Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandi

·38·Dunyo
Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandi
Qisqacha

Parijda ispaniyalik qandolatchi Mark Suares 500 kilogramm og'irlikdagi, 3,5 metr balandlikdagi va 1,8 metr enidagi to'y tortini tayyorladi. Uni yaratishga qariyb 1800 soat sarflanib, tort 33 mingdan ortiq qo'lda yasalgan shakar xamiri gul barglari bilan bezatildi. Saudiya oilasi buyurtmasi asosida tayyorlangan tort Palais Garnier binosida saudiyalik juftlikning saroyona uslubdagi to'y marosimida namoyish etildi.

Ispaniyalik qandolatchi to‘ylar tarixidagi eng g‘ayrioddiy shirinliklardan birini yaratdi. Uning vazni 500 kilogramm, balandligi 3,5 metr va eni 1,8 metr bo‘lgan ulkan tortni tayyorlash uchun qariyb 1800 soat mehnat qilingan.

Kataloniyalik qandolatchi Mark Suares ushbu ijodiy ishini shu kungacha tayyorlagan to‘y tortlari orasidagi eng ta’sirli loyihasi deb atadi. Ulkan tort minglab qo‘lda yasalgan shakar xamiridan tayyorlangan gul barglari bilan bezatilgan.

Tort Saudiya oilasi buyurtmasi asosida tayyorlangan

G‘ayrioddiy shirinlikni Saudiyalik oila saroyona uslubdagi to‘y marosimi uchun buyurtma qilgan. Suares dastlab tort konsepsiyasini ishlab chiqishga qariyb bir yarim oy sarflagan. Keyin esa uni amalga oshirish uchun yana to‘rt oy davomida ish olib borgan.

Odatda yolg‘iz ishlaydigan qandolatchi bu safar loyiha ko‘lami kattaligi sababli hamkasblari, ularning oila a’zolari, do‘stlari va tanishlaridan yordam so‘rashga majbur bo‘lgan.

Tortni bezash uchun jami 33 mingdan ortiq alohida gul barglari ishlatilgan. Har bir bezak qo‘l mehnati bilan tayyorlangani esa ishning naqadar mashaqqatli bo‘lganini ko‘rsatadi.

Oddiy tort emas, arxitektura asari

Ushbu ulkan ijod namunasi Parijdagi mashhur Palais Garnier binosida Saudiyalik juftlikning to‘yi munosabati bilan namoyish etilgan. Yangi turmush qurganlar shaxsini oshkor qilmaslikni so‘ragan.

Suaresning aytishicha, juftlik oddiy ko‘rinishdagi tortni emas, balki to‘y marosimi va mashhur maydonga bag‘ishlangan xotira yodgorligini eslatuvchi arxitektura inshootiga o‘xshash kompozitsiyani xohlagan.

Qizig‘i, 500 kilogrammlik ulkan konstruksiyaning atigi 0,1 foizi haqiqiy tortdan iborat. Uning asosiy qismi esa mashaqqat bilan qo‘lda tayyorlangan shakar xamiri va oq shokoladdan tashkil topgan.

Shu tariqa, ushbu noodatiy to‘y torti nafaqat shirinlik, balki qandolatchilik mahorati, arxitektura dizayni va minglab soatlik qo‘l mehnatini birlashtirgan haqiqiy san’at asariga aylandi.

ParisMark SuaresPalais Garnier
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:4540 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildiBugun, 17:408 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi