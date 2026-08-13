14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi 16–17 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bankda — 11 955 so‘m, Invest Finance Bankda — 11 950 so‘m va Mikrokreditbankda — 11 945 so‘mni tashkil etadi. Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurs 12 000 so‘m bo‘lib, bu narx Hayotbank, NBU, BRB, Agrobank va Asakabankda qayd etilgan. Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin.
14 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 16–17 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 955 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 950 so‘m.
• Mikrokreditbank — 11 945 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 12 000 so‘m.
• NBU — 12 000 so‘m.
• BRB — 12 000 so‘m.
• Agrobank — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 12 000 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…