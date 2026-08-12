Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldi
Qozog'istonning Shimoliy Qozog'iston viloyati Mag'jan Jumaboyev tumanidagi Vozvishenka qishlog'ida xususiy uyda yong'in chiqib, ichkarida 2021 va 2023 yillarda tug'ilgan ikki bola qamalib qolgan. Uy eshigi tashqaridan yopib qo'yilgan bo'lsa-da, qutqaruvchilar bolalarni xavfsiz joyga olib chiqib, gaz ballonini ham uydan chiqarishgan. Yong'in dastlabki bosqichidayoq bartaraf etilgan, hodisada hech kim jabrlanmagan.
Qozog‘istonning Shimoliy Qozog‘iston viloyati Mag‘jan Jumaboyev tumanidagi Vozvishenka qishlog‘ida xususiy uyda yong‘in sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uyning omborxonasida shaxsiy buyumlar yonib ketgan.
Qozog‘iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, yong‘in haqida 112 raqamiga xabar kelib tushgan. Aniqlashtirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in vaqtida uy ichida 2021 va 2023 yillarda tug‘ilgan ikki nafar yosh bola bo‘lgan.
Eng xavotirli jihati, uyning kirish eshigi tashqaridan yopib qo‘yilgan bo‘lib, bu bolalar hayotiga jiddiy xavf tug‘dirgan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari voqea joyiga tezkor yetib kelib, yong‘inni o‘chirishga kirishgan. Qutqaruvchilar uy ichidan bolalarni topib, ularni xavfsiz joyga olib chiqishgan.
Shuningdek, qutqaruvchilar uydan gaz ballonini ham olib chiqqan. Bu esa yong‘in oqibatida ballon portlashi va vaziyat yanada og‘irlashishining oldini olgan.
Yong‘in dastlabki bosqichidayoq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Yong‘in kelib chiqishiga nima sabab bo‘lgani hozircha noma’lum bo‘lib, holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.
…