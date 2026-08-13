Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqda

·0·Texno
Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqda

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceXAI kompaniyasi AQShning Tennessi shtatida sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishga moʻljallangan yangi Minihard maʼlumotlar markazini barpo etmoqda. Ushbu loyiha texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan ulkan infratuzilma tashabbuslarining mantiqiy davomi boʻlib, kompaniya hisoblash quvvatlarini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi obyekt 220 000 ta NVIDIA GB300 tezlatgichlari bilan jihozlanadi. Qizigʻi shundaki, bu koʻrsatkich yanada yirikroq Macrohard majmuasi uchun koʻzda tutilgan GPUʼlar soniga teng. Minihardʼning asosiy farqi uning ixcham konstruksiyasida boʻlib, server jihozlarini zichroq joylashtirish evaziga bir xil resursni kichikroq maydonda taʼminlaydi.

Energiya barqarorligi va innovatsion yechimlar

Mazkur yondashuv binoning hajmini qisqartirish bilan birga, infratuzilmadan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Yuqori quvvat talab etiladigan jarayonlarda barqarorlikni taʼminlash uchun obyektda Tesla Megapack akkumulyator tizimlari qoʻllaniladi. Ular yirik hisoblash klasterlari ishlayotganda yuklamani tekislash va zaxira quvvatini yaratishga xizmat qiladi.

SpaceXAI avval ham oʻzining yirik miqyosdagi sunʼiy intellekt infratuzilmasi loyihalarida Tesla Megapack tizimlaridan foydalanishini maʼlum qilgan edi. Ushbu qurilish ishlari kompaniyaning Tennessi shtatidagi oʻzining sunʼiy intellekt klasterlarini jadal rivojlantirayotgani bilan bevosita bogʻliq.

Colossus 2 va ulkan infratuzilma istiqbollari

Eslatib oʻtamiz, Memfis tumanida dunyodagi eng yirik Colossus 2 superkompyuteri ham barpo etilmoqda. Ushbu tizim sunʼiy intellekt modellarining ishini tezlashtirish uchun 1 milliongacha GPU olrishi kutilmoqda. Avvalroq eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, loyihaning birinchi fazasi (Macrohard) 330 000 dan ortiq GPU, 1 GW dan yuqori energiya sarfi va suyuq sovutish tizimini oʻz ichiga olgan.

Shuningdek, loyihaning ikkinchi bosqichi doirasida yana 220 000 ta NVIDIA GB300s qoʻshilishi rejalashtirilgan. Bu esa kompaniyaning hisoblash imkoniyatlarini yanada oshirib, sunʼiy intellekt sohasidagi eng ilgʻor va quvvatli infratuzilmalardan birini yaratish imkonini beradi.

SpaceXAIIlon MaskNVIDIATesla MegapackSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaRossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaBugun, 17:52Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiXiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiBugun, 16:57Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiHonor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiBugun, 16:22Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi