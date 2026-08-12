GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdi

·1·Texno
GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdi

Jahon kompyuter texnologiyalari bozorida flagman video-kartalarning narxi rasmiy koʻrsatkichlardan keskin farq qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA kompaniyasi oʻzining yangi avlod grafika chiplari uchun dastlabki narxlarni saqlab qolayotgan boʻlsa-da, amaldagi bozor qiymati bu koʻrsatkichlardan bir necha barobar yuqori shakllanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda texnologiya giganti rasmiy saytida GeForce RTX 5060 uchun 300 dollar, RTX 5070 uchun 550 dollar, RTX 5080 uchun 1000 dollar hamda eng kuchli RTX 5090 modeli uchun 2000 dollar miqdoridagi narxlarni koʻrsatishda davom etmoqda. Biroq isteʼmolchilar uchun ushbu qurilmalarni koʻrsatilgan qiymatda xarid qilish amalda imkonsiz boʻlib qolmoqda.

Bozordagi real narxlar va oʻsish surʼatlari

Soʻnggi ikki oy davomida grafik protsessorlarning oʻrtacha bozor qiymatida sezilarli sakrash kuzatildi. Xususan, RTX 5060 Ti 8 GB versiyasi tavsiya etilgan 380 dollar oʻrniga kamida 430 dollardan sotilmoqda. Ushbu modelning 16 GB talqini esa qisqa vaqt ichida 570 dollardan 805 dollargacha qimmatlashdi.

Oʻrta va yuqori segmentdagi modellar ham bundan mustasno emas. Xususan, RTX 5070 Ti narxi 1100 dollar atrofida saqlanib turgan boʻlsa, RTX 5080 modeli taxminan 1500 dollarga baholanmoqda. Eng katta tafovut esa qatorning eng qudratli vakili boʻlmish flagmanda kuzatilmoqda.

Eng arzon RTX 5090 video-kartasining bozordagi narxi 4100 dollardan boshlanmoqda va koʻpincha bunday qurilmalar savdoda mavjud emas. Oʻtgan ikki oy mobaynida uning narxi yana 400 dollarga oshib, 4700 dollarga yetdi. Bu esa ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan rasmiy narxdan naq 135 foizga yuqori demakdir.

NVIDIA pozitsiyasi va istisnoli holatlar

Bozordagi bunday keskin qimmatchilik va rasmiy hamda real narxlar orasidagi ulkan tafovutga qarammay, NVIDIA kompaniyasi rasmiy ravishda narxlarni oshirgani haqida eʼlon qilmadi va oʻz resurslarida eski raqamlarni koʻrsatishda davom etmoqda.

Shu bilan birga, yaqinda boʻlib oʻtgan QuakeCon 2026 tadbiri davomida kompaniya RTX 5090, RTX 5080 hamda RTX 5070 Founders Edition modellarini aynan tavsiya etilgan narxlarda sotuvga chiqargan edi. Biroq mahsulot miqdori juda cheklangan boʻlgan.

Qizigʻi shundaki, ayrim xaridorlar Qoʻshma Shtatlar boʻylab amalga oshirilgan aviaparvoz narxi, tadbirda RTX 5090 xarid qilish xarajatlari va ortga qaytish yoʻl haqi mahsulotni mahalliy chakana doʻkondan sotib olishdan koʻra arzonroqqa tushishini hisoblab chiqishgan. Bu esa bozordagi sunʼiy taqchillik va narx-navo siyosati isteʼmolchilarni qanday murakkab vaziyatga solib qoʻyayotganini yaqqol koʻrsatadi.

NVIDIAGeForceRTX5090VideokartaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi