Bavariya Harri Keynga o‘rinbosar sifatida Igor Tiagoni nishonga oldi
Myunxenning Bavariya klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Brentford hujumchisi Igor Tiagoni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Goal.com va italiyalik jurnalist Nikolo Skiraning maʼlumotiga ko‘ra, nemis grandi braziliyalik futbolchining transferi yuzasidan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Igor Tiago o‘tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasining 38 ta uchrashuvida 22 ta gol va 1 ta golli uzatma muallifi bo‘lgan.
Myunxenning Bavariya klubi jamoaning asosiy hujumchisi Harri Keynga munosib o‘rinbosar topish maqsadida transfer bozorida kutilmagan qadam tashlashga shaylanmoqda. Garchi klub rahbariyati yozgi transferlar mavsumidagi asosiy ishlar yakunlanganini maʼlum qilgan bo‘lsa-da, hujum chizig‘ini yanada kuchaytirish ehtiyoji myunxenliklarni transferlar oynasi yopilishi oldidan yangi nomzidlarni ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Goal.com xabariga ko‘ra, nemis grandi Brentford hujumchisi Igor Tiagoni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyalik taniqli jurnalist Nikolo Skiraning maʼlumot qilishicha, Bavariya rahbariyati braziliyalik futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda va uning transferi yuzasidan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Myunxen klubida sof markaziy hujumchi pozitsiyasida Harri Keynga raqobat tug‘diradigan yoki uning yo‘qligida o‘rnini bosa oladigan tabiiy o‘rinbosarning yo‘qligi rahbariyatni ushbu qarorga kelishga undagan.
Hujum chizig‘idagi muammolar va Igor Tiagoning imkoniyatlariBavariya safida bu mavsumda hujum chizig‘ini kuchaytirish zarurati Nikolas JeksonMyunxendagi ijara muddatidan so‘ng Chelfiga qaytib ketganidan keyin yanada keskinlashdi. Harri Keyn jamoaning so‘zsiz yetakchisi bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, mavsumning tig‘iz taqvimida bunday darajadagi futbolchiga sifatli zaxira kerakligi yaqqol sezilmoqda. Shu boisdan ham klub transfer siyosatidagi dastlabki pozitsiyasini o‘zgartirib, yangi futbolchilarni izlashni davom ettirmoqda.
Igor Tiago o‘tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida ishonchli o‘yini va yuqori natijalari bilan ko‘pchilikning eʼtiborini qozondi. U Brentford safida Premyer-liganing 38 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z nomiga 22 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi. Braziliyalik forvard ushbu ko‘rsatkich bilan Angliya chempionatining eng yaxshi to‘purarlari poygasida faqatgina Manchester Siti yulduzi Erling Xolandan keyingi ikkinchi o‘rinni egalladi.
Transferdagi murakkabliklar va Harri Keynning kelajagiBiroq, germaniyalik rekordchilar uchun futbolchini Gtech Community stadionidan olib ketish oson kechmaydi. Igor Tiagoining Brentford bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, kelishuvda tovun puli evaziga qo‘yib yuborish bandi mavjud emasligi xabar qilinmoqda. Bu esa ingliz klubining o‘z yetakchisini qo‘yib yuborishni istamasligidan dalolat beradi.
Mazkur transfer harakatlari Harri Keyn o‘zining Bavarijadagi maqomini yanada mustahkamlashga hozirlik ko‘rayotgan bir paytda yuz bermoqda. Germaniyadagi faoliyati davomida ajoyib o‘yin namoyish etib kelayotgan Angliya terma jamoasi sardori myunxenliklar bilan amaldagi bitimini uzaytirish bo‘yicha muzokaralar o‘tkazishi kutilmoqda. 33 yoshli hujumchining klubda qolish istagi Chempionlar ligasida g‘olib chiqish niyati bilan bog‘liq bo‘lib, u joriy tarkib bu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritishga qodir ekaniga ishonadi.
O‘tgan mavsumda faxriy hujumchi barcha musobaqalarda 51 ta o‘yinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Shu tariqa, uning Bavariya safidagi umumiy gollari soni 147 ta uchrashuvda 146 taga yetdi va u jamoaning haqiqiy afsonasiga aylandi.
…