Ozon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandi
Ozon Bank ilovasi Android foydalanuvchilari uchun Google Play do'konidan olib tashlangan, biroq bu holat bank xizmatlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatmagan. Ilovani avval o'rnatgan mijozlar undan odatdagidek foydalanishi, Rossiya hududida to'lov va pul o'tkazmalarini amalga oshirishi mumkin. Ilovani qayta o'rnatish uchun bank rasmiy veb-saytida ko'rsatmalar bergan, shuningdek, shaxsiy kabinetning brauzer orqali ishlaydigan veb-versiyasi mavjud.
Ozon Bank mobil ilovasi Android foydalanuvchilari uchun moʻljallangan Google Play rasmiy ilovalar doʻkonidan olib tashlandi va hozirda uni yuklab olib boʻlmayapti. Biroq, bu holat xizmatning amaldagi mijozlariga qanday taʼsir qilishi va moliyaviy operatsiyalarni davom ettirish yoʻllari haqida bank matbuot xizmati rasmiy maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kredit tashkiloti vakillarining taʼkidlashicha, ilovaning doʻkondan oʻchirib yuborilgani moliyaviy xizmatlar faoliyatiga umuman taʼsir koʻrsatmagan. Ilgari ilovani oʻrnatib ulgurgan foydalanuvchilar uni odatdagi rejimda ishlatishda davom etishlari mumkin va ularning mablagʻlari toʻliq xavfsizlikda saqlanmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy cheklovlarga qaramay, mijozlar Rossiya hududida barcha zarur amaliyotlarni, jumladan, toʻlovlar va pul oʻtkazmalarini muammosiz bajarishlari mumkin. Bank tizimlari barqaror ishlamoqda va mijozlarga xizmat koʻrsatish uzluksizligi taʼminlangan.
Muammoni hal qilish yoʻllari va muqobil variantlarIlovani yangidan oʻrnatishga ehtiyoj sezgan foydalanuvchilar uchun bank oʻz rasmiy veb-saytida maxsus koʻrsatmalarni eʼlon qildi. Shuningdek, mijozlarga shaxsiy kabinetga istalgan brauzer orqali kirish imkonini beruvchi toʻlaqonli veb-versiya ham doimiy ravishda mavjud.
Mazkur cheklovlar qatoriga kirgan Ozon Bank Rossiyaning Google Play'da muammolarga duch kelgan ilk moliya instituti emas. Avvalroq ham bir qator yirik rus banklari va kompaniyalari xuddi shunday sanksiyalar hamda doʻkon siyosati tufayli oʻz ilovalaridan ayrilgan edi.
Rossiya moliyaviy ilovalarining Google Play'dagi taqdiriOʻtgan yillarda va oylarda yuzaga kelgan vaziyat shuni koʻrsatmoqdaki, xalqaro platformalar Rossiya moliya sektoriga nisbatan cheklovlarni izchil davom ettirmoqda. Xususan, avvalroq «Tinkoff bank», shuningdek, «Yunistrim», «Loko-bank» va boshqa qator moliya tashkilotlarining ilovalari ham katalogdan gʻoyib boʻlgan edi.
Faqatgina banklar emas, balki yirik texnologik ekotizimlar ham bu toʻlqindan chetda qolmadi. Masalan, VK ekotizimiga kiruvchi oʻndan ortiq ilovalar, jumladan, asosiy «VKontakte», «Odnoklassniki», Mail.ru, «Dzen» va «Yula» platformalari ham Google Play'dan olib tashlangan edi.
Bunday vaziyatlarda barcha kompaniyalar foydalanuvchilarga avval oʻrnatilgan ilovalarni oʻchirib yubormaslikni qattiq tavsiya qiladilar. Muqobil sifatida esa RuStore, boshqa Android doʻkonlari yoki xizmatlarning mobil veb-versiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekani eslatib oʻtiladi.
…