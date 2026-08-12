Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldi

·22·Sport
Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldi
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Brentford hujumchisi Igor Tiagoni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Goal.com va italiyalik jurnalist Nikolo Skiraning maʼlumotiga ko‘ra, nemis grandi braziliyalik futbolchining transferi yuzasidan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Igor Tiago o‘tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasining 38 ta uchrashuvida 22 ta gol va 1 ta golli uzatma muallifi bo‘lgan.

Myunxenning Bavariya klubi jamoaning asosiy hujumchisi Harri Keynga munosib o‘rinbosar topish maqsadida transfer bozorida kutilmagan qadam tashlashga shaylanmoqda. Garchi klub rahbariyati yozgi transferlar mavsumidagi asosiy ishlar yakunlanganini maʼlum qilgan bo‘lsa-da, hujum chizig‘ini yanada kuchaytirish ehtiyoji myunxenliklarni transferlar oynasi yopilishi oldidan yangi nomzidlarni ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Goal.com xabariga ko‘ra, nemis grandi Brentford hujumchisi Igor Tiagoni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyalik taniqli jurnalist Nikolo Skiraning maʼlumot qilishicha, Bavariya rahbariyati braziliyalik futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda va uning transferi yuzasidan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Myunxen klubida sof markaziy hujumchi pozitsiyasida Harri Keynga raqobat tug‘diradigan yoki uning yo‘qligida o‘rnini bosa oladigan tabiiy o‘rinbosarning yo‘qligi rahbariyatni ushbu qarorga kelishga undagan.

Hujum chizig‘idagi muammolar va Igor Tiagoning imkoniyatlari

Bavariya safida bu mavsumda hujum chizig‘ini kuchaytirish zarurati Nikolas JeksonMyunxendagi ijara muddatidan so‘ng Chelfiga qaytib ketganidan keyin yanada keskinlashdi. Harri Keyn jamoaning so‘zsiz yetakchisi bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, mavsumning tig‘iz taqvimida bunday darajadagi futbolchiga sifatli zaxira kerakligi yaqqol sezilmoqda. Shu boisdan ham klub transfer siyosatidagi dastlabki pozitsiyasini o‘zgartirib, yangi futbolchilarni izlashni davom ettirmoqda.

Igor Tiago o‘tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida ishonchli o‘yini va yuqori natijalari bilan ko‘pchilikning eʼtiborini qozondi. U Brentford safida Premyer-liganing 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z nomiga 22 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi. Braziliyalik forvard ushbu ko‘rsatkich bilan Angliya chempionatining eng yaxshi to‘purarlari poygasida faqatgina Manchester Siti yulduzi Erling Xolandan keyingi ikkinchi o‘rinni egalladi.

Transferdagi murakkabliklar va Harri Keynning kelajagi

Biroq, germaniyalik rekordchilar uchun futbolchini Gtech Community stadionidan olib ketish oson kechmaydi. Igor Tiagoining Brentford bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, kelishuvda tovun puli evaziga qo‘yib yuborish bandi mavjud emasligi xabar qilinmoqda. Bu esa ingliz klubining o‘z yetakchisini qo‘yib yuborishni istamasligidan dalolat beradi.

Mazkur transfer harakatlari Harri Keyn o‘zining Bavarijadagi maqomini yanada mustahkamlashga hozirlik ko‘rayotgan bir paytda yuz bermoqda. Germaniyadagi faoliyati davomida ajoyib o‘yin namoyish etib kelayotgan Angliya terma jamoasi sardori myunxenliklar bilan amaldagi bitimini uzaytirish bo‘yicha muzokaralar o‘tkazishi kutilmoqda. 33 yoshli hujumchining klubda qolish istagi Chempionlar ligasida g‘olib chiqish niyati bilan bog‘liq bo‘lib, u joriy tarkib bu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritishga qodir ekaniga ishonadi.

O‘tgan mavsumda faxriy hujumchi barcha musobaqalarda 51 ta o‘yinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Shu tariqa, uning Bavariya safidagi umumiy gollari soni 147 ta uchrashuvda 146 taga yetdi va u jamoaning haqiqiy afsonasiga aylandi.

Bayern MunichIgor TiagoHarri KeynPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaLiverpul muxlislari Jeff Bezosning klubga investitsiyasidan xavotirdaBugun, 12:14Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Sindarov ilk mag‘lubiyatni qabul qildi: Turnir jadvalidagi holat qanday?Bugun, 12:07Arsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiArsenal oʻz tarbiyalanuvchisini raqiblarga taklif qildiBugun, 11:30Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Ginnes kitobida yangi sensatsiya: futbolchi olamshumul rekordga qanday erishdi?Bugun, 11:29Enso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiEnso Mareska Erling Xoland qoidasi va Manchester Siti haqida gapirdiBugun, 11:18Barselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdiBarselona hujumchisi ogʻir jarohat tufayli transferini boy berdiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi