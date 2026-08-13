Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandi
Parijda ispaniyalik qandolatchi Mark Suares 500 kilogramm og'irlikdagi, 3,5 metr balandlikdagi va 1,8 metr enidagi to'y tortini tayyorladi. Uni yaratishga qariyb 1800 soat sarflanib, tort 33 mingdan ortiq qo'lda yasalgan shakar xamiri gul barglari bilan bezatildi. Saudiya oilasi buyurtmasi asosida tayyorlangan tort Palais Garnier binosida saudiyalik juftlikning saroyona uslubdagi to'y marosimida namoyish etildi.
Ispaniyalik qandolatchi to‘ylar tarixidagi eng g‘ayrioddiy shirinliklardan birini yaratdi. Uning vazni 500 kilogramm, balandligi 3,5 metr va eni 1,8 metr bo‘lgan ulkan tortni tayyorlash uchun qariyb 1800 soat mehnat qilingan.
Kataloniyalik qandolatchi Mark Suares ushbu ijodiy ishini shu kungacha tayyorlagan to‘y tortlari orasidagi eng ta’sirli loyihasi deb atadi. Ulkan tort minglab qo‘lda yasalgan shakar xamiridan tayyorlangan gul barglari bilan bezatilgan.
Tort Saudiya oilasi buyurtmasi asosida tayyorlangan
G‘ayrioddiy shirinlikni Saudiyalik oila saroyona uslubdagi to‘y marosimi uchun buyurtma qilgan. Suares dastlab tort konsepsiyasini ishlab chiqishga qariyb bir yarim oy sarflagan. Keyin esa uni amalga oshirish uchun yana to‘rt oy davomida ish olib borgan.
Odatda yolg‘iz ishlaydigan qandolatchi bu safar loyiha ko‘lami kattaligi sababli hamkasblari, ularning oila a’zolari, do‘stlari va tanishlaridan yordam so‘rashga majbur bo‘lgan.
Tortni bezash uchun jami 33 mingdan ortiq alohida gul barglari ishlatilgan. Har bir bezak qo‘l mehnati bilan tayyorlangani esa ishning naqadar mashaqqatli bo‘lganini ko‘rsatadi.
Oddiy tort emas, arxitektura asari
Ushbu ulkan ijod namunasi Parijdagi mashhur Palais Garnier binosida Saudiyalik juftlikning to‘yi munosabati bilan namoyish etilgan. Yangi turmush qurganlar shaxsini oshkor qilmaslikni so‘ragan.
Suaresning aytishicha, juftlik oddiy ko‘rinishdagi tortni emas, balki to‘y marosimi va mashhur maydonga bag‘ishlangan xotira yodgorligini eslatuvchi arxitektura inshootiga o‘xshash kompozitsiyani xohlagan.
Qizig‘i, 500 kilogrammlik ulkan konstruksiyaning atigi 0,1 foizi haqiqiy tortdan iborat. Uning asosiy qismi esa mashaqqat bilan qo‘lda tayyorlangan shakar xamiri va oq shokoladdan tashkil topgan.
Shu tariqa, ushbu noodatiy to‘y torti nafaqat shirinlik, balki qandolatchilik mahorati, arxitektura dizayni va minglab soatlik qo‘l mehnatini birlashtirgan haqiqiy san’at asariga aylandi.
…