Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?
Namangan shahrida DXX, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan sifati kafolatlanmagan dori vositalari saqlanayotgan yashirin ombor aniqlandi. 1996 yilda tug‘ilgan fuqaroning xonadonidan sotish maqsadida sanitariya-gigiyena talablariga zid ravishda saqlangan 56 turdagi 13 184 dona dori vositasi olib qo‘yildi.
O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Bojxona qo‘mitasi xodimlari tomonidan aholi salomatligini muhofaza qilish va sifatsiz dori vositalari aylanmasiga chek qo‘yish bo‘yicha Namangan shahrida keng qamrovli tezkor tadbir o‘tkazildi.
Tadbir davomida aholi hayoti va sog‘lig‘i uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan katta miqdordagi noqonuniy dori vositalari saqlanayotgan yashirin makon aniqlandi.
Sanitariya qoidalariga zid ombor va 13 mingdan ortiq preparat
Namangan shahridagi xonadonlardan biri xolislar ishtirokida belgilangan tartibda ko‘zdan kechirilganda, 1996 yilda tug‘ilgan fuqaro tomonidan ko‘p miqdordagi dori-darmonlarni kelgusida sotish maqsadida sanitariya-gigiyena talablariga zid ravishda saqlab kelinayotgani aniqlandi.
Xonadonni ko‘zdan kechirish davomida hech qanday tegishli hujjatlarga ega bo‘lmagan va sifati kafolatlanmagan 56 turdagi jami 13 184 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yildi.
Noqonuniy ombordan topilgan preparatlar orasida:
«Sefotaksim»;
«Bifidumbakterin»;
«Atropin»;
«Tidomet forte» kabi aholi orasida talab yuqori bo‘lgan muhim tibbiy vositalar mavjud bo‘lgan.
Chegaradan aylanma yo‘llar orqali olib kirilgan
Tezkor surishtiruv va tekshiruvlar davomida ushbu «yashirin ombor»da to‘plangan katta miqdordagi dori vositalari qo‘shni respublika hududidan kontrabanda va aylanma yo‘llar orqali O‘zbekistonga olib kirilgani ma’lum bo‘ldi.
Mutaxassislarning tegishli baholash xulosasiga ko‘ra, musodara qilingan dori-darmonlarning umumiy bozor qiymati 577 million 381 ming so‘mni tashkil etdi.
Jinoyat ishi va tergov
Hozirda ushbu noqonuniy harakatlarni amalga oshirgan shaxsga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-3-moddasi 3-qismi «a» bandi (Sifatsiz yoki soxtalashtirilgan dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni o‘tkazish maqsadida ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu kontrabanda zanjirining boshqa ishtirokchilarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…