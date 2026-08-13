8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi
AQSHning Pensilvaniya shtatidagi Ridli-Park ko'lida 8 yoshli Seymus otasi Maykl Koffi bilan baliq ovlayotib, 2 funtlik qizil qorinli piranyani tutdi. Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi baliq haqiqatan piranya ekanini tasdiqladi. Piranyalar asosan Janubiy Amerika suvlarida uchraydi, mahalliy ko'llarda ekzotik jonzotlar paydo bo'lishi esa shtatda avval ham kuzatilgan.
AQSHning Pensilvaniya shtatida 8 yoshli Seymus otasi bilan baliq ovlayotganida kutilmagan va g‘ayrioddiy voqeaga duch keldi. U odatdagidek bas balig‘ini tutishni kutgan edi, ammo qarmog‘iga o‘tkir tishli qizil qorinli piranya ilindi.
Bolaning otasi Maykl Koffi voqea haqida Facebook'da yozib, «Bu paytda Seymusning nimani tutishiga endi hayron bo‘lmayman. Bugun u Ridli-Park ko‘lidan 2 funtlik qizil qorinli piranya tutdi!» deya xabar berdi.
Delaver okrugida yashovchi ota-bola shunchaki baliq ovlab o‘tirgan paytda Seymus qarmoqqa baliq ilinganini sezgan. Maykl avval uni oddiy bas deb o‘ylab, baliq qochib ketmasligi uchun sekin tortishni maslahat bergan.
Biroq Seymus suvdan baliqni chiqarganida, uning otasi hayron qolgan. Dastlab Maykl bu kattaroq ko‘k jabrali baliq yoki unga o‘xshash boshqa tur bo‘lishi mumkin deb o‘ylagan.
«Men bu ko‘k jabra deb o‘yladim, keyin “bu nima o‘zi?” dedim», — dedi u 6ABC telekanaliga.
Shunda Seymus baliqni darhol tanidi.
«Bu piranya!», — dedi u.
Bolaning bunday g‘ayrioddiy baliqni tezda tanishiga internetda ko‘radigan ta’limiy tabiat va baliq ovlash videolari yordam bergan. Mayklning aytishicha, Seymus dunyoning turli hududlaridagi baliqlar haqidagi videolarni muntazam tomosha qiladi.
Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi ham tutib olingan baliq haqiqatan piranya ekanini tasdiqladi. Piranyalar esa asosan Janubiy Amerika suvlarida uchraydi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mahalliy ko‘lda bunday ekzotik baliq paydo bo‘lishi g‘alati tuyulsa-da, bu shtatda avval ham shunga o‘xshash holatlar qayd etilgan.
Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi kommunikatsiyalar direktori Mayk Parkerning aytishicha, har yozda mahalliy suvlarda g‘ayrioddiy jonzotlar paydo bo‘lgani haqida xabarlar kelib turadi. Ular orasida alligator, kayman, ekzotik ilonlar, sudralib yuruvchilar va turli xil baliqlar ham bor.
Parkerning tushuntirishicha, shtatda ekzotik hayvonlarni uyda saqlashga ruxsat berilgan bo‘lsa-da, ularni umumiy foydalanishdagi suv havzalariga qo‘yib yuborish qonunga xilof.
Mutaxassisning fikricha, bu piranya ham ehtimol kimdir uy hayvoni sifatida boqqan, keyin esa undan qutulish uchun ko‘lga tashlab yuborgan bo‘lishi mumkin.
Ekzotik jonzotlarning mahalliy ekotizimga kirib qolishining boshqa sabablari sifatida tirik dengiz mahsulotlari savdosidan tasodifiy qochib ketish yoki ayrim madaniy marosimlar vaqtida hayvonlarni tabiatga qo‘yib yuborish holatlari ham ko‘rsatilmoqda.
…