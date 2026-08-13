Ozon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandi

·44·Texno
Ozon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandi
Qisqacha

Ozon Bank ilovasi Android foydalanuvchilari uchun Google Play do'konidan olib tashlangan, biroq bu holat bank xizmatlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatmagan. Ilovani avval o'rnatgan mijozlar undan odatdagidek foydalanishi, Rossiya hududida to'lov va pul o'tkazmalarini amalga oshirishi mumkin. Ilovani qayta o'rnatish uchun bank rasmiy veb-saytida ko'rsatmalar bergan, shuningdek, shaxsiy kabinetning brauzer orqali ishlaydigan veb-versiyasi mavjud.

Ozon Bank mobil ilovasi Android foydalanuvchilari uchun moʻljallangan Google Play rasmiy ilovalar doʻkonidan olib tashlandi va hozirda uni yuklab olib boʻlmayapti. Biroq, bu holat xizmatning amaldagi mijozlariga qanday taʼsir qilishi va moliyaviy operatsiyalarni davom ettirish yoʻllari haqida bank matbuot xizmati rasmiy maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kredit tashkiloti vakillarining taʼkidlashicha, ilovaning doʻkondan oʻchirib yuborilgani moliyaviy xizmatlar faoliyatiga umuman taʼsir koʻrsatmagan. Ilgari ilovani oʻrnatib ulgurgan foydalanuvchilar uni odatdagi rejimda ishlatishda davom etishlari mumkin va ularning mablagʻlari toʻliq xavfsizlikda saqlanmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy cheklovlarga qaramay, mijozlar Rossiya hududida barcha zarur amaliyotlarni, jumladan, toʻlovlar va pul oʻtkazmalarini muammosiz bajarishlari mumkin. Bank tizimlari barqaror ishlamoqda va mijozlarga xizmat koʻrsatish uzluksizligi taʼminlangan.

Muammoni hal qilish yoʻllari va muqobil variantlar

Ilovani yangidan oʻrnatishga ehtiyoj sezgan foydalanuvchilar uchun bank oʻz rasmiy veb-saytida maxsus koʻrsatmalarni eʼlon qildi. Shuningdek, mijozlarga shaxsiy kabinetga istalgan brauzer orqali kirish imkonini beruvchi toʻlaqonli veb-versiya ham doimiy ravishda mavjud.

Mazkur cheklovlar qatoriga kirgan Ozon Bank Rossiyaning Google Play'da muammolarga duch kelgan ilk moliya instituti emas. Avvalroq ham bir qator yirik rus banklari va kompaniyalari xuddi shunday sanksiyalar hamda doʻkon siyosati tufayli oʻz ilovalaridan ayrilgan edi.

Rossiya moliyaviy ilovalarining Google Play'dagi taqdiri

Oʻtgan yillarda va oylarda yuzaga kelgan vaziyat shuni koʻrsatmoqdaki, xalqaro platformalar Rossiya moliya sektoriga nisbatan cheklovlarni izchil davom ettirmoqda. Xususan, avvalroq «Tinkoff bank», shuningdek, «Yunistrim», «Loko-bank» va boshqa qator moliya tashkilotlarining ilovalari ham katalogdan gʻoyib boʻlgan edi.

Faqatgina banklar emas, balki yirik texnologik ekotizimlar ham bu toʻlqindan chetda qolmadi. Masalan, VK ekotizimiga kiruvchi oʻndan ortiq ilovalar, jumladan, asosiy «VKontakte», «Odnoklassniki», Mail.ru, «Dzen» va «Yula» platformalari ham Google Play'dan olib tashlangan edi.

Bunday vaziyatlarda barcha kompaniyalar foydalanuvchilarga avval oʻrnatilgan ilovalarni oʻchirib yubormaslikni qattiq tavsiya qiladilar. Muqobil sifatida esa RuStore, boshqa Android doʻkonlari yoki xizmatlarning mobil veb-versiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekani eslatib oʻtiladi.

Ozon BankGoogle PlayAndroidTexnologiyaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiBugun, 10:58Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaRadeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 08:53Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi