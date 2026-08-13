Shveysariyada boylar uchun maxfiy yer osti omborlari qurilmoqda

·63·Dunyo
Shveysariyada boylar uchun maxfiy yer osti omborlari qurilmoqda
Qisqacha

Shveysariyaning Alp tog‘laridagi Bryunig massivida o‘ta boy insonlarning qimmatbaho buyumlarini saqlash uchun qariyb 20 ta yer osti ombori qurilmoqda va loyiha kelasi yildan ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Inshootlarda san’at asarlari, qimmatbaho metallar, kolleksion avtomobillar va noyob vinolar saqlanadi, kirish esa bir necha bosqichli nazorat orqali amalga oshiriladi.

Shveysariyaning Alp tog‘larida o‘ta boy insonlarning qimmatbaho buyumlarini xavfsiz saqlashga mo‘ljallangan yer osti omborlari barpo etilmoqda. Yangi loyiha kelasi yildan ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Point.md xabar berdi.

Loyiha ishlab chiquvchisi Tomas Gasserning ma’lum qilishicha, Shveysariya markazidagi Bryunig massivida qariyb 20 ta yer osti ombori jihozlanadi. Maxsus inshootlarda san’at asarlari, qimmatbaho metallar, kolleksion avtomobillar va noyob vinolarni saqlash imkoni bo‘ladi.

Yer osti omborlariga kirish qat’iy nazorat qilinadi. Avvalo tashrif buyuruvchilar nazorat-o‘tkazish punktidan o‘tadi, keyin esa bir nechta qo‘shimcha tekshiruvlardan o‘tkaziladi. Xavfsizlik tizimining aniq tafsilotlari hozircha oshkor etilmagan.

Bir omborning ijarasi million frankdan boshlanadi

Loyihaga ko‘ra, har bir g‘ordan foydalanish huquqi 99 yilga ijaraga beriladi. Narxlar 1 million Shveysariya frankidan, ya’ni taxminan 1,07 million yevrodan boshlanadi.

Loyiha mualliflari bunday xizmatga talab yuqori ekanini ta’kidlamoqda. Ayrim boy mijozlar hatto inshootlardan foydalanish huquqini oldindan sotib olishga ulgurgan.

Tomas Gasserning aytishicha, ayrim badavlat shaxslar o‘z aktivlari va qimmatli buyumlarining bir qismini xavfsiz va ishonchli joyda saqlashga harakat qilmoqda. Uning fikricha, ilgari xavfsiz hudud sifatida qaralgan Dubayning jozibadorligi borasidagi qarashlar ham o‘zgarib bormoqda.

Eski harbiy bunkerlar ham qayta ishlatilishi mumkin

Shveysariyada qimmatbaho buyumlarni saqlash uchun eski harbiy bunkerlardan foydalanish amaliyoti avval ham mavjud bo‘lgan. Mamlakatning tog‘li hududlarida qurilgan bunday inshootlar yuqori darajadagi himoyasi bilan ajralib turadi.

Ayni paytda Shveysariya armiyasi “Rossiya tahdidi” sharoitida ayrim eski bunkerlarni yana foydalanishga qaytarish imkoniyatini ham ko‘rib chiqmoqda. Xususan, ulardan o‘q-dorilar va boshqa zarur buyumlarni saqlash maqsadida foydalanish masalasi muhokama qilinmoqda.

Shu tariqa, bir vaqtlar harbiy maqsadlarda qurilgan Shveysariyaning yer osti inshootlari endi nafaqat xavfsizlik, balki boy shaxslarning qimmatbaho aktivlarini saqlash uchun ham talab yuqori bo‘lgan joylarga aylanmoqda.

ShveytsariyaTomas GasserBrünigDubayPoint.md
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi