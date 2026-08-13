«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...
Vladimir Putin Iturup oroliga tashrifi chog'ida Rossiyada qonida «g'oliblikning genetik kodi» bo'lgan insonlar yashashini aytdi. U bu fikrni Saxalin gubernatori Valeriy Limarenkoning mahalliy aholi «barcha g'alaba uchun» g'oyasini qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi so'zlariga munosabat bildirar ekan ilgari surdi. Uchrashuv Rossiya prezidentining Iturupdagi ishchi tashrifi doirasida bo'lib o'tdi.
Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Uzoq Sharqdagi Iturup oroliga qilgan tashrifi chog‘ida mamlakat aholisi va ularning irodasi haqida navbatdagi shov-shuvli bayonotni berdi.
Uning ta’kidlashicha, Rossiyada alohida ajralib turuvchi, qonida «g‘oliblikning genetik kodi» bo‘lgan insonlar istiqomat qiladi.
Iturupdagi uchrashuv va Saxalin gubernatori bilan muloqot
Davlat rahbarining Iturup orolidagi ishchi tashrifi doirasida Saxalin viloyati gubernatori Valeriy Limarenko bilan muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. So‘zlashuvlar davomida gubernator hududdagi ijtimoiy-e’tiqodiy muhit va aholi kayfiyati haqida to‘xtalib o‘tdi.
Limarenkoning ta’kidlashicha, hatto eng chekka va uzoq aholi punktlarida o‘tkazilayotgan uchrashuvlarda ham mahalliy aholi yagona bir fikrni — «barcha g‘alaba uchun» degan g‘oyani yakdil qo‘llab-quvvatlamoqda.
Putinning munosabati
Gubernatorning ushbu so‘zlariga munosabat bildirar ekan, Rossiya prezidenti mamlakat xalqining irodasi va xarakteriga yuqori baho berdi:
«Bizda odamlar shunday. [Ularda] g‘olibning genetik kodi bor», — deya ta’kidladi Vladimir Putin.
Ushbu bayonot RF rahbariyatining Ikkinchi jahon urushidan beri shakllangan milliy o‘zlikni anglash, vatanparvarlik va geosiyosiy pozitsiyani mustahkamlashga qaratilgan mafkuraviy qarashlarining yaqqol davomi sifatida baholanmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…