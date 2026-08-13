Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)

·53·Dunyo
Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)
Qisqacha

Turkiyaning Mug'la viloyati Fethiye kurorti yaqinida bortida 115 kishi, jumladan 107 nafar sayyoh bo'lgan katamaranda yong'in chiqdi va barcha odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi. Yong'in oshxonada boshlanib, tez tarqalgach, yo'lovchilar hamda ekipaj a'zolari qutqaruv nimchalarida dengizga sakrashga majbur bo'ldi.

Turkiyaning mashhur Mug‘la viloyatidagi Fethiye kurorti yaqinida dahshatli lahzalar yuz berdi. Bortida 115 kishi, jumladan 107 nafar sayyoh va bolalar bo‘lgan dam olish katamaranida to‘satdan kuchli yong‘in chiqdi.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tezkor qutqaruv amaliyoti sababli bortdagi barcha odamlar evakuatsiya qilingan va fojiada hech kim halok bo‘lmagan.

Yong‘in oshxonada boshlandi: Odamlar suvga sakrashga majbur bo‘ldi

Favqulodda hodisa kunduzgi soat 11:00 atrofida Katranji ko‘rfazi yaqinida sodir bo‘lgan. Haber Turk nashri xabariga ko‘ra, alanga qayiqning oshxona qismida boshlangan va qisqa fursatda kemaning boshqa hududlariga ham shiddat bilan tarqalgan.

Bortda bo‘lgan yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari vahima ostida qutqaruv nimchalarini kiyib, o‘zlarini dengiz suviga tashlashga majbur bo‘lishdi.

Voqea joyiga zudlik bilan Turkiya Qirg‘oq qo‘riqlash xizmati, dengiz xavfsizligi bo‘linmalari va tez yordam brigadalari safarbar etildi. Shuningdek, atrofdagi boshqa sayyohlik kemalari ham odamlarni suvdan chiqarib olishda faol yordam berdi. Siddatli alanga oqibatida qayiq og‘ir zarar ko‘rgan va cho‘ka boshlagan.

Fethiye meri va rasmiylarning munosabati

Fethiye shahar meri Fatih Akkaya mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida hodisa natijasida hech kim halok bo‘lmaganini va og‘ir jarohat olmagini tasdiqladi:

«Katamaran bortida jami 115 kishi bo‘lgan — ulardan 107 nafari yo‘lovchi-sayyohlar, qolganlari ekipaj a’zolari edi. Barcha odamlar xavfsiz evakuatsiya qilindi. Hozirda tibbiyot xodimlari tutundan zaharlanish alomatlari bor-yo‘qligini tekshirishmoqda», — dedi shahar hokimi.

Dengiz savdo palatasining Fethiye bo‘limi raisi Ilkay Tugay ham bortdagi barcha fuqarolar suvdan va kemadan xavfsiz hududga olib chiqilganini ma’lum qildi.

«Toys Boat» katamarani va sayyohlarning fuqaroligi

Yong‘in sodir bo‘lgan «Toys Boat» nomli ushbu qayiq asosan bolali oilalar uchun mo‘ljallangan va ommalashtirilgan dam olish kemasi bo‘lgan. Mahalliy Haberci TV nashrining xabar berishicha, ushbu katamaran shu yilning iyul oyidan e’tiboran Fethiyeda ilk sayyohlik safarlarini boshlagan edi.

Hozircha Turkiya OAV tomonidan bortda bo‘lgan sayyohlarning qaysi mamlakat fuqarolari ekanligi rasman ochiqlanmadi. Diplomatik vakolatxonalar va mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan voqea yuzasidan surishtiruv hamda yong‘in kelib chiqishi sabablari bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.

TurkeyFethiyeMuğlaHaber TurkToys Boat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:4540 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildiBugun, 17:408 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi