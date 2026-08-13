Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqda
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceXAI kompaniyasi AQShning Tennessi shtatida sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan yangi Minihard maʼlumotlar markazini barpo etmoqda. Ushbu loyiha texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan ulkan infratuzilma tashabbuslarining mantiqiy davomi boʻlib, kompaniya hisoblash quvvatlarini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi obyekt 220 000 ta NVIDIA GB300 tezlatgichlari bilan jihozlanadi. Qizigʻi shundaki, bu koʻrsatkich yanada yirikroq Macrohard majmuasi uchun koʻzda tutilgan GPUʼlar soniga teng. Minihardʼning asosiy farqi uning ixcham konstruksiyasida boʻlib, server jihozlarini zichroq joylashtirish evaziga bir xil resursni kichikroq maydonda taʼminlaydi.
Energiya barqarorligi va innovatsion yechimlarMazkur yondashuv binoning hajmini qisqartirish bilan birga, infratuzilmadan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Yuqori quvvat talab etiladigan jarayonlarda barqarorlikni taʼminlash uchun obyektda Tesla Megapack akkumulyator tizimlari qoʻllaniladi. Ular yirik hisoblash klasterlari ishlayotganda yuklamani tekislash va zaxira quvvatini yaratishga xizmat qiladi.
SpaceXAI avval ham oʻzining yirik miqyosdagi sunʼiy intellekt infratuzilmasi loyihalarida Tesla Megapack tizimlaridan foydalanishini maʼlum qilgan edi. Ushbu qurilish ishlari kompaniyaning Tennessi shtatidagi oʻzining sunʼiy intellekt klasterlarini jadal rivojlantirayotgani bilan bevosita bogʻliq.
Colossus 2 va ulkan infratuzilma istiqbollariEslatib oʻtamiz, Memfis tumanida dunyodagi eng yirik Colossus 2 superkompyuteri ham barpo etilmoqda. Ushbu tizim sunʼiy intellekt modellarining ishini tezlashtirish uchun 1 milliongacha GPU olrishi kutilmoqda. Avvalroq eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, loyihaning birinchi fazasi (Macrohard) 330 000 dan ortiq GPU, 1 GW dan yuqori energiya sarfi va suyuq sovutish tizimini oʻz ichiga olgan.
Shuningdek, loyihaning ikkinchi bosqichi doirasida yana 220 000 ta NVIDIA GB300s qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu esa kompaniyaning hisoblash imkoniyatlarini yanada oshirib, sunʼiy intellekt sohasidagi eng ilgʻor va quvvatli infratuzilmalardan birini yaratish imkonini beradi.
…