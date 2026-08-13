Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdi

·35·Sport
Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdi
Qisqacha

Real Madrid yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga Manchester Yunaytedning 40 million yevrolik taklifini rad etib, faoliyatini Ispaniyada davom ettirish istagini bildirdi. 23 yoshli futbolchi Real Madrid safida qolib, bosh murabbiy Joze Mourinyo qo'l ostida to'p surishni afzal ko'rmoqda. Manchester Siti yulduzi Rodri transferining barbod bo'lishi Kamavinganing asosiy tarkibdan barqaror o'rin olish imkoniyatini oshirdi.

Manchester Yunayted yozgi transfer oynasi yakunlanib borayotgan bir paytda jiddiy muammoga duch keldi. Goal.com xabar qilishicha, Real Madrid yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga Old Trafford klubining 40 million yevrolik taklifini qatʼiyan rad etgan va faoliyatini Ispaniyada davom ettirish istagini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya Premyer-ligasi giganti bosh murabbiy Maykl Karrik boshchiligida yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida fransiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy vazifa qilib qoʻygandi. Biroq transfer boʻyicha taniqli mutaxassis Fabrisio Romanoning maʼlumotlariga koʻra, iyul oyida futbolchining vakillari bilan bogʻlangan inglizlar rad javobini olishgan.

Transfer nega amalga oshmadi

23 yoshli fransuz futbolchisi Real Madrid safida qolish va bosh murabbiy Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surishni afzal koʻrmoqda. Uning bu qaroriga Manchester Siti yulduzi Rodri transferining barbod boʻlgani ham taʼsir koʻrsatdi, chunki bu holat Kamavingaga asosiy tarkibdan barqaror oʻrin olish imkoniyatini oshiradi.

Madridliklar rahbariyati agar 40 million yevro miqdorida rasmiy taklif tushsa, futbolchining sotuvini koʻrib chiqishga tayyor edi. Ikki klub oʻzaro kelishuvga erishishi mumkin boʻlganiga qaramay, yarim himoyachining shaxsiy istagi va sodiqligi muzokaralarning toʻxtab qolishiga sabab boʻldi.

Endilikda Manchester Yunayted rahbariyati va murabbiylar shtabi yozgi transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgan bir pallada muqobil variantlarni tezkorlik bilan koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

Eduardo KamavingaReal MadridManchester YunaytedTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Bugun, 09:38Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Bugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi