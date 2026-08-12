Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirda
Spirit of Shankly Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Liverpul aksiyalarining taxminan 30 foizini sotib olishi mumkinligi haqidagi xabarlar yuzasidan klub rahbariyatidan zudlik bilan tushuntirish talab qildi. Muxlislar bunday bitim jamoa boshqaruvi, futbol operatsiyalari va Anfielddagi an'anaviy qadriyatlarga ta'sir ko'rsatishidan xavotirda.
Liverpul jamoasining nufuzli muxlislar uyushmasi Spirit of Shankly (SoS) klub rahbariyatiga rasmiy murojaat yoʻllab, Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsiumning ehtimoliy xaridi yuzasidan zudlik bilan tushuntirish berishni talab qildi. ESPN xabariga koʻra, muxlislar mazkur bitim ingliz klubining kelajakdagi boshqaruvi va futbol operatsiyalariga qanday taʼsir koʻrsatishidan jiddiy xavotir bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi paytlarda dunyodagi eng badavlat kishilardan biri boʻlgan Jeff Bezos hamkorligidagi guruh Liverpul aksiyalarining sezilarli qismini, taxminan 30 foizini sotib olishga yaqin turgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ehtimoliy bitim klub atrofida katta muhokamalarga sabab boʻlib, muxlislar jamoaning asosiy qadriyatlarini saqlab qolish har qanday tijoriy manfaatlardan ustun turishi kerakligini taʼkidlamoqda.
Muxlislar uyushmasining talablari va xavotirlariSpirit of Shankly tashkiloti bayonotida taʼkidlanishicha, Fenway Sports Group (FSG) egalik qil даврида yuzaga kelgan voqealar fonida klubning kimga tegishli ekanligi va uni qanday boshqarilishi jamoa uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Muxlislar boshqa klublarda kuzatilgan shunga oʻxshash investitsiya bitimlari futbol operatsiyalarida keskin oʻzgarishlarga olib kelgani va bu holat Liverpulda takrorlanishidan choʻchimoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Jeff Bezosning shaxsiy boyligi 210 milliard funt sterlingga baholanmoqda va u ilgari The Washington Post gazetasi hamda Blue Origin kompaniyasiga egalik qilganiga qaramay, professional sport jamoalariga investitsiya kiritish borasida tajribaga ega emas. Shunga qaramasdan, u tuzayotgan nufuzli investorlar guruhiga Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin ham kirgani xabar qilingan.
Konsorsium tarkibi va kelajakdagi rejalarMazkur sarmoyadorlar guruhiga hindistonlik milliarder Lakshmi Mittalning kuyovi Amit Bhatia rahbarlik qilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu konsorsium aʼzolari orasida faqatgina Amit Bhatia sport biznesida tajribaga ega boʻlib, u yaqinda Queens Park Rangers klubidagi 18 yillik faoliyatidan soʻng hammualliflik va direktorlik lavozimini tark etgan edi.
Hozirgi vaqtda Spirit of Shankly vakillari klub rasmiylari bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni talab qilmoqda. Muxlislar uyushmasi boʻlajak investitsiyalar Anfielddagi anʼanaviy qadriyatlar va sport tamoyillariga putur yetkazmasligini kafolatlovchi aniq javoblarni olishni istamoqda.
…