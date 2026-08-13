Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdi

·51·Texno
Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdi
Qisqacha

Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagmanlarida o'zgaruvchan diafragma texnologiyasidan voz kechdi. Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar 2027 yilning birinchi yarmida namoyish etilishi kutilmoqda, mazkur mexanizm esa Samsung Electro-Mechanics va MCNEX bilan hamkorlikda ishlab chiqilayotgan edi.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagman smartfonlar seriyasida oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasini joriy etish niyatidan qaytdi. Sanoatdagi nufuzli manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya mazkur funksiyani mobil qurilmalar kameralariga qaytarish imkoniyatini jiddiy koʻrib chiqqan edi, biroq oxir-oqibat ushbu loyihadan voz kechishga qaror qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Galaxy S27 turkumidagi qurilmalar 2027 yilning birinchi yarmida namoyish etilishi kutilmoqda. Oʻzgaruvchan diafragma mexanizmi linzalar orqali sensorga tushadigan yorugʻlik miqdorini bevosita tartibga solish imkonini beradi. Jumladan, oʻta yorqin muhitda teshik hajmini kichraytirish, qorongʻi sharoitda esa kattalashtirish orqali ekspozitsiya hamda keskinlik chuqurligini yanada aniqroq boshqarish, natijada esa suratlar sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin boʻladi.

Texnologiyaning tarixi va sinov jarayoni

Aslida, Samsung ushbu yechimdan foydalanish tajribasiga ega. Kompaniya bundan avval, aniqrogʻi 2018 va 2019 yillarda ommaga taqdim etilgan Galaxy S9 hamda Galaxy S10 flagmanlarida shunday texnologiyani qoʻllagan edi. Biroq 2020 yildan boshlab janubiy koreyalik muhandislar mazkur apparat komponentidan voz kechib, aksariyat eʼtiborni dasturiy taʼminot hamda sunʼiy intellekt yordamida tasvirlarni qayta ishlashga qaratgan edilar.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Galaxy S27 uchun oʻzgaruvchan diafragma mexanizmini yaratish ustida Samsung oʻzining Samsung Electro-Mechanics shoʻba korxonasi hamda MCNEX kabi yetakchi kamera ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorlikda ish olib borgan. Rejaga koʻra, yangi optik imkoniyat kelgusidagi smartfonlarning asosiy modulida qoʻllanishi lozim edi.

Voz kechish sabablari va bozor sharoiti

Ushbu funksiyaga qiziqish uygʻonishining asosiy sabablaridan biri sifatida kelgusida chiqishi kutilayotgan iPhone 18 Pro va Pro Max modellarida aynan shunday texnologiya paydo boʻlishi ehtimoli boʻlgan. Shunga qaramay, Samsung mutaxassislari bir qator jiddiy omillarni tahlil qilib chiqib, oxirgi qarorga keldilar.

Birinchidan, kamera konstruksiyasiga oʻzgaruvchan diafragma mexanizmini qoʻshish qurilmaning tannarxini sezilarli darajada oshiradi va korpus qalinlashishiga olib keladi. Ikkinchidan, kompaniya oʻtkazgan tahlillar ushbu texnologiyaning zamonaviy smartfon foydalanuvchilari uchun keltiradigan real ustunliklari uning yuqori xarajatlarini toʻliq oqlashiga yetarli emasligini koʻrsatdi.

Shuningdek, mazkur qarorga global bozor sharoiti ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Xususan, xotira mikrosxemalari hamda boshqa muhim butlovchi qismlar narxining oshib borishi ishlab chiqaruvchilarga qoʻshimcha moliyaviy bosim oʻtkazmoqda. Natijada, Samsung flagman kameralarida boshqa ustuvor yoʻnalishlarga eʼtibor qaratishni maʼqul topdi.

SamsungGalaxy S27SmartfonlarTexnologiyalarKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23Ozon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandiOzon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandiBugun, 10:24Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaRadeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 08:53Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi