Xitoylik olimlar o‘zini-o‘zi tiklay oladigan “tirik” to‘qima yaratdi

·52·Dunyo
Xitoylik olimlar o‘zini-o‘zi tiklay oladigan “tirik” to‘qima yaratdi
Qisqacha

Xitoy Fanlar akademiyasining Shenchjen ilg‘or texnologiyalar instituti olimlari Cordyceps militaris zamburug‘i mitseliyidan shikastlanganda o‘zini tiklay oladigan “tirik” to‘qima yaratdi. Undagi mitseliy hujayralari tirik saqlangani sababli tolalar qayta o‘sib, uzilgan qismlarni birlashtira oladi. Materialdan kiyim prototipi yaratilgan bo‘lib, u suvni qaytarish, o‘zini tozalash va biologik parchalanish xususiyatlarini namoyon etgan.

Xitoylik tadqiqotchilar zamburug‘ mitseliyidan tayyorlangan, shikastlanganda o‘zini tiklay oladigan yangi turdagi “tirik” to‘qima yaratdi. Mazkur ishlanma Xitoy Fanlar akademiyasining Shenchjen ilg‘or texnologiyalar instituti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Tadqiqotda Cordyceps militaris zamburug‘idan foydalanilgan. An’anaviy zamburug‘ asosidagi materiallardan farqli ravishda, yangi texnologiyada mitseliy hujayralari tirik holda saqlanadi. Shu sababli material shikastlanganda uning tolalari qayta o‘sib, uzilgan qismlarni bir-biriga bog‘lash imkoniga ega bo‘ladi.

Olimlar yangi material imkoniyatlarini namoyish etish uchun undan kiyim prototipini ham yaratgan. Tajribalar materialning suvni qaytarishi va o‘zini tozalash xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatgan. Shuningdek, unga ultrabinafsha nurlaridan himoyalanish xususiyatini berish uchun boshqa mikroorganizmlardan foydalanish mumkin.

Yangi materialning yana bir muhim jihati — uning biologik parchalanish xususiyati. Tadqiqotlarda u tuproqqa ko‘milganidan keyin taxminan 41 kun ichida deyarli to‘liq parchalangani kuzatilgan. Bu esa kelajakda ekologik toza va qayta ishlanadigan kiyim-kechak yaratish imkoniyatini oshiradi.

Biroq texnologiya hozircha tajriba va prototip bosqichida. Materialning kundalik foydalanishga qanchalik chidamli ekani, uni yuvish imkoniyati va uzoq muddat xizmat qilishi kabi masalalar hali qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Shenzhen Institute of Advanced TechnologyChinese Academy of SciencesCordyceps militaris
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi