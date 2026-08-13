Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)

·55·Jamiyat
Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir erkak og'zini metall zanjir va qulflar bilan berkitib, ochlik e'lon qilgani aks etgan. U bu keskin qarorga chorasizlik tufayli qo'l urganini aytib, muammolari hal etilishi va mas'ullar tomonidan amaliy yordam ko'rsatilishini talab qilgan. Erkak tegishli idoralardan yordam olmagunicha zanjirlarni yechmaslik niyatida ekanini bildirgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video jamoatchilik orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Kadrlarda bir erkak o‘z noroziligini bildirish va muammosiga e’tibor qaratish maqsadida og‘zini metall zanjir hamda qulflar bilan berkitgani aks etgan.

Video murojaatida u bunday keskin qarorga chorasizlik tufayli qo‘l urganini bildirgan. Erkak o‘z muammolari hal etilishi va mas’ullar tomonidan amaliy yordam ko‘rsatilishini talab qilgan.

Uning aytishicha, tegishli idoralardan yordam olmagunicha ochlik e’lon qilgan holda, og‘ziga o‘rnatgan zanjirlarni yechmaslik niyatida.

Videodagi holat internet foydalanuvchilari o‘rtasida turli fikrlarga sabab bo‘lib, erkakning nima sababdan bunday keskin choraga qo‘l urgani haqida savollar paydo bo‘lmoqda.

Hozircha videodagi erkakning shaxsi va qayerdan ekani aniqlanmagan. Shuningdek, rasmiylar hozircha mazkur holat yuzasidan munosabat bildirmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Bugun, 10:26Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Bugun, 10:22Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi