacier Bay hududida ulkan kit oila uxlab yotgan 1960-yillarda ishlab chiqarilgan yelkanli qayiqqa urilib, uni cho'ktira boshlagan. Ota-ona va ularning 23 yoshli o'g'li qutqaruv jiletlarini kiyib, qorong'ida taxminan 130 yard, ya'ni 120 metr masofani suzib o'tib, qirg'oqqa chiqqan.

AQSHning Alyaska shtatida bir oila uchun oddiy tun kutilmaganda hayot-mamot kurashiga aylandi. Ota-ona va ularning 23 yoshli o‘g‘li kemada uxlab yotgan paytda ulkan kit qayiqqa urilib, uni cho‘ktira boshlagan.

Voqea Glacier Bay hududida, taxminan soat 23:30 atrofida sodir bo‘lgan. Oila a’zolari to‘satdan kuchli zarba va g‘aroyib gumburlash ovozini eshitgan. Shundan so‘ng 1960-yillarda ishlab chiqarilgan yelkanli qayiq tezlik bilan suvga botishni boshlagan.

Vaziyatni anglagan oila a’zolari vaqtni boy bermay, qutqaruv jiletlarini kiyib, qorong‘i tun bag‘rida qirg‘oq tomon suzishga majbur bo‘lgan. Ular taxminan 130 yard, ya’ni 120 metrga yaqin masofani bosib o‘tib, quruqlikka chiqishga muvaffaq bo‘lgan.

Qutqaruvchilar yetib kelguniga qadar oila qirg‘oqda qolgan. Ular sovuq tunni o‘tkazish uchun olov yoqib, yordam kutishgan.

Oila a’zolari o‘sha kuni ertalab hududda ulkan kitni ko‘rgani uchun qayiqqa aynan shu jonivor urilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan. Biroq bu faqat gumon emasligi keyinroq ma’lum bo‘lgan.

Qayiqni tekshirish jarayonida undan kit terisiga o‘xshash kichik parcha topilgan. Biologlar ham ushbu parcha haqiqatan kitdan ajralib chiqqanini tasdiqlagan.

Mutaxassislar kit qayiqqa ataylab hujum qilmagan, balki suv ostida baliqlarni quvish jarayonida kemaning oldiga chiqib qolgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Eng muhimi, ushbu to‘qnashuv kit uchun ham halokatli bo‘lmagan ko‘rinadi. Biologlarning dastlabki bahosiga ko‘ra, ulkan dengiz jonivori jiddiy jarohat olmagan bo‘lishi mumkin.

Hozirda oilaning 1960-yillarda ishlab chiqarilgan yelkanli qayig‘i ta’mirlanmoqda. Ammo bir necha daqiqada uy-joy vazifasini bajarayotgan kemadan qorong‘i suvda qochishga majbur bo‘lgan oila bu tunni uzoq vaqt unutmasa kerak.

AlaskaAQSHGlacier Bay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiYong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldiBugun, 12:41Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi