Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldi

·32·Dunyo
Yong‘in chiqqan uyda ikki bola qamalib qoldi
Qisqacha

Qozog'istonning Shimoliy Qozog'iston viloyati Mag'jan Jumaboyev tumanidagi Vozvishenka qishlog'ida xususiy uyda yong'in chiqib, ichkarida 2021 va 2023 yillarda tug'ilgan ikki bola qamalib qolgan. Uy eshigi tashqaridan yopib qo'yilgan bo'lsa-da, qutqaruvchilar bolalarni xavfsiz joyga olib chiqib, gaz ballonini ham uydan chiqarishgan. Yong'in dastlabki bosqichidayoq bartaraf etilgan, hodisada hech kim jabrlanmagan.

Qozog‘istonning Shimoliy Qozog‘iston viloyati Mag‘jan Jumaboyev tumanidagi Vozvishenka qishlog‘ida xususiy uyda yong‘in sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uyning omborxonasida shaxsiy buyumlar yonib ketgan.

Qozog‘iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, yong‘in haqida 112 raqamiga xabar kelib tushgan. Aniqlashtirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in vaqtida uy ichida 2021 va 2023 yillarda tug‘ilgan ikki nafar yosh bola bo‘lgan.

Eng xavotirli jihati, uyning kirish eshigi tashqaridan yopib qo‘yilgan bo‘lib, bu bolalar hayotiga jiddiy xavf tug‘dirgan.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari voqea joyiga tezkor yetib kelib, yong‘inni o‘chirishga kirishgan. Qutqaruvchilar uy ichidan bolalarni topib, ularni xavfsiz joyga olib chiqishgan.

Shuningdek, qutqaruvchilar uydan gaz ballonini ham olib chiqqan. Bu esa yong‘in oqibatida ballon portlashi va vaziyat yanada og‘irlashishining oldini olgan.

Yong‘in dastlabki bosqichidayoq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Yong‘in kelib chiqishiga nima sabab bo‘lgani hozircha noma’lum bo‘lib, holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.

Qozog'istonVozvishenkaMag'jan Jumabayev tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiBugun, 12:53Sud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiSud binolarida aqlli ko‘zoynaklardan foydalanish taqiqlandiBugun, 12:26Gvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariGvardiola va Mourinoning azaliy adovati: Netflix serialining parda ortidagi sirlariBugun, 12:15Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiBugun, 12:11Olmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiOlmaotada mo‘jiza: 9-qavatdan qulagan ayol bir haftada oyoqqa turdiBugun, 12:11Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi