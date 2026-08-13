Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)
Turkiyaning Mug'la viloyati Fethiye kurorti yaqinida bortida 115 kishi, jumladan 107 nafar sayyoh bo'lgan katamaranda yong'in chiqdi va barcha odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi. Yong'in oshxonada boshlanib, tez tarqalgach, yo'lovchilar hamda ekipaj a'zolari qutqaruv nimchalarida dengizga sakrashga majbur bo'ldi.
Turkiyaning mashhur Mug‘la viloyatidagi Fethiye kurorti yaqinida dahshatli lahzalar yuz berdi. Bortida 115 kishi, jumladan 107 nafar sayyoh va bolalar bo‘lgan dam olish katamaranida to‘satdan kuchli yong‘in chiqdi.
So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tezkor qutqaruv amaliyoti sababli bortdagi barcha odamlar evakuatsiya qilingan va fojiada hech kim halok bo‘lmagan.
Yong‘in oshxonada boshlandi: Odamlar suvga sakrashga majbur bo‘ldi
Favqulodda hodisa kunduzgi soat 11:00 atrofida Katranji ko‘rfazi yaqinida sodir bo‘lgan. Haber Turk nashri xabariga ko‘ra, alanga qayiqning oshxona qismida boshlangan va qisqa fursatda kemaning boshqa hududlariga ham shiddat bilan tarqalgan.
Bortda bo‘lgan yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari vahima ostida qutqaruv nimchalarini kiyib, o‘zlarini dengiz suviga tashlashga majbur bo‘lishdi.
Voqea joyiga zudlik bilan Turkiya Qirg‘oq qo‘riqlash xizmati, dengiz xavfsizligi bo‘linmalari va tez yordam brigadalari safarbar etildi. Shuningdek, atrofdagi boshqa sayyohlik kemalari ham odamlarni suvdan chiqarib olishda faol yordam berdi. Siddatli alanga oqibatida qayiq og‘ir zarar ko‘rgan va cho‘ka boshlagan.
Fethiye meri va rasmiylarning munosabati
Fethiye shahar meri Fatih Akkaya mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida hodisa natijasida hech kim halok bo‘lmaganini va og‘ir jarohat olmagini tasdiqladi:
«Katamaran bortida jami 115 kishi bo‘lgan — ulardan 107 nafari yo‘lovchi-sayyohlar, qolganlari ekipaj a’zolari edi. Barcha odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi. Hozirda tibbiyot xodimlari tutundan zaharlanish alomatlari bor-yo‘qligini tekshirishmoqda», — dedi shahar hokimi.
Dengiz savdo palatasining Fethiye bo‘limi raisi Ilkay Tugay ham bortdagi barcha fuqarolar suvdan va kemadan xavfsiz hududga olib chiqilganini ma’lum qildi.
«Toys Boat» katamarani va sayyohlarning fuqaroligi
Yong‘in sodir bo‘lgan «Toys Boat» nomli ushbu qayiq asosan bolali oilalar uchun mo‘ljallangan va ommalashtirilgan dam olish kemasi bo‘lgan. Mahalliy Haberci TV nashrining xabar berishicha, ushbu katamaran shu yilning iyul oyidan e’tiboran Fethiyeda ilk sayyohlik safarlarini boshlagan edi.
Hozircha Turkiya OAV tomonidan bortda bo‘lgan sayyohlarning qaysi mamlakat fuqarolari ekanligi rasman ochiqlanmadi. Diplomatik vakolatxonalar va mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan voqea yuzasidan surishtiruv hamda yong‘in kelib chiqishi sabablari bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
…