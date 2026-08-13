Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildi
AQSHning Florida shtatidagi Silver River daryosida suzayotgan ayol timsoh hujumiga uchrab, og‘ir jarohat oldi va keyinchalik uning o‘ng qo‘li amputatsiya qilindi. Ayol qutqarilgach, unga dastlabki yordam ko‘rsatilib, mahalliy shifoxonaga yetkazilgan, hozirda holati yaxshilanmoqda. 8 avgust kuni hujum qilgan, uzunligi taxminan 9 fut 8 dyuym, ya'ni qariyb 3 metr bo‘lgan erkak timsoh ushlandi va xavfsiz hududga ko‘chirildi.
AQSHning Florida shtatida ayol suvda suzayotgan vaqtda timsoh hujumiga uchrab, og‘ir jarohat oldi. Hodisadan so‘ng uning o‘ng qo‘lini amputatsiya qilishga to‘g‘ri keldi.
Voqea Marion okrugidagi Silver River daryosida sodir bo‘lgan. Guruh bo‘lib suzayotgan odamlar orasida bo‘lgan ayol timsohga duch kelgan. Guvohlarning aytishicha, u jonini saqlab qolish maqsadida hayvonni paddleboard'dan foydalaniladigan eshkak bilan qaytarishga uringan. Biroq timsoh unga tashlanib, suv ostiga tortib ketgan.
Yaqin atrofdagi qayiqlarda bo‘lgan odamlar ayolning baqirig‘ini eshitib, zudlik bilan yordamga oshiqqan. Bir muddatdan keyin timsoh uni qo‘yib yuborgan. Shundan so‘ng qon ketishini nazorat qilish uchun jarohatlangan qo‘liga arqon yordamida jgut qo‘yilgan va ayol yaqindagi qayiq to‘xtash joyiga olib borilgan.
Tez tibbiy yordam xodimlari uni qayiqdan qabul qilib olib, mahalliy shifoxonaga yetkazgan. Shifokorlar uning ahvolini barqarorlashtirish uchun shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatgan. Biroq keyinchalik ayolning o‘ng qo‘lini amputatsiya qilishga qaror qilingan. Shundan so‘ng u uyiga jo‘natilgan va holati yaxshilanib borayotgani ma’lum qilingan.
Timsoh qidirilib, ushlandi
Hodisadan keyin rasmiylar Silver River daryosida qayiqlarda harakatlanish va suzishni vaqtincha taqiqladi. Florida Baliq va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish komissiyasi xodimlari esa hujum qilgan timsohni qidirish ishlarini boshladi.
8 avgust kuni uzunligi taxminan 9 fut 8 dyuym, ya’ni qariyb 3 metr bo‘lgan erkak timsoh ushlangani ma’lum qilindi. U xavfsiz hududga ko‘chirildi. Shundan keyin daryo qayiqlar va suzuvchilar uchun yana ochildi.
Mutaxassislar Floridadagi 67 okrugning barchasidagi turli suv havzalarida timsohlar uchrashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shu bois aholi va sayyohlarga xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilish tavsiya etilgan.
Jumladan, timsohlar uchraydigan suvlarda faqat maxsus belgilangan joylarda va kunduzgi vaqtda suzish, uy hayvonlarini suv bo‘yidan uzoqroq tutish hamda yovvoyi timsohlarni hech qachon ovqatlantirmaslik kerak.
…