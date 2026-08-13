Shov-shuvli iste’fo: Trampning eng ishonchli mulozimi Oq uyni tark etmoqda
Donald Tramp prezidentlikka qayta saylanganidan beri uning matbuot kotibi bo'lib ishlagan Kerolayn Levit (Karoline Leavitt) avgust oyi oxirida lavozimini tark etishini e'lon qildi. U iste'fosiga sabab sifatida may oyida farzandli bo'lgani va e'tiborini oilasi hamda farzandi tarbiyasiga qaratmoqchi ekanini bildirdi.
AQSH siyosiy maydoni va Oq uy ma’muriyatida navbatdagi muhim va kutilmagan kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Donald Tramp prezidentlikka qayta saylanganidan beri uning matbuot kotibi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan va Oq uy tarixidagi eng yosh matbuot kotibiga aylangan Kerolayn Levit (Karoline Leavitt) avgust oyi oxirida o‘z lavozimini tark etishini rasman e’lon qildi.
AQSHda bo‘lajak muhim oraliq saylovlarga atigi 3 oy qolganida sodir bo‘lgan ushbu iste’fo Vashington siyosiy doiralarida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Donald Trampning munosabati: «U endi mening eng yaxshi tashqi maslahatchim bo‘ladi»
AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Kerolayn Levitning iste’fosini tasdiqladi va uning Oq uydagi samarali va fidokorona mehnati uchun minnatdorlik bildirdi.
«Kerolayn hamma narsani a’lo darajada uddaladi va men uning ishidan juda minnatdorman. Bundan buyog‘iga u vaqtini ko‘proq oilasi va farzandlariga bag‘ishlaydi. Shu bilan birga, Levit mening eng yaxshi tashqi maslahatchilarimdan biri hamda Respublikachilar partiyasi ichidagi eng ta’sirli ovoz bo‘lib qoladi. Biz birgalikda oraliq saylovlarda qat’iy g‘alaba qozonish va tarixga qarshi chiqish uchun ishlashda davom etamiz», — deb yozdi Donald Tramp.
«Yaxshi ona bo‘lish va Oq uydagi tinimsiz mehnat»: Iste’foning asl sababi nimada?
Kerolayn Levit o‘z bayonotida Donald Trampga va Oq uyga ko‘rsatilgan yuksak ishonch uchun rahmat aytdi. U ushbu lavozimda ishlash hayotidagi eng katta sharaf va unutilmas sarguzasht bo‘lganini ta’kidladi.
Iste’foning asosiy sababi sifatida u oilaviy vaziyatni ko‘rsatdi. Ma’lum bo‘lishicha, Levit shu yilning may oyida farzand ko‘rgan:
«Oq uy matbuot kotibi bo‘lish — insondan tinimsiz mehnat, ulkan kuch va doimiy e’tiborni talab qiladi. May oyida farzandli bo‘lganimdan so‘ng, xayolimda 'mukammal ona bo‘la olmayapman' degan fikrlar aylana boshladi. Shu sababli hozirgi bosqichda bor e’tiborimni oilamga va farzandim tarbiyasiga qaratishni lozim topdim», — dedi Levit.
Kerolayn Levit media maydonda Tramp g‘oyalari va «MAGA» (Make America Great Again) harakatining eng faol, qat’iyatli va ta’sirli himoyachilaridan biri sifatida tanilgan edi.
Tramp ma’muriyatidagi iste’folar zanjiri
E’tiborlisi, Levitning ketishi Tramp jamoasidagi yagona iste’fo emas. So‘nggi oylarda prezident ma’muriyatida bir qator yuqori lavozimli mulozimlar lavozimini tark etdi:
Iyun oxirida: AQSH Milliy razvedka direktori Tulsi Gabbard;
Aprel oyida: AQSH Bosh prokurori Pam Bondi;
Mart oyida: Ichki xavfsizlik departamenti rahbari Kristi Noem o‘z lavozimidan ketgan edi.
Oraliq saylovlar yaqinlashayotgan bir paytda Oq uyning yangi matbuot kotibi kim bo‘lishi va Tramp jamoasidagi bu kabi o‘zgarishlar saylov kampaniyasiga qanday ta’sir ko‘rsatishi yaqin kunlarda ma’lum bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…