Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadi
Real Madrid jamoasi mavsumoldi yig‘ini doirasida Deportivoga qarshi kechgan bahsda minimal hisobda g‘alaba qozondi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarini jiddiy sinovlar yaqinlashib kelayotgani haqida ogohlantirib, haqiqiy ish keyingi haftadan boshlanishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Riazor stadionida bo‘lib o‘tgan o‘yin qiyin kechganiga qaramay, Los Blancos o‘z tarixida o‘ninchi bor Trofeo Teresa Herrera kubogini qo‘lga kiritdi. Qirollik klubi 2013 yildan beri ilk bor ishtirok etgan mazkur an'anaviy turnirda muvaffaqiyat qozonib, yozgi mavsumdagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirdi. Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, raqib La Ligaga qaytishga intilayotgan jiddiy jamoa ekanligi bois bu bahs haqiqiy rasmiy o‘yinlarga yaqin o‘tdi.
Taktik sinovlar va jismoniy yuklamalarBirinchi bo‘lim oxirida Brahim Diaz tomonidan kiritilgan yagona gol uchrashuv taqdirini hal qildi. Joze Mourinyo Real Madrid TV kanaliga bergan intervyusida ushbu o‘yin Ispaniya chempionatidagi qiyin uchrashuvlarning mukammal simulyatsiyasi bo‘lganini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, jamoa raqibning zich himoya chiziqlarini yorib o'tishda kerakli tajribani to‘pladi va ortiqcha kuch sarflamay g‘alaba qozondi.
Sobiq Chelsi va Inter ustozi futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish va ularni haddan tashqari ko‘p yuklamalar bilan charchatib qo‘ymaslikka alohida e'tibor qaratmoqda. Shu sababli, tanaffus vaqtida asosiy yarim himoyachilar almashtirildi. Xususan, Federico Valverde va Arda Guler maydonda atigi qirq besh daqiqa harakat qilishdi.
Oldinda La Liga bellashuvlariMourinyo yozgi o‘rtoqlik o‘yinlarida faqat g‘alaba qozonish emas, balki turli taktik sxemalarni sinab ko'rish va tarkibni rotatsiya qilish muhimligini urg‘uladi. Valdebebas qarorgohida qolgan besh nafar futbolchi ham tez orada umumiy guruhga qo‘shilishi kutilmoqda.
Pari Sen-Jermen yoki boshqa top-klublar singari Real Madrid ham yangi mavsum oldidan o‘z tarkibini optimal holatga keltirishga harakat qilmoqda. Portugaliyalik mutaxassisning qat'iy yondashuvi jamoani La Liga startiga mukammal tayyorlashi shubhasiz.
…