Shov-shuvli iste’fo: Trampning eng ishonchli mulozimi Oq uyni tark etmoqda

·65·Dunyo
Shov-shuvli iste’fo: Trampning eng ishonchli mulozimi Oq uyni tark etmoqda
Qisqacha

Donald Tramp prezidentlikka qayta saylanganidan beri uning matbuot kotibi bo'lib ishlagan Kerolayn Levit (Karoline Leavitt) avgust oyi oxirida lavozimini tark etishini e'lon qildi. U iste'fosiga sabab sifatida may oyida farzandli bo'lgani va e'tiborini oilasi hamda farzandi tarbiyasiga qaratmoqchi ekanini bildirdi.

AQSH siyosiy maydoni va Oq uy ma’muriyatida navbatdagi muhim va kutilmagan kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Donald Tramp prezidentlikka qayta saylanganidan beri uning matbuot kotibi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan va Oq uy tarixidagi eng yosh matbuot kotibiga aylangan Kerolayn Levit (Karoline Leavitt) avgust oyi oxirida o‘z lavozimini tark etishini rasman e’lon qildi.

AQSHda bo‘lajak muhim oraliq saylovlarga atigi 3 oy qolganida sodir bo‘lgan ushbu iste’fo Vashington siyosiy doiralarida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Donald Trampning munosabati: «U endi mening eng yaxshi tashqi maslahatchim bo‘ladi»

AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Kerolayn Levitning iste’fosini tasdiqladi va uning Oq uydagi samarali va fidokorona mehnati uchun minnatdorlik bildirdi.

«Kerolayn hamma narsani a’lo darajada uddaladi va men uning ishidan juda minnatdorman. Bundan buyog‘iga u vaqtini ko‘proq oilasi va farzandlariga bag‘ishlaydi. Shu bilan birga, Levit mening eng yaxshi tashqi maslahatchilarimdan biri hamda Respublikachilar partiyasi ichidagi eng ta’sirli ovoz bo‘lib qoladi. Biz birgalikda oraliq saylovlarda qat’iy g‘alaba qozonish va tarixga qarshi chiqish uchun ishlashda davom etamiz», — deb yozdi Donald Tramp.

«Yaxshi ona bo‘lish va Oq uydagi tinimsiz mehnat»: Iste’foning asl sababi nimada?

Kerolayn Levit o‘z bayonotida Donald Trampga va Oq uyga ko‘rsatilgan yuksak ishonch uchun rahmat aytdi. U ushbu lavozimda ishlash hayotidagi eng katta sharaf va unutilmas sarguzasht bo‘lganini ta’kidladi.

Iste’foning asosiy sababi sifatida u oilaviy vaziyatni ko‘rsatdi. Ma’lum bo‘lishicha, Levit shu yilning may oyida farzand ko‘rgan:

«Oq uy matbuot kotibi bo‘lish — insondan tinimsiz mehnat, ulkan kuch va doimiy e’tiborni talab qiladi. May oyida farzandli bo‘lganimdan so‘ng, xayolimda 'mukammal ona bo‘la olmayapman' degan fikrlar aylana boshladi. Shu sababli hozirgi bosqichda bor e’tiborimni oilamga va farzandim tarbiyasiga qaratishni lozim topdim», — dedi Levit.

Kerolayn Levit media maydonda Tramp g‘oyalari va «MAGA» (Make America Great Again) harakatining eng faol, qat’iyatli va ta’sirli himoyachilaridan biri sifatida tanilgan edi.

Tramp ma’muriyatidagi iste’folar zanjiri

E’tiborlisi, Levitning ketishi Tramp jamoasidagi yagona iste’fo emas. So‘nggi oylarda prezident ma’muriyatida bir qator yuqori lavozimli mulozimlar lavozimini tark etdi:

  • Iyun oxirida: AQSH Milliy razvedka direktori Tulsi Gabbard;

  • Aprel oyida: AQSH Bosh prokurori Pam Bondi;

  • Mart oyida: Ichki xavfsizlik departamenti rahbari Kristi Noem o‘z lavozimidan ketgan edi.

Oraliq saylovlar yaqinlashayotgan bir paytda Oq uyning yangi matbuot kotibi kim bo‘lishi va Tramp jamoasidagi bu kabi o‘zgarishlar saylov kampaniyasiga qanday ta’sir ko‘rsatishi yaqin kunlarda ma’lum bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Donald TrumpKaroline LeavittOq uyRespublikachilar partiyasiTruth Social
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi