40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi
Bolalikdan dugona bo'lib kelgan Mina va Minal 2025 yil aprel oyida o'tkazilgan MyHeritage DNK testi orqali tug'ishgan opa-singil ekanini bildi. Ular qariyb 40 yil avval Hindistondagi yetimxonadan asrab olingan va Niderlandiyada bir-biridan 100 mil uzoqlikda ulg'aygan. 1996 yilda tanishgan opa-singillar keyinchalik 15 yil davomida aloqada bo'lmagan, DNK natijasi esa ular o'rtasida 100 foizlik qarindoshlik mosligi borligini ko'rsatgan.
Bolalikdan dugona bo‘lib kelgan ikki ayol DNK testi orqali aslida tug‘ishgan opa-singil ekanini bilib qoldi. Mina va Minal qariyb 40 yil avval Hindistondagi yetimxonadan asrab olingan va Niderlandiyada bir-biridan 100 mil uzoqlikda ulg‘aygan. Ikkisi ham yillar davomida biologik oilasi haqida javob izlab yashagan.
“Sizni ko‘rganimda, o‘zimni uyimga qaytgandek his qilaman”, — dedi 43 yoshli Mina Geltink singlisi bilan quvonchli va ta’sirli uchrashuvda.
Uch nafar farzandning onasi bo‘lgan Mina yillar davomida qalbida bo‘shliq borligini his qilganini aytdi. “Go‘yo yo‘qolgan pazlning bir bo‘lagi topilgandek”, — dedi u.
Ular avval dugona bo‘lib tanishgan
Mina va Minal 1996 yilda asrab olingan bolalar uchun tashkil etilgan uchrashuvda tanishgan. Ular bir-biriga beixtiyor yaqinlik his qilgan. Atrofdagilar ikki qiz o‘rtasidagi o‘xshashlikni payqashgan, qizlar esa hazillashib bir-birini “singlim” deb atashgan.
Keyinchalik ularning aloqasi uzilib, 15 yil davomida bir-biridan xabar bo‘lmagan.
40 yildan keyin haqiqat ma’lum bo‘ldi
2025 yil aprel oyida o‘tkazilgan MyHeritage DNK testi esa barchasini o‘zgartirdi. Natija ularning 100 foizlik qarindoshlik mosligi borligini ko‘rsatdi.
Fransiyada jufti va ikki o‘g‘li bilan yashaydigan 44 yoshli Minal Tiyssen DNK natijasini olganida, dastlab ishona olmadi. Keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali Minani izlab topdi va 30 yil avval tanishgan o‘sha qiz uning tug‘ishgan singlisi ekanini angladi.
Tiyssen asrab olgan oilasida mehr ko‘rganini aytgan, ammo biologik qarindoshlari haqida hech qanday ma’lumotga ega bo‘lmagan. Shu sababli u hayoti davomida o‘zini biroz yolg‘iz his qilib kelgan.
Endi esa yillar davomida javobsiz qolgan savollarga javob topildi: ular bolalikda tasodifan uchrashgan dugonalar emas, balki tug‘ishgan opa-singillar ekan.
…