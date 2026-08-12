Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirda

·25·Sport
Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirda
Qisqacha

Spirit of Shankly Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Liverpul aksiyalarining taxminan 30 foizini sotib olishi mumkinligi haqidagi xabarlar yuzasidan klub rahbariyatidan zudlik bilan tushuntirish talab qildi. Muxlislar bunday bitim jamoa boshqaruvi, futbol operatsiyalari va Anfielddagi an'anaviy qadriyatlarga ta'sir ko'rsatishidan xavotirda.

Liverpul jamoasining nufuzli muxlislar uyushmasi Spirit of Shankly (SoS) klub rahbariyatiga rasmiy murojaat yoʻllab, Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsiumning ehtimoliy xaridi yuzasidan zudlik bilan tushuntirish berishni talab qildi. ESPN xabariga koʻra, muxlislar mazkur bitim ingliz klubining kelajakdagi boshqaruvi va futbol operatsiyalariga qanday taʼsir koʻrsatishidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi paytlarda dunyodagi eng badavlat kishilardan biri boʻlgan Jeff Bezos hamkorligidagi guruh Liverpul aksiyalarining sezilarli qismini, taxminan 30 foizini sotib olishga yaqin turgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ehtimoliy bitim klub atrofida katta muhokamalarga sabab boʻlib, muxlislar jamoaning asosiy qadriyatlarini saqlab qolish har qanday tijoriy manfaatlardan ustun turishi kerakligini taʼkidlamoqda.

Muxlislar uyushmasining talablari va xavotirlari

Spirit of Shankly tashkiloti bayonotida taʼkidlanishicha, Fenway Sports Group (FSG) egalik qil даврида yuzaga kelgan voqealar fonida klubning kimga tegishli ekanligi va uni qanday boshqarilishi jamoa uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Muxlislar boshqa klublarda kuzatilgan shunga oʻxshash investitsiya bitimlari futbol operatsiyalarida keskin oʻzgarishlarga olib kelgani va bu holat Liverpulda takrorlanishidan choʻchimoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Jeff Bezosning shaxsiy boyligi 210 milliard funt sterlingga baholanmoqda va u ilgari The Washington Post gazetasi hamda Blue Origin kompaniyasiga egalik qilganiga qaramay, professional sport jamoalariga investitsiya kiritish borasida tajribaga ega emas. Shunga qaramasdan, u tuzayotgan nufuzli investorlar guruhiga Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham kirgani xabar qilingan.

Konsorsium tarkibi va kelajakdagi rejalar

Mazkur sarmoyadorlar guruhiga hindistonlik milliarder Lakshmi Mittalning kuyovi Amit Bhatia rahbarlik qilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu konsorsium aʼzolari orasida faqatgina Amit Bhatia sport biznesida tajribaga ega boʻlib, u yaqinda Queens Park Rangers klubidagi 18 yillik faoliyatidan soʻng hammualliflik va direktorlik lavozimini tark etgan edi.

Hozirgi vaqtda Spirit of Shankly vakillari klub rasmiylari bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni talab qilmoqda. Muxlislar uyushmasi boʻlajak investitsiyalar Anfielddagi anʼanaviy qadriyatlar va sport tamoyillariga putur yetkazmasligini kafolatlovchi aniq javoblarni olishni istamoqda.

LiverpulJeff BezosSpirit of ShanklyAngliya Premer-ligasifutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldiBugun, 12:15Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18Barselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdiBarselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi