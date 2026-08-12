GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdi
Jahon kompyuter texnologiyalari bozorida flagman video-kartalarning narxi rasmiy koʻrsatkichlardan keskin farq qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA kompaniyasi oʻzining yangi avlod grafika chiplari uchun dastlabki narxlarni saqlab qolayotgan boʻlsa-da, amaldagi bozor qiymati bu koʻrsatkichlardan bir necha barobar yuqori shakllanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda texnologiya giganti rasmiy saytida GeForce RTX 5060 uchun 300 dollar, RTX 5070 uchun 550 dollar, RTX 5080 uchun 1000 dollar hamda eng kuchli RTX 5090 modeli uchun 2000 dollar miqdoridagi narxlarni koʻrsatishda davom etmoqda. Biroq isteʼmolchilar uchun ushbu qurilmalarni koʻrsatilgan qiymatda xarid qilish amalda imkonsiz boʻlib qolmoqda.
Bozordagi real narxlar va oʻsish surʼatlariSoʻnggi ikki oy davomida grafik protsessorlarning oʻrtacha bozor qiymatida sezilarli sakrash kuzatildi. Xususan, RTX 5060 Ti 8 GB versiyasi tavsiya etilgan 380 dollar oʻrniga kamida 430 dollardan sotilmoqda. Ushbu modelning 16 GB talqini esa qisqa vaqt ichida 570 dollardan 805 dollargacha qimmatlashdi.
Oʻrta va yuqori segmentdagi modellar ham bundan mustasno emas. Xususan, RTX 5070 Ti narxi 1100 dollar atrofida saqlanib turgan boʻlsa, RTX 5080 modeli taxminan 1500 dollarga baholanmoqda. Eng katta tafovut esa qatorning eng qudratli vakili boʻlmish flagmanda kuzatilmoqda.
Eng arzon RTX 5090 video-kartasining bozordagi narxi 4100 dollardan boshlanmoqda va koʻpincha bunday qurilmalar savdoda mavjud emas. Oʻtgan ikki oy mobaynida uning narxi yana 400 dollarga oshib, 4700 dollarga yetdi. Bu esa ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan rasmiy narxdan naq 135 foizga yuqori demakdir.
NVIDIA pozitsiyasi va istisnoli holatlarBozordagi bunday keskin qimmatchilik va rasmiy hamda real narxlar orasidagi ulkan tafovutga qarammay, NVIDIA kompaniyasi rasmiy ravishda narxlarni oshirgani haqida eʼlon qilmadi va oʻz resurslarida eski raqamlarni koʻrsatishda davom etmoqda.
Shu bilan birga, yaqinda boʻlib oʻtgan QuakeCon 2026 tadbiri davomida kompaniya RTX 5090, RTX 5080 hamda RTX 5070 Founders Edition modellarini aynan tavsiya etilgan narxlarda sotuvga chiqargan edi. Biroq mahsulot miqdori juda cheklangan boʻlgan.
Qizigʻi shundaki, ayrim xaridorlar Qoʻshma Shtatlar boʻylab amalga oshirilgan aviaparvoz narxi, tadbirda RTX 5090 xarid qilish xarajatlari va ortga qaytish yoʻl haqi mahsulotni mahalliy chakana doʻkondan sotib olishdan koʻra arzonroqqa tushishini hisoblab chiqishgan. Bu esa bozordagi sunʼiy taqchillik va narx-navo siyosati isteʼmolchilarni qanday murakkab vaziyatga solib qoʻyayotganini yaqqol koʻrsatadi.
…