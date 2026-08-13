Daniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdi

·55·Sport
Daniel Korme Xabib va Makgregor o‘rtasidagi adovat sirini ochdi
Qisqacha

Daniel Korme Xabib Nurmagomedovning Konor Makgregorni kechira olmasligi raqibning uning oilasi va diniga tegishli gaplari bilan bog'liqligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Xabib va uning jamoasi e'tiqod hamda oilaviy qadriyatlarga qat'iy sodiq bo'lgani uchun bunday holatda murosaga bormaydi. Korme bu munosabatni o'zining Jon Jons bilan ziddiyatiga qiyosladi, ammo amerikaliklar bunday masalalarga boshqacha qarashini ta'kidladi.

UFC sobiq chempioni va hozirda sport tahlilchisi Daniel Korme rossiyalik Xabib Nurmagomedov hamda irlandiyalik Konor Makgregor o‘rtasidagi afsonaviy nizoga to‘xtalib, Xabibning raqibini nega hech qachon kechira olmasligi sababini ochiqladi.

Kormening ta’kidlashicha, bu murosasizlik sabablari dag‘istonlik jangchilarning e’tiqodi va oilaviy qadriyatlariga borib taqaladi.

«Amerikaliklar boshqacha fikrlaydi, ular esa orqaga chekinmaydi»

Daniel Korme Xabib Nurmagomedov va uning jamoasi bilan ko‘p yillar davomida birga mashg‘ulot o‘tkazgani sababli ularning ichki dunyosi va mentalitetini juda yaxshi bilishini qayd etdi:

«Men o‘z birodarlarimni, Xabibning jamoasidagilarni juda yaxshi bilaman. Ularning o‘z diniga, e’tiqodiga va oilasiga qanchalik sodiq ekanidan xabarim bor. Shu sababli, agar siz Makgregor qilgan ishlarni qilsangiz (oila va dinga til tekzizsangiz), endi orqaga yo‘l qolmaydi», — dedi Korme.

Jon Jons bilan taqqoslash va madaniyatlar farqi

Korme ushbu vaziyatni o‘zining sobiq ashaddiy raqibi Jon Jons bilan bo‘lgan keskin munosabatlariga taqqosladi, biroq mentalitetdagi farqni alohida ajratib ko‘rsatdi:

«Xabib Konorga men Jon Jonsga munosabatda bo‘lganimdek beparvo yoki bosiq munosabatda bo‘la olmaydi. Xabib ham, uning jamoasidagi boshqa jangchilar ham Konorning bo‘ynini qayirib tashlashni istashadi. Vaziyat men va Jons o‘rtasidagi holatga o‘xshab tuyulishi mumkin, ammo farqi shundaki — biz amerikalikmiz. Bu kabi masalalarda amerikaliklar mutlaqo boshqacha fikrlaydi», — deya qo‘shimcha qildi sobiq chempion.

Eslatib o‘tamiz, Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor o‘rtasidagi jang 2018 yilning oktyabr oyida bo‘lib o‘tgan va unda Xabib 4-raundda bo‘g‘ish usuli bilan g‘alaba qozongan edi. Jang oldidan va undan so‘ng ikki jangchi hamda ularning jamoalari o‘rtasida yuzaga kelgan keskinlik MMA tarixidagi eng yirik adovatlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Daniel CormierKhabib NurmagomedovConor McGregorJon JonesUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha