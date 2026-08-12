Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildi

·22·Texno
Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildi
Qisqacha

Elektr tarmog'i va akkumulyatorlarga ehtiyoj sezmaydigan, to'liq avtonom mikrokompyuter mitti Stirling dvigateli yordamida haroratlar farqini elektr energiyasiga aylantiradi. Reddit tarmog'idagi PickentCode laqabli foydalanuvchi qurilmani qariyb bir oyda yaratib, uni yog'och korpus, ESP32 C3 mikrokontrolleri, 128 x 64 piksellar aniqligidagi 2,42 dyuymli monoxrom OLED-displey va 16 ta tugmadan iborat klaviatura bilan jihozlagan.

Elektr tarmogʻi va akkumulyatorlarga mutlaqo ehtiyoj sezmaydigan, toʻliq avtonom tarzda ishlovchi oʻziga xos mikrokompyuter yaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Reddit tarmogʻining PickentCode laqabli foydalanuvchisi dizayni hamda ishlash prinsipi jihatidan chinakam muhandislik moʻjizasiga aylangan steampunk uslubidagi noyob qurilmani yigʻishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu loyiha nafaqat texnik ijodkorlik namunasi, balki muqobil energiya manbalaridan foydalanishning qiziqarli namunasidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur gʻayrioddiy qurilmaning asosini haroratlar farqini mexanik harakatga, soʻngra generator yordamida elektr energiyasiga aylantirib beruvchi mitti Stirling dvigateli tashkil etadi. Loyiha muallifining taʼkidlashicha, ushbu noyob kompyuterni loyihalashtirish va yigʻish uchun qariyb bir oy vaqt sarflangan. Barcha ishlar dastlab Blender dasturida modellashtirishdan boshlanib, yakunda yogʻochdan tayyorlangan puxta korpusga ulangan.

Style steampunk va muhandislik yechimlari

Qurilmaning tashqi koʻrinishi ham alohida eʼtiborga loyiq. Yogʻoch korpusning yon panellariga Robert Stirling portreti hamda uning 1816 yilda yaratilgan original dvigateli sxemasi lazer yordamida nafis qilib oʻyib tushirilgan. Shuningdek, elektronika qismlari va klavishlar 3D-printerda chop etilgan boʻlsa, dizaynga oʻziga xos koʻrk berib turuvchi dekorativ naychalar eski dush shlangidan yasalgan.

Qurilma ichki qismining texnik jihozlanishi ham ixchamligi bilan ajralib turadi. Uning boshqaruvi ESP32 C3 mikrokontrolleriga tayanadi. Shuningdek, kompyuter 128 x 64 piksellar aniqligiga ega 2,42 dyuymli monoxrom OLED-displey hamda 16 ta tugmadan iborat klaviatura bilan jihozlangan. Generator ishlab chiqarayotgan kuchlanish kondensatorlar yordamida barqarorlashtirilib, jarayon analog voltmetr orqali nazorat qilib boriladi.

Energiya taqchilligi va imkoniyatlar

Loyihani amalga oshirishdagi eng asosiy qiyinchilik Stirling dvigatelining oʻta past quvvatga egaligi boʻlgan. Manbaga koʻra, dvigatel atigi 150 mVt quvvat ishlab chiqaradi. Shu sababli muallif energiya tejamkorligini taʼminlash uchun bir qator cheklovlarga borishga majbur boʻlgan:

  • Wi-Fi va Bluetooth modullari toʻliq oʻchirilgan
  • Ekran yorqinligi sezilarli darajada pasaytirilgan
  • ESP32 protsessorining chastotasi ish jarayonida 80 MHz gacha, kutish rejimida эса 10 MHz gacha cheklangan
Barcha qatʼiy cheklovlarga qaramamay, mitti kompyuter toʻliq ishlaydigan holatda. Unda Tetris, Snake va Pong kabi oʻyinlarni ishga tushiruvchi CHIP-8 virtual mashinasi muvaffaqiyatli ishlamoqda. Buning ustiga, qurilmada foydalanuvchiga oʻz dasturlarini kiritish va ularni bevosita ushbu gʻayrioddiy gadjetda bajarish imkonini beruvchi maxsus kod muharriri ham nazarda tutilgan.

Stirling dvigateliSteampunk kompyuterESP32Texnologiya yangiliklariMiniatyura kompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi