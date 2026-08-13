Shveysariyada boylar uchun maxfiy yer osti omborlari qurilmoqda
Shveysariyaning Alp tog‘laridagi Bryunig massivida o‘ta boy insonlarning qimmatbaho buyumlarini saqlash uchun qariyb 20 ta yer osti ombori qurilmoqda va loyiha kelasi yildan ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Inshootlarda san’at asarlari, qimmatbaho metallar, kolleksion avtomobillar va noyob vinolar saqlanadi, kirish esa bir necha bosqichli nazorat orqali amalga oshiriladi.
Shveysariyaning Alp tog‘larida o‘ta boy insonlarning qimmatbaho buyumlarini xavfsiz saqlashga mo‘ljallangan yer osti omborlari barpo etilmoqda. Yangi loyiha kelasi yildan ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Point.md xabar berdi.
Loyiha ishlab chiquvchisi Tomas Gasserning ma’lum qilishicha, Shveysariya markazidagi Bryunig massivida qariyb 20 ta yer osti ombori jihozlanadi. Maxsus inshootlarda san’at asarlari, qimmatbaho metallar, kolleksion avtomobillar va noyob vinolarni saqlash imkoni bo‘ladi.
Yer osti omborlariga kirish qat’iy nazorat qilinadi. Avvalo tashrif buyuruvchilar nazorat-o‘tkazish punktidan o‘tadi, keyin esa bir nechta qo‘shimcha tekshiruvlardan o‘tkaziladi. Xavfsizlik tizimining aniq tafsilotlari hozircha oshkor etilmagan.
Bir omborning ijarasi million frankdan boshlanadi
Loyihaga ko‘ra, har bir g‘ordan foydalanish huquqi 99 yilga ijaraga beriladi. Narxlar 1 million Shveysariya frankidan, ya’ni taxminan 1,07 million yevrodan boshlanadi.
Loyiha mualliflari bunday xizmatga talab yuqori ekanini ta’kidlamoqda. Ayrim boy mijozlar hatto inshootlardan foydalanish huquqini oldindan sotib olishga ulgurgan.
Tomas Gasserning aytishicha, ayrim badavlat shaxslar o‘z aktivlari va qimmatli buyumlarining bir qismini xavfsiz va ishonchli joyda saqlashga harakat qilmoqda. Uning fikricha, ilgari xavfsiz hudud sifatida qaralgan Dubayning jozibadorligi borasidagi qarashlar ham o‘zgarib bormoqda.
Eski harbiy bunkerlar ham qayta ishlatilishi mumkin
Shveysariyada qimmatbaho buyumlarni saqlash uchun eski harbiy bunkerlardan foydalanish amaliyoti avval ham mavjud bo‘lgan. Mamlakatning tog‘li hududlarida qurilgan bunday inshootlar yuqori darajadagi himoyasi bilan ajralib turadi.
Ayni paytda Shveysariya armiyasi “Rossiya tahdidi” sharoitida ayrim eski bunkerlarni yana foydalanishga qaytarish imkoniyatini ham ko‘rib chiqmoqda. Xususan, ulardan o‘q-dorilar va boshqa zarur buyumlarni saqlash maqsadida foydalanish masalasi muhokama qilinmoqda.
Shu tariqa, bir vaqtlar harbiy maqsadlarda qurilgan Shveysariyaning yer osti inshootlari endi nafaqat xavfsizlik, balki boy shaxslarning qimmatbaho aktivlarini saqlash uchun ham talab yuqori bo‘lgan joylarga aylanmoqda.
…