Xitoy hakerlari Tayvanning yadro va energetika tizimlarini buzib kirdi!

·50·Dunyo
Xitoy hakerlari Tayvanning yadro va energetika tizimlarini buzib kirdi!
Qisqacha

Xitoy bilan aloqador hakerlar sakkizta SI agentidan iborat muvofiqlashtirilgan guruh yordamida Tayvanning davlat va energetika tizimlariga keng qamrovli kiberhujum uyushtirgan. Iyul oyi boshida agentlar 21 ta davlat organi tizimini skanerlab, kamida 85 ta foydalanuvchi akkauntiga buzib kirgan va xodimlarga oid 2,5 mingdan ortiq maxfiy yozuvlarni o'g'irlagan. Hujum Tayvan yadro xavfsizligi agentligi hamda kamida 7 ta strategik energetika kompaniyasiga ham tarqalgan.

Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari endilikda murakkab va xavfli kiberhujumlarning asosiy quroliga aylanmoqda. Xitoy bilan aloqador bo‘lgan hakerlar guruhi bir nechta muvofiqlashtirilgan SI agentlari yordamida Tayvanning davlat va energetika tizimlariga keng qamrovli kiberhujum uyushtirdi.

Bu haqda Financial Times nashri kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi Isroilning mashhur Dream kompaniyasi ma’lumotlari va tadqiqotlariga tayanib xabar bermoqda.

Sakkizta SI agentidan iborat «virtual hakerlar jamoasi»

Hujumni birinchilardan bo‘lib aniqlagan ekspertlarning jurnalistlarga ma’lum qilishicha, tajovuzkorlar ochiq kodli 8 tagacha sun’iy intellekt agentidan foydalanishgan. Ushbu agentlar shunchaki oddiy koding vositasi emas, balki tizimlarga buzib kirish va zaifliklarni topish uchun o‘zaro muvofiqlashtirilgan yagona «kiberjamoa» sifatida harakat qilgan.

Hujumning xarobakorlik ko‘lami va dinamikasi quyidagicha kechgan:

  • Tizimlarni skanerlash: Iyul oyi boshida SI agentlari zaif nuqtalarni qidirish maqsadida 21 ta davlat organi tizimining batafsil xaritasini tuzib chiqqan.

  • Ma’lumotlarni o‘g‘irlash: SI agentlari ushbu tizimlardan kamida 85 ta foydalanuvchi akkauntini buzib kirishga va xodimlarga oid 2,5 mingdan ortiq maxfiy yozuvlarni o‘g‘irlashga muvaffaq bo‘lgan.

  • Nishonlarni kengaytirish: Davlat saytlaridan so‘ng hujum geografik jihatdan kengaytirilib, Tayvan yadro xavfsizligi agentligi hamda kamida 7 ta strategik energetika kompaniyalariga tarqatilgan.

Xitoyning aloqasi va rasmiylar sukuti

Dream kompaniyasi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi davlatlardan biriga kiberbuzg‘unchilik haqida ogohlantirish yuborganini tasdiqladi. Financial Times manbalari ushbu hujum aynan Tayvanga qaratilganini alohida qayd etmoqda.

Hakerlarning Pekin bilan aloqadorligini hujum davomida SI agentlari o‘rtasidagi ichki yozishmalarda soddalashtirilgan xitoy tili (Simplified Chinese) qo‘llanilgani ko‘rsatib turibdi.

Hozirgacha ushbu xalqaro kiberskandal bo‘yicha rasmiy munosabatlar quyidagicha:

  • Xitoy hukumati gazeta tomonidan berilgan izoh so‘rovini javobsiz qoldirdi.

  • Tayvan Raqamli texnologiyalar vazirligi esa davlat xavfsizligi va ma’lumotlar maxfiyligini sabab qilib, sodir bo‘lgan buzg‘unchilik yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortdi.

Ushbu hodisa sun’iy intellektning davlatlararo kiberurushlarda faol qurol sifatida qo‘llanila boshlanganining ilk yirik va xavfli pretsedentlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TaiwanXitoyPekinThe Financial TimesDream
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi