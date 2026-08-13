Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldi

·77·Dunyo
Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldi
Qisqacha

Aleksandr Vuchich va Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuv Serbiyaning Yevropa Ittifoqi tanqidini yumshatish va Ukrainaga zarur Sovet kalibrli o‘q-dorilarini yetkazib berish manfaatlariga asoslangan. Ekspertlar Vuchich bu aloqalar orqali Serbiyadagi kutilayotgan saylovlar oldidan Yevropa Ittifoqida ta’sirini kuchaytirishga urinayotganini aytmoqda.

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich hamda Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi so‘nggi munosabatlar xalqaro siyosatchilar va diplomatlar e’tiborini tortib kelmoqda. Politico nashri ekspertlarning tahlillariga tayangan holda ushbu kutilmagan diplomatik yaqinlashuvning aslida qanday manfaatlarga asoslanganini ochiqladi.

Mutaxassislarning fikricha, bu aloqalar shunchaki ramziy siyosiy aloqa emas, balki juda muhim harbiy, iqtisodiy va geosiyosiy hisob-kitoblarga tayanadi.

«Yevropa Ittifoqi tanqidini yumshatish va saylov oldi taktikasi»

Grats universitetining Janubi-Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi direktori Florian Biberning ta’kidlashicha, Vuchich uchun Kiyev bilan aloqalarni mustahkamlash, avvalo, Bryussel (Yevropa Ittifoqi) oldidagi obro‘ni saqlab qalish uchun zarur:

«Vuchich kelgusi oylarda Zelenskiy bilan yaqin yoki hech bo‘lmaganda ramziy jihatdan samimiy aloqalari tufayli Yevropa Ittifoqi tomonidan kamroq tanqidga duch kelishga umid qilmoqda. U bu orqali Serbiyadagi kutilayotgan saylovlar oldidan YEIda ma’lum bir ta’sir kuchini shakllantirishga harakat qilyapti», — deydi Biber.

NATO berolmagan qurol: Ukraina uchun Serbiya o‘q-dorilarining ahamiyati

Biroq, ushbu yaqinlashuvning eng amaliy va muhim tomoni mudofaa sohasiga borib taqaladi. Serbiya hozirgi kunda Ukraina armiyasi ishlatadigan eski Sovet kalibrli artilleriya tizimlari va tanklari uchun juda zarur bo‘lgan o‘q-dorilarni ishlab chiqaradigan kam sonli mamlakatlardan biridir.

NATO davlatlari bu turdagi o‘q-dorilarni deyarli ishlab chiqarmaydi. Shu sababli, Vuchichning siyosiy pozitsiyasiga qaramay, Kiyev uchun Serbiya bilan hamkorlik hayot-mamot masalasiga aylangan.

«Ukraina hozirgi sharoitda faqat o‘zining eng dolzarb va hayotiy ehtiyojlarini o‘ylashga majbur. Bu vaziyatda Vuchich Kiyev uchun o‘ta muhim sherikdir», — deya qo‘shimcha qiladi ekspert.

Zelenskiyning Belgradga tashrifi va Kosovo inqirozi

Joriy yilning 8 avgust kuni Vladimir Zelenskiy Belgradga rasmiy tashrif bilan keldi. Vuchich mehmonni shaxsan kutib oldi, shundan so‘ng rahbarlar o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Tashrif yakunida Serbiya rahbari Ukrainaning «hududiy yaxlitligi»ni yana bir bor ochiq qo‘llab-quvvatladi.

Biroq tashrifning eng shov-shuvli lahzasi Zelenskiyning Kosovo masalasidagi pozitsiyasi bo‘ldi:

  • Serbiyani qo‘llash: Ukraina rahbari Belgradning Kosovo suvereniteti bo‘yicha pozitsiyasini rasman himoya qildi.

  • Prishtinaning keskin munosabati: Bu bayonotdan so‘ng Prishtina markazida 2022 yildan beri turgan ulkan «Ukraina uchun ozodlik» banneri darhol olib tashlandi. Kosovo tashqi ishlar vaziri Glauk Konjufka Zelenskiyning bu qaroridan chuqur afsusda ekanini bildirdi.

Eng kamda 500 mln dollarlik savdo va erkin savdo bitimi

Harbiy-siyosiy hamkorlikdan tashqari, Belgrad va Kiyev iqtisodiy munosabatlarni ham jadal rivojlantirmoqda. Vuchichning ma’lum qilishicha, ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar aylanmasi allaqachon 500 million dollarga yetgan.

Uchrashuvdan so‘ng Serbiya rahbari kelajakda Ukraina bilan erkin savdo shartnomasi tuzilishi mumkinligini ham istisno etmadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Aleksandar VučićVolodymyr ZelenskyySerbiyaUkrainaYevropa Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi