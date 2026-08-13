Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?

·42·Jamiyat
Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?
Qisqacha

Namangan shahrida DXX, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan sifati kafolatlanmagan dori vositalari saqlanayotgan yashirin ombor aniqlandi. 1996 yilda tug‘ilgan fuqaroning xonadonidan sotish maqsadida sanitariya-gigiyena talablariga zid ravishda saqlangan 56 turdagi 13 184 dona dori vositasi olib qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan aholi salomatligini muhofaza qilish va sifatsiz dori vositalari aylanmasiga chek qo‘yish bo‘yicha Namangan shahrida keng qamrovli tezkor tadbir o‘tkazildi.

Tadbir davomida aholi hayoti va sog‘lig‘i uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan katta miqdordagi noqonuniy dori vositalari saqlanayotgan yashirin makon aniqlandi.

Sanitariya qoidalariga zid ombor va 13 mingdan ortiq preparat

Namangan shahridagi xonadonlardan biri xolislar ishtirokida belgilangan tartibda ko‘zdan kechirilganda, 1996 yilda tug‘ilgan fuqaro tomonidan ko‘p miqdordagi dori-darmonlarni kelgusida sotish maqsadida sanitariya-gigiyena talablariga zid ravishda saqlab kelinayotgani aniqlandi.

Xonadonni ko‘zdan kechirish davomida hech qanday tegishli hujjatlarga ega bo‘lmagan va sifati kafolatlanmagan 56 turdagi jami 13 184 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yildi.

Noqonuniy ombordan topilgan preparatlar orasida:

  • «Sefotaksim»;

  • «Bifidumbakterin»;

  • «Atropin»;

  • «Tidomet forte» kabi aholi orasida talab yuqori bo‘lgan muhim tibbiy vositalar mavjud bo‘lgan.

Chegaradan aylanma yo‘llar orqali olib kirilgan

Tezkor surishtiruv va tekshiruvlar davomida ushbu «yashirin ombor»da to‘plangan katta miqdordagi dori vositalari qo‘shni respublika hududidan kontrabanda va aylanma yo‘llar orqali O‘zbekistonga olib kirilgani ma’lum bo‘ldi.

Mutaxassislarning tegishli baholash xulosasiga ko‘ra, musodara qilingan dori-darmonlarning umumiy bozor qiymati 577 million 381 ming so‘mni tashkil etdi.

Jinoyat ishi va tergov

Hozirda ushbu noqonuniy harakatlarni amalga oshirgan shaxsga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-3-moddasi 3-qismi «a» bandi (Sifatsiz yoki soxtalashtirilgan dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni o‘tkazish maqsadida ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu kontrabanda zanjirining boshqa ishtirokchilarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NamanganO'zbekistonDavlat xavfsizlik xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Bugun, 10:26Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Bugun, 10:22Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi