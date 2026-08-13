Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!
Navoiy shahrida DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari 340 million so'mlik noqonuniy oltin bitimi vaqtida ikki fuqaroni qo'lga oldi. 1987 va 1993 yillarda tug'ilgan fuqarolar 212,9 gramm quyma oltinni sotishga kelishib, uning 26,3 grammini xaridorga topshirgan va 20 ming AQSH dollari hamda 100 million so'mni olayotgan paytda ushlandi.
O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan «Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Navoiy shahrida yirik tezkor tadbir o‘tkazildi.
Tadbir davomida noqonuniy ravishda qimmatbaho metallar muomalasi bilan shug‘ullanib kelgan shaxslarning qonunga xilof harakatlariga chek qo‘yildi.
340 million so‘mlik noqonuniy bitim va qo‘lga olish lahzasi
Tezkor surishtiruvlar davomida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi, 1987 va 1993 yillarda tug‘ilgan ikki nafar fuqaro o‘zaro til biriktirib, Jamlanib olingan 212,9 gramm quyma oltinni xaridorga 340 million so‘mga sotishga kelishgani aniqlangan.
Janubiy ishtirokchilar dastlab xaridorga 999 probali 26,3 gramm og‘irlikdagi oltinni topshirib, sof oltinning qolgan qismini keyinroq yetkazib berishni va’da qilishgan. Ular kelishilgan pulning bir qismi sifatida 20 ming AQSH dollari va 100 million so‘mni olayotgan vaqtda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Chorvoq va qum tarkibidan oltin ajratuvchi yashirin sex
O‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlarining mantiqiy davomi sifatida gumonlanuvchilardan birining yashash xonadoni ko‘zdan kechirildi. Natijada, ushbu shaxs o‘z uyida tabiiy qum va ma’danlar tarkibidan oltinni ajratib olishga mo‘ljallangan yashirin sex (laboratoriya) tashkil etgani aniqlandi.
Hozirda mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 4-qismi «a» bandi (Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…