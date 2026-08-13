Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdi
Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagmanlarida o'zgaruvchan diafragma texnologiyasidan voz kechdi. Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar 2027 yilning birinchi yarmida namoyish etilishi kutilmoqda, mazkur mexanizm esa Samsung Electro-Mechanics va MCNEX bilan hamkorlikda ishlab chiqilayotgan edi.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagman smartfonlar seriyasida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasini joriy etish niyatidan qaytdi. Sanoatdagi nufuzli manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya mazkur funksiyani mobil qurilmalar kameralariga qaytarish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqqan edi, biroq oxir-oqibat ushbu loyihadan voz kechishga qaror qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar 2027 yilning birinchi yarmida namoyish etilishi kutilmoqda. Oʻzgaruvchan diafragma mexanizmi linzalar orqali sensorga tushadigan yorugʻlik miqdorini bevosita tartibga solish imkonini beradi. Jumladan, oʻta yorqin muhitda teshik hajmini kichraytirish, qorongʻi sharoitda esa kattalashtirish orqali ekspozitsiya hamda keskinlik chuqurligini yanada aniqroq boshqarish, natijada esa suratlar sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin boʻladi.
Texnologiyaning tarixi va sinov jarayoniAslida, Samsung ushbu yechimdan foydalanish tajribasiga ega. Kompaniya bundan avval, aniqrogʻi 2018 va 2019 yillarda ommaga taqdim etilgan Galaxy S9 hamda Galaxy S10 flagmanlarida shunday texnologiyani qoʻllagan edi. Biroq 2020 yildan boshlab janubiy koreyalik muhandislar mazkur apparat komponentidan voz kechib, aksariyat eʼtiborni dasturiy taʼminot hamda sunʼiy intellekt yordamida tasvirlarni qayta ishlashga qaratgan edilar.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Galaxy S27 uchun oʻzgaruvchan diafragma mexanizmini yaratish ustida Samsung oʻzining Samsung Electro-Mechanics shoʻba korxonasi hamda MCNEX kabi yetakchi kamera ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorlikda ish olib borgan. Rejaga koʻra, yangi optik imkoniyat kelgusidagi smartfonlarning asosiy modulida qoʻllanishi lozim edi.
Voz kechish sabablari va bozor sharoitiUshbu funksiyaga qiziqish uygʻonishining asosiy sabablaridan biri sifatida kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro va Pro Max modellarida aynan shunday texnologiya paydo boʻlishi ehtimoli boʻlgan. Shunga qaramay, Samsung mutaxassislari bir qator jiddiy omillarni tahlil qilib chiqib, oxirgi qarorga keldilar.
Birinchidan, kamera konstruksiyasiga oʻzgaruvchan diafragma mexanizmini qoʻshish qurilmaning tannarxini sezilarli darajada oshiradi va korpus qalinlashishiga olib keladi. Ikkinchidan, kompaniya oʻtkazgan tahlillar ushbu texnologiyaning zamonaviy smartfon foydalanuvchilari uchun keltiradigan real ustunliklari uning yuqori xarajatlarini toʻliq oqlashiga yetarli emasligini koʻrsatdi.
Shuningdek, mazkur qarorga global bozor sharoiti ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Xususan, xotira mikrosxemalari hamda boshqa muhim butlovchi qismlar narxining oshib borishi ishlab chiqaruvchilarga qoʻshimcha moliyaviy bosim oʻtkazmoqda. Natijada, Samsung flagman kameralarida boshqa ustuvor yoʻnalishlarga eʼtibor qaratishni maʼqul topdi.
…