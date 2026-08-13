AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildi

·75·Dunyo
AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildi
Qisqacha

AQSHning Alabama shtatidagi Redstone Arsenal harbiy bazasi ostidagi Bobcat Cave g'orida ko'zlari va tana pigmentlari yo'q yangi baliq turi aniqlandi. Demogorgonichthys arcanus deb nomlangan bu jonzot xira elektr-ko'k tusda ko'rinadi va «iblis g'or balig'i» laqabini olgan. U bilan bir havzada Southern Cavefish ham yashaydi, biroq ikki tur yerosti muhitiga mustaqil ravishda moslashgan.

AQSHning Alabama shtatidagi harbiy baza ostida joylashgan g‘orda olimlar mutlaqo yangi baliq turini aniqladi. Ko‘zlari va tanasidagi pigmentlari yo‘q, hayoti davomida esa xira elektr-ko‘k tusda ko‘rinadigan ushbu jonzotga g‘ayrioddiy ko‘rinishi sababli «iblis g‘or balig‘i» laqabi berildi.

Yangi tur Alabama universitetining Xantsvilldagi tadqiqotchilari tomonidan AQSH armiyasining Redstone Arsenal bazasi ostidagi Bobcat Cave g‘orida topilgan. Uning ilmiy nomi Demogorgonichthys arcanus bo‘lib, «Demogorgon» nomi «Dungeons & Dragons» o‘yini va «Stranger Things» serialidagi mashhur mifologik qahramonga ishora qiladi. «Arcanus» esa «yashirin» yoki «sirli» ma’nosini anglatadi.

Tadqiqot rahbari doktor Mettyu L. Nimillerning ta’kidlashicha, olimlar Sharqiy Shimoliy Amerikada hozirgi davrda mutlaqo yangi chuchuksuv baliqlari avlodini topishni kutmagan. U bunday kashfiyotni yangi yirik mushuksimon hayvon turini aniqlashdek hayratlanarli voqeaga qiyoslagan.

Bir g‘orda ikki xil baliq yashaydi

Toshloq suv tubida yotgan ko‘zsiz va yarim shaffof g‘or balig‘i.

Kashfiyotning yana bir qiziq jihati — yangi baliq topilgan havzada Southern Cavefish ham yashaydi. Ammo ikki tur yaqin qarindosh emas.

Olimlarning fikricha, ular millionlab yillar farqi bilan yerosti muhitiga mustaqil ravishda moslashgan. Shu jarayonda ikkalasi ham ko‘rish qobiliyati va tana pigmentlarini mustaqil ravishda yo‘qotgan. Bu holat konvergent evolyutsiyaning yaqqol namunasi hisoblanadi.

Qizig‘i, Bobcat Cave g‘or tizimi kamida 30 yildan beri muntazam ravishda kuzatib kelingan. Shunga qaramay, yangi baliqning aynan shu yerdan topilishi tadqiqotchilar uchun katta syurpriz bo‘lgan.

Noyob baliqqa ifloslanish xavf solmoqda

Toshloq va sayoz suvli qorong‘u g‘orda bir guruh odamlar tadqiqot olib bormoqda.

«Iblis g‘or balig‘i» hozircha faqat bitta g‘or va unga tutash yerosti suv qatlamida aniqlangan. Shu sababli u suv sifati va gidrologik o‘zgarishlarga juda ta’sirchan.

Harbiy baza g‘orni to‘g‘ridan to‘g‘ri inson ta’siridan himoya qilsa-da, yer ustidagi ifloslanish, cho‘kmalar va suv sharoitining o‘zgarishi yangi tur uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Tadqiqotchilar so‘nggi ikki o‘n yillikda Bobcat Cave suv namunalarida kadmiy, xrom va qo‘rg‘oshin kabi og‘ir metallar miqdori yuqori darajada aniqlanganini bildirgan. Bu ifloslanish harbiy baza faoliyatidan qolgan kimyoviy moddalar bilan bog‘liq bo‘lishi ehtimol qilinmoqda.

Shunga qaramay, olimlarning tadqiqoti hali davom etadi. Ular yangi baliqning kelib chiqishi, yashash tarzi va noyob yerosti muhitiga qanday moslashganini yanada chuqur o‘rganmoqchi.

AlabamaRedstone ArsenalHuntsvilleMatthew L. NiemillerStranger Things
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi