Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!

·68·Jamiyat
Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!
Qisqacha

Navoiy shahrida DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari 340 million so'mlik noqonuniy oltin bitimi vaqtida ikki fuqaroni qo'lga oldi. 1987 va 1993 yillarda tug'ilgan fuqarolar 212,9 gramm quyma oltinni sotishga kelishib, uning 26,3 grammini xaridorga topshirgan va 20 ming AQSH dollari hamda 100 million so'mni olayotgan paytda ushlandi.

O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan «Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Navoiy shahrida yirik tezkor tadbir o‘tkazildi.

Tadbir davomida noqonuniy ravishda qimmatbaho metallar muomalasi bilan shug‘ullanib kelgan shaxslarning qonunga xilof harakatlariga chek qo‘yildi.

340 million so‘mlik noqonuniy bitim va qo‘lga olish lahzasi

Tezkor surishtiruvlar davomida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi, 1987 va 1993 yillarda tug‘ilgan ikki nafar fuqaro o‘zaro til biriktirib, Jamlanib olingan 212,9 gramm quyma oltinni xaridorga 340 million so‘mga sotishga kelishgani aniqlangan.

Janubiy ishtirokchilar dastlab xaridorga 999 probali 26,3 gramm og‘irlikdagi oltinni topshirib, sof oltinning qolgan qismini keyinroq yetkazib berishni va’da qilishgan. Ular kelishilgan pulning bir qismi sifatida 20 ming AQSH dollari va 100 million so‘mni olayotgan vaqtda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Chorvoq va qum tarkibidan oltin ajratuvchi yashirin sex

O‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlarining mantiqiy davomi sifatida gumonlanuvchilardan birining yashash xonadoni ko‘zdan kechirildi. Natijada, ushbu shaxs o‘z uyida tabiiy qum va ma’danlar tarkibidan oltinni ajratib olishga mo‘ljallangan yashirin sex (laboratoriya) tashkil etgani aniqlandi.

Hozirda mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 4-qismi «a» bandi (Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonNavoiyBuxoroChorvoqTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Bugun, 10:22Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi