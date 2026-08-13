Kerim Alajbegovic nega Chelsinikidan Yuventus loyihasini tanladi?

·58·Sport
Kerim Alajbegovic nega Chelsinikidan Yuventus loyihasini tanladi?
Qisqacha

Kerim Alajbegovic Chelsining moliyaviy jihatdan jozibali taklifiga qaramay, o'z rivojlanishi va asosiy tarkibda o'ynashi uchun aniq kafolat beradigan Yuventus loyihasini tanladi. Uning qaroriga Yuventusning tezkor harakatlari, Miralem Pjanichning klub haqidagi iliq taassurotlari hamda Luchano Spallettining yosh futbolchilar bilan ishlash uslubi ta'sir ko'rsatdi.

Bosniyalik yosh iqtidor Kerim Alajbegovic oʻz faoliyatini nima sababdan Angliya Premer-ligasida emas, balki Italiya A seriyasida davom ettirgani va Turin klubini tanlagani haqida batafsil gapirib berdi. Goal.com xabar qilishicha, Yevropaning bir qancha top-klublari eʼtiborida boʻlgan futbolchi yakunda «Keksa sinyora» safiga oʻtishni maʼqul koʻrgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RB Salzburg tizimida yorqin oʻyinlari bilan tanilgan Alajbegovic transfer bozorida eng koʻp qidirilayotgan yosh isteʼdodlardan biriga aylangandi. Unga Milan, Roma va Napoli kabi klublar qiziqish bildirgan boʻlsa-da, dastlab Chelsi transfer poygasida gʻolib chiqqandek koʻringandi. Biroq soʻnggi daqiqadagi oʻzgarishlar va Yuventusning tezkor harakatlari vaziyatni butunlay oʻzgartirib yubordi.

Turin klubining jozibasi va Pjanichning taʼsiri

Tuttosport nashriga bergan intervyusida yosh futbolchi Turin klubi taklifini rad etishning iloji yoʻqligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyoning eng buyuk klublaridan biri chaqirganda, oʻylab oʻtirishga hojat qolmaydi. Shuningdek, uning tanloviga vatandoshi Miralem Pjanichning ham taʼsiri katta boʻlgani, chunki yarimhimoyachi avval Yuventusda oʻynab, klub haqida iliq taassurot qoldirgani taʼkidlandi.

Chelsining moliyaviy jihatdan jozibali taklifiga qaramay, Alajbegovic oʻz rivojlanishi va asosiy tarkibda toʻp surishi uchun aniq kafolat beradigan loyihani qidirgandi. Aynan shu nuqtada bosh murabbiyning taktik yondashuvi va yosh futbolchilar bilan ishlash uslubi hal qiluvchi rol oʻynadi.

Luchano Spallettining talablari va Del Pieroning eʼtirofi

Futbolchi mashgʻulotlardagi talablar yuqoriligini va murabbiyning mukammallikka intilishini alohida eʼtirof etdi. Har bir mashgʻulotda pas aniqligi, harakat va pozitsiya boʻyicha yangi narsalarni oʻrganayotganini aytgan hamyurtimiz bu qadam uning professional oʻsishi uchun muhimligini taʼkidladi.

Shuningdek, Italiya futbolining afsonasi Alessandro Del Piero yosh futbolchini «haqiqiy iqtidor» deb atagani Alajbegov uchun katta sharaf boʻldi. Afsonaning bunday iliq soʻzlari unga yanada masʼuliyat yuklashini va oldinda uzoq yoʻt turganini qayd etdi.

YuventusChelsiKerim AlajbegovicA seriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Bugun, 21:22Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha