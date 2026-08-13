Xitoylik olimlar o‘zini-o‘zi tiklay oladigan “tirik” to‘qima yaratdi
Xitoy Fanlar akademiyasining Shenchjen ilg‘or texnologiyalar instituti olimlari Cordyceps militaris zamburug‘i mitseliyidan shikastlanganda o‘zini tiklay oladigan “tirik” to‘qima yaratdi. Undagi mitseliy hujayralari tirik saqlangani sababli tolalar qayta o‘sib, uzilgan qismlarni birlashtira oladi. Materialdan kiyim prototipi yaratilgan bo‘lib, u suvni qaytarish, o‘zini tozalash va biologik parchalanish xususiyatlarini namoyon etgan.
Xitoylik tadqiqotchilar zamburug‘ mitseliyidan tayyorlangan, shikastlanganda o‘zini tiklay oladigan yangi turdagi “tirik” to‘qima yaratdi. Mazkur ishlanma Xitoy Fanlar akademiyasining Shenchjen ilg‘or texnologiyalar instituti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan.
Tadqiqotda Cordyceps militaris zamburug‘idan foydalanilgan. An’anaviy zamburug‘ asosidagi materiallardan farqli ravishda, yangi texnologiyada mitseliy hujayralari tirik holda saqlanadi. Shu sababli material shikastlanganda uning tolalari qayta o‘sib, uzilgan qismlarni bir-biriga bog‘lash imkoniga ega bo‘ladi.
Olimlar yangi material imkoniyatlarini namoyish etish uchun undan kiyim prototipini ham yaratgan. Tajribalar materialning suvni qaytarishi va o‘zini tozalash xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatgan. Shuningdek, unga ultrabinafsha nurlaridan himoyalanish xususiyatini berish uchun boshqa mikroorganizmlardan foydalanish mumkin.
Yangi materialning yana bir muhim jihati — uning biologik parchalanish xususiyati. Tadqiqotlarda u tuproqqa ko‘milganidan keyin taxminan 41 kun ichida deyarli to‘liq parchalangani kuzatilgan. Bu esa kelajakda ekologik toza va qayta ishlanadigan kiyim-kechak yaratish imkoniyatini oshiradi.
Biroq texnologiya hozircha tajriba va prototip bosqichida. Materialning kundalik foydalanishga qanchalik chidamli ekani, uni yuvish imkoniyati va uzoq muddat xizmat qilishi kabi masalalar hali qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.
…