Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildi

·74·Dunyo
Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildi
Qisqacha

AQSHning Florida shtatidagi Silver River daryosida suzayotgan ayol timsoh hujumiga uchrab, og‘ir jarohat oldi va keyinchalik uning o‘ng qo‘li amputatsiya qilindi. Ayol qutqarilgach, unga dastlabki yordam ko‘rsatilib, mahalliy shifoxonaga yetkazilgan, hozirda holati yaxshilanmoqda. 8 avgust kuni hujum qilgan, uzunligi taxminan 9 fut 8 dyuym, ya'ni qariyb 3 metr bo‘lgan erkak timsoh ushlandi va xavfsiz hududga ko‘chirildi.

AQSHning Florida shtatida ayol suvda suzayotgan vaqtda timsoh hujumiga uchrab, og‘ir jarohat oldi. Hodisadan so‘ng uning o‘ng qo‘lini amputatsiya qilishga to‘g‘ri keldi.

Voqea Marion okrugidagi Silver River daryosida sodir bo‘lgan. Guruh bo‘lib suzayotgan odamlar orasida bo‘lgan ayol timsohga duch kelgan. Guvohlarning aytishicha, u jonini saqlab qolish maqsadida hayvonni paddleboard'dan foydalaniladigan eshkak bilan qaytarishga uringan. Biroq timsoh unga tashlanib, suv ostiga tortib ketgan.

Yaqin atrofdagi qayiqlarda bo‘lgan odamlar ayolning baqirig‘ini eshitib, zudlik bilan yordamga oshiqqan. Bir muddatdan keyin timsoh uni qo‘yib yuborgan. Shundan so‘ng qon ketishini nazorat qilish uchun jarohatlangan qo‘liga arqon yordamida jgut qo‘yilgan va ayol yaqindagi qayiq to‘xtash joyiga olib borilgan.

Tez tibbiy yordam xodimlari uni qayiqdan qabul qilib olib, mahalliy shifoxonaga yetkazgan. Shifokorlar uning ahvolini barqarorlashtirish uchun shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatgan. Biroq keyinchalik ayolning o‘ng qo‘lini amputatsiya qilishga qaror qilingan. Shundan so‘ng u uyiga jo‘natilgan va holati yaxshilanib borayotgani ma’lum qilingan.

Timsoh qidirilib, ushlandi

Hodisadan keyin rasmiylar Silver River daryosida qayiqlarda harakatlanish va suzishni vaqtincha taqiqladi. Florida Baliq va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish komissiyasi xodimlari esa hujum qilgan timsohni qidirish ishlarini boshladi.

8 avgust kuni uzunligi taxminan 9 fut 8 dyuym, ya’ni qariyb 3 metr bo‘lgan erkak timsoh ushlangani ma’lum qilindi. U xavfsiz hududga ko‘chirildi. Shundan keyin daryo qayiqlar va suzuvchilar uchun yana ochildi.

Mutaxassislar Floridadagi 67 okrugning barchasidagi turli suv havzalarida timsohlar uchrashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shu bois aholi va sayyohlarga xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilish tavsiya etilgan.

Jumladan, timsohlar uchraydigan suvlarda faqat maxsus belgilangan joylarda va kunduzgi vaqtda suzish, uy hayvonlarini suv bo‘yidan uzoqroq tutish hamda yovvoyi timsohlarni hech qachon ovqatlantirmaslik kerak.

FloridaSilver RiverMarionFlorida Fish and Wildlife Conservation Commission
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBugun, 19:47Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi