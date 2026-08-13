Xitoy hakerlari Tayvanning yadro va energetika tizimlarini buzib kirdi!
Xitoy bilan aloqador hakerlar sakkizta SI agentidan iborat muvofiqlashtirilgan guruh yordamida Tayvanning davlat va energetika tizimlariga keng qamrovli kiberhujum uyushtirgan. Iyul oyi boshida agentlar 21 ta davlat organi tizimini skanerlab, kamida 85 ta foydalanuvchi akkauntiga buzib kirgan va xodimlarga oid 2,5 mingdan ortiq maxfiy yozuvlarni o'g'irlagan. Hujum Tayvan yadro xavfsizligi agentligi hamda kamida 7 ta strategik energetika kompaniyasiga ham tarqalgan.
Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari endilikda murakkab va xavfli kiberhujumlarning asosiy quroliga aylanmoqda. Xitoy bilan aloqador bo‘lgan hakerlar guruhi bir nechta muvofiqlashtirilgan SI agentlari yordamida Tayvanning davlat va energetika tizimlariga keng qamrovli kiberhujum uyushtirdi.
Bu haqda Financial Times nashri kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi Isroilning mashhur Dream kompaniyasi ma’lumotlari va tadqiqotlariga tayanib xabar bermoqda.
Sakkizta SI agentidan iborat «virtual hakerlar jamoasi»
Hujumni birinchilardan bo‘lib aniqlagan ekspertlarning jurnalistlarga ma’lum qilishicha, tajovuzkorlar ochiq kodli 8 tagacha sun’iy intellekt agentidan foydalanishgan. Ushbu agentlar shunchaki oddiy koding vositasi emas, balki tizimlarga buzib kirish va zaifliklarni topish uchun o‘zaro muvofiqlashtirilgan yagona «kiberjamoa» sifatida harakat qilgan.
Hujumning xarobakorlik ko‘lami va dinamikasi quyidagicha kechgan:
Tizimlarni skanerlash: Iyul oyi boshida SI agentlari zaif nuqtalarni qidirish maqsadida 21 ta davlat organi tizimining batafsil xaritasini tuzib chiqqan.
Ma’lumotlarni o‘g‘irlash: SI agentlari ushbu tizimlardan kamida 85 ta foydalanuvchi akkauntini buzib kirishga va xodimlarga oid 2,5 mingdan ortiq maxfiy yozuvlarni o‘g‘irlashga muvaffaq bo‘lgan.
Nishonlarni kengaytirish: Davlat saytlaridan so‘ng hujum geografik jihatdan kengaytirilib, Tayvan yadro xavfsizligi agentligi hamda kamida 7 ta strategik energetika kompaniyalariga tarqatilgan.
Xitoyning aloqasi va rasmiylar sukuti
Dream kompaniyasi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi davlatlardan biriga kiberbuzg‘unchilik haqida ogohlantirish yuborganini tasdiqladi. Financial Times manbalari ushbu hujum aynan Tayvanga qaratilganini alohida qayd etmoqda.
Hakerlarning Pekin bilan aloqadorligini hujum davomida SI agentlari o‘rtasidagi ichki yozishmalarda soddalashtirilgan xitoy tili (Simplified Chinese) qo‘llanilgani ko‘rsatib turibdi.
Hozirgacha ushbu xalqaro kiberskandal bo‘yicha rasmiy munosabatlar quyidagicha:
Xitoy hukumati gazeta tomonidan berilgan izoh so‘rovini javobsiz qoldirdi.
Tayvan Raqamli texnologiyalar vazirligi esa davlat xavfsizligi va ma’lumotlar maxfiyligini sabab qilib, sodir bo‘lgan buzg‘unchilik yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortdi.
Ushbu hodisa sun’iy intellektning davlatlararo kiberurushlarda faol qurol sifatida qo‘llanila boshlanganining ilk yirik va xavfli pretsedentlaridan biri sifatida baholanmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…