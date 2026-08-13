Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir erkak og'zini metall zanjir va qulflar bilan berkitib, ochlik e'lon qilgani aks etgan. U bu keskin qarorga chorasizlik tufayli qo'l urganini aytib, muammolari hal etilishi va mas'ullar tomonidan amaliy yordam ko'rsatilishini talab qilgan. Erkak tegishli idoralardan yordam olmagunicha zanjirlarni yechmaslik niyatida ekanini bildirgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video jamoatchilik orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Kadrlarda bir erkak o‘z noroziligini bildirish va muammosiga e’tibor qaratish maqsadida og‘zini metall zanjir hamda qulflar bilan berkitgani aks etgan.
Video murojaatida u bunday keskin qarorga chorasizlik tufayli qo‘l urganini bildirgan. Erkak o‘z muammolari hal etilishi va mas’ullar tomonidan amaliy yordam ko‘rsatilishini talab qilgan.
Uning aytishicha, tegishli idoralardan yordam olmagunicha ochlik e’lon qilgan holda, og‘ziga o‘rnatgan zanjirlarni yechmaslik niyatida.
Videodagi holat internet foydalanuvchilari o‘rtasida turli fikrlarga sabab bo‘lib, erkakning nima sababdan bunday keskin choraga qo‘l urgani haqida savollar paydo bo‘lmoqda.
Hozircha videodagi erkakning shaxsi va qayerdan ekani aniqlanmagan. Shuningdek, rasmiylar hozircha mazkur holat yuzasidan munosabat bildirmagan.
…