8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi

·111·Dunyo
8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi
Qisqacha

AQSHning Pensilvaniya shtatidagi Ridli-Park ko'lida 8 yoshli Seymus otasi Maykl Koffi bilan baliq ovlayotib, 2 funtlik qizil qorinli piranyani tutdi. Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi baliq haqiqatan piranya ekanini tasdiqladi. Piranyalar asosan Janubiy Amerika suvlarida uchraydi, mahalliy ko'llarda ekzotik jonzotlar paydo bo'lishi esa shtatda avval ham kuzatilgan.

AQSHning Pensilvaniya shtatida 8 yoshli Seymus otasi bilan baliq ovlayotganida kutilmagan va g‘ayrioddiy voqeaga duch keldi. U odatdagidek bas balig‘ini tutishni kutgan edi, ammo qarmog‘iga o‘tkir tishli qizil qorinli piranya ilindi.

Bolaning otasi Maykl Koffi voqea haqida Facebook'da yozib, «Bu paytda Seymusning nimani tutishiga endi hayron bo‘lmayman. Bugun u Ridli-Park ko‘lidan 2 funtlik qizil qorinli piranya tutdi!» deya xabar berdi.

Delaver okrugida yashovchi ota-bola shunchaki baliq ovlab o‘tirgan paytda Seymus qarmoqqa baliq ilinganini sezgan. Maykl avval uni oddiy bas deb o‘ylab, baliq qochib ketmasligi uchun sekin tortishni maslahat bergan.

Biroq Seymus suvdan baliqni chiqarganida, uning otasi hayron qolgan. Dastlab Maykl bu kattaroq ko‘k jabrali baliq yoki unga o‘xshash boshqa tur bo‘lishi mumkin deb o‘ylagan.

«Men bu ko‘k jabra deb o‘yladim, keyin “bu nima o‘zi?” dedim», — dedi u 6ABC telekanaliga.

Shunda Seymus baliqni darhol tanidi.

«Bu piranya!», — dedi u.

Bolaning bunday g‘ayrioddiy baliqni tezda tanishiga internetda ko‘radigan ta’limiy tabiat va baliq ovlash videolari yordam bergan. Mayklning aytishicha, Seymus dunyoning turli hududlaridagi baliqlar haqidagi videolarni muntazam tomosha qiladi.

Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi ham tutib olingan baliq haqiqatan piranya ekanini tasdiqladi. Piranyalar esa asosan Janubiy Amerika suvlarida uchraydi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mahalliy ko‘lda bunday ekzotik baliq paydo bo‘lishi g‘alati tuyulsa-da, bu shtatda avval ham shunga o‘xshash holatlar qayd etilgan.

Pensilvaniya Baliq va Qayiqlar komissiyasi kommunikatsiyalar direktori Mayk Parkerning aytishicha, har yozda mahalliy suvlarda g‘ayrioddiy jonzotlar paydo bo‘lgani haqida xabarlar kelib turadi. Ular orasida alligator, kayman, ekzotik ilonlar, sudralib yuruvchilar va turli xil baliqlar ham bor.

Parkerning tushuntirishicha, shtatda ekzotik hayvonlarni uyda saqlashga ruxsat berilgan bo‘lsa-da, ularni umumiy foydalanishdagi suv havzalariga qo‘yib yuborish qonunga xilof.

Mutaxassisning fikricha, bu piranya ham ehtimol kimdir uy hayvoni sifatida boqqan, keyin esa undan qutulish uchun ko‘lga tashlab yuborgan bo‘lishi mumkin.

Ekzotik jonzotlarning mahalliy ekotizimga kirib qolishining boshqa sabablari sifatida tirik dengiz mahsulotlari savdosidan tasodifiy qochib ketish yoki ayrim madaniy marosimlar vaqtida hayvonlarni tabiatga qo‘yib yuborish holatlari ham ko‘rsatilmoqda.

PennsylvaniaFacebookDelawareRidley-Park
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi