Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldi
Aleksandr Vuchich va Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuv Serbiyaning Yevropa Ittifoqi tanqidini yumshatish va Ukrainaga zarur Sovet kalibrli o‘q-dorilarini yetkazib berish manfaatlariga asoslangan. Ekspertlar Vuchich bu aloqalar orqali Serbiyadagi kutilayotgan saylovlar oldidan Yevropa Ittifoqida ta’sirini kuchaytirishga urinayotganini aytmoqda.
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuchich hamda Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi so‘nggi munosabatlar xalqaro siyosatchilar va diplomatlar e’tiborini tortib kelmoqda. Politico nashri ekspertlarning tahlillariga tayangan holda ushbu kutilmagan diplomatik yaqinlashuvning aslida qanday manfaatlarga asoslanganini ochiqladi.
Mutaxassislarning fikricha, bu aloqalar shunchaki ramziy siyosiy aloqa emas, balki juda muhim harbiy, iqtisodiy va geosiyosiy hisob-kitoblarga tayanadi.
«Yevropa Ittifoqi tanqidini yumshatish va saylov oldi taktikasi»
Grats universitetining Janubi-Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi direktori Florian Biberning ta’kidlashicha, Vuchich uchun Kiyev bilan aloqalarni mustahkamlash, avvalo, Bryussel (Yevropa Ittifoqi) oldidagi obro‘ni saqlab qalish uchun zarur:
«Vuchich kelgusi oylarda Zelenskiy bilan yaqin yoki hech bo‘lmaganda ramziy jihatdan samimiy aloqalari tufayli Yevropa Ittifoqi tomonidan kamroq tanqidga duch kelishga umid qilmoqda. U bu orqali Serbiyadagi kutilayotgan saylovlar oldidan YEIda ma’lum bir ta’sir kuchini shakllantirishga harakat qilyapti», — deydi Biber.
NATO berolmagan qurol: Ukraina uchun Serbiya o‘q-dorilarining ahamiyati
Biroq, ushbu yaqinlashuvning eng amaliy va muhim tomoni mudofaa sohasiga borib taqaladi. Serbiya hozirgi kunda Ukraina armiyasi ishlatadigan eski Sovet kalibrli artilleriya tizimlari va tanklari uchun juda zarur bo‘lgan o‘q-dorilarni ishlab chiqaradigan kam sonli mamlakatlardan biridir.
NATO davlatlari bu turdagi o‘q-dorilarni deyarli ishlab chiqarmaydi. Shu sababli, Vuchichning siyosiy pozitsiyasiga qaramay, Kiyev uchun Serbiya bilan hamkorlik hayot-mamot masalasiga aylangan.
«Ukraina hozirgi sharoitda faqat o‘zining eng dolzarb va hayotiy ehtiyojlarini o‘ylashga majbur. Bu vaziyatda Vuchich Kiyev uchun o‘ta muhim sherikdir», — deya qo‘shimcha qiladi ekspert.
Zelenskiyning Belgradga tashrifi va Kosovo inqirozi
Joriy yilning 8 avgust kuni Vladimir Zelenskiy Belgradga rasmiy tashrif bilan keldi. Vuchich mehmonni shaxsan kutib oldi, shundan so‘ng rahbarlar o‘rtasida oliy darajadagi muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Tashrif yakunida Serbiya rahbari Ukrainaning «hududiy yaxlitligi»ni yana bir bor ochiq qo‘llab-quvvatladi.
Biroq tashrifning eng shov-shuvli lahzasi Zelenskiyning Kosovo masalasidagi pozitsiyasi bo‘ldi:
Serbiyani qo‘llash: Ukraina rahbari Belgradning Kosovo suvereniteti bo‘yicha pozitsiyasini rasman himoya qildi.
Prishtinaning keskin munosabati: Bu bayonotdan so‘ng Prishtina markazida 2022 yildan beri turgan ulkan «Ukraina uchun ozodlik» banneri darhol olib tashlandi. Kosovo tashqi ishlar vaziri Glauk Konjufka Zelenskiyning bu qaroridan chuqur afsusda ekanini bildirdi.
Eng kamda 500 mln dollarlik savdo va erkin savdo bitimi
Harbiy-siyosiy hamkorlikdan tashqari, Belgrad va Kiyev iqtisodiy munosabatlarni ham jadal rivojlantirmoqda. Vuchichning ma’lum qilishicha, ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar aylanmasi allaqachon 500 million dollarga yetgan.
Uchrashuvdan so‘ng Serbiya rahbari kelajakda Ukraina bilan erkin savdo shartnomasi tuzilishi mumkinligini ham istisno etmadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…