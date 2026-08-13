Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdi
Real Madrid yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga Manchester Yunaytedning 40 million yevrolik taklifini rad etib, faoliyatini Ispaniyada davom ettirish istagini bildirdi. 23 yoshli futbolchi Real Madrid safida qolib, bosh murabbiy Joze Mourinyo qo'l ostida to'p surishni afzal ko'rmoqda. Manchester Siti yulduzi Rodri transferining barbod bo'lishi Kamavinganing asosiy tarkibdan barqaror o'rin olish imkoniyatini oshirdi.
Manchester Yunayted yozgi transfer oynasi yakunlanib borayotgan bir paytda jiddiy muammoga duch keldi. Goal.com xabar qilishicha, Real Madrid yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga Old Trafford klubining 40 million yevrolik taklifini qatʼiyan rad etgan va faoliyatini Ispaniyada davom ettirish istagini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya Premyer-ligasi giganti bosh murabbiy Maykl Karrik boshchiligida yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida fransiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni asosiy vazifa qilib qoʻygandi. Biroq transfer boʻyicha taniqli mutaxassis Fabrisio Romanoning maʼlumotlariga koʻra, iyul oyida futbolchining vakillari bilan bogʻlangan inglizlar rad javobini olishgan.
Transfer nega amalga oshmadi23 yoshli fransuz futbolchisi Real Madrid safida qolish va bosh murabbiy Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surishni afzal koʻrmoqda. Uning bu qaroriga Manchester Siti yulduzi Rodri transferining barbod boʻlgani ham taʼsir koʻrsatdi, chunki bu holat Kamavingaga asosiy tarkibdan barqaror oʻrin olish imkoniyatini oshiradi.
Madridliklar rahbariyati agar 40 million yevro miqdorida rasmiy taklif tushsa, futbolchining sotuvini koʻrib chiqishga tayyor edi. Ikki klub oʻzaro kelishuvga erishishi mumkin boʻlganiga qaramay, yarim himoyachining shaxsiy istagi va sodiqligi muzokaralarning toʻxtab qolishiga sabab boʻldi.
Endilikda Manchester Yunayted rahbariyati va murabbiylar shtabi yozgi transfer oynasi yopilishiga oz vaqt qolgan bir pallada muqobil variantlarni tezkorlik bilan koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.
…