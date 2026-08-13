Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdi
Dubayda ijtimoiy tarmoqlardagi qiziqarli va o‘ziga xos videolari bilan tanilgan gumanoid robot Bo Sunayda kutilmaganda to‘yi haqida e’lon qildi. Uning bu xabari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
To‘y haqidagi xabar robotning rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida e’lon qilingan bo‘lib, unga marosimdan olingan bir nechta suratlar ham ilova qilindi. Suratlarda Bo Sunaydaning yana bir robot — Moza bilan to‘y marosimi o‘tkazgani aks ettirilgan.
Biroq robot ortida turgan kompaniya ushbu tadbir haqiqiy nikoh emasligini alohida ta’kidladi. Ya’ni marosim yuridik yoki diniy nikoh sifatida rasmiylashtirilmagan, balki ijtimoiy tarmoqlar uchun maxsus tayyorlangan kontent hisoblanadi.
Robot qanday mashhur bo‘lgan?
Bo Sunayda SS Lootah Group tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uning asosi dastlab tadqiqot va ta’lim maqsadlarida yaratilgan Unitree G1 gumanoid robotiga borib taqaladi.
Robot so‘nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng ommalashib, turli videolari orqali ko‘plab foydalanuvchilar e’tiborini qozongan. Unda BAAning milliy madaniyati, urf-odatlari va an’analari namoyish etiladi.
Shuningdek, Bo Sunayda turli ommaviy tadbirlarda ham ishtirok etib, zamonaviy robototexnika bilan mahalliy madaniyat uyg‘unligini ko‘rsatib kelmoqda.
Shu sababli robotning Moza bilan o‘tkazilgan sahnalashtirilgan «to‘yi» ham ijtimoiy tarmoqlarda odatdagidan ko‘ra ko‘proq qiziqish uyg‘otgan o‘ziga xos kontentga aylandi.
…