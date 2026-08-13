Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadi

·1·Sport
Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadi

Real Madrid jamoasi mavsumoldi yig‘ini doirasida Deportivoga qarshi kechgan bahsda minimal hisobda g‘alaba qozondi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarini jiddiy sinovlar yaqinlashib kelayotgani haqida ogohlantirib, haqiqiy ish keyingi haftadan boshlanishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Riazor stadionida bo‘lib o‘tgan o‘yin qiyin kechganiga qaramay, Los Blancos o‘z tarixida o‘ninchi bor Trofeo Teresa Herrera kubogini qo‘lga kiritdi. Qirollik klubi 2013 yildan beri ilk bor ishtirok etgan mazkur an'anaviy turnirda muvaffaqiyat qozonib, yozgi mavsumdagi mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirdi. Bosh murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, raqib La Ligaga qaytishga intilayotgan jiddiy jamoa ekanligi bois bu bahs haqiqiy rasmiy o‘yinlarga yaqin o‘tdi.

Taktik sinovlar va jismoniy yuklamalar

Birinchi bo‘lim oxirida Brahim Diaz tomonidan kiritilgan yagona gol uchrashuv taqdirini hal qildi. Joze Mourinyo Real Madrid TV kanaliga bergan intervyusida ushbu o‘yin Ispaniya chempionatidagi qiyin uchrashuvlarning mukammal simulyatsiyasi bo‘lganini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, jamoa raqibning zich himoya chiziqlarini yorib o'tishda kerakli tajribani to‘pladi va ortiqcha kuch sarflamay g‘alaba qozondi.

Sobiq Chelsi va Inter ustozi futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish va ularni haddan tashqari ko‘p yuklamalar bilan charchatib qo‘ymaslikka alohida e'tibor qaratmoqda. Shu sababli, tanaffus vaqtida asosiy yarim himoyachilar almashtirildi. Xususan, Federico Valverde va Arda Guler maydonda atigi qirq besh daqiqa harakat qilishdi.

Oldinda La Liga bellashuvlari

Mourinyo yozgi o‘rtoqlik o‘yinlarida faqat g‘alaba qozonish emas, balki turli taktik sxemalarni sinab ko'rish va tarkibni rotatsiya qilish muhimligini urg‘uladi. Valdebebas qarorgohida qolgan besh nafar futbolchi ham tez orada umumiy guruhga qo‘shilishi kutilmoqda.

Pari Sen-Jermen yoki boshqa top-klublar singari Real Madrid ham yangi mavsum oldidan o‘z tarkibini optimal holatga keltirishga harakat qilmoqda. Portugaliyalik mutaxassisning qat'iy yondashuvi jamoani La Liga startiga mukammal tayyorlashi shubhasiz.

Jose MourinhoReal MadridLa LigaFutbolBrahim Diaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha