40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi

·64·Dunyo
40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi
Qisqacha

Bolalikdan dugona bo'lib kelgan Mina va Minal 2025 yil aprel oyida o'tkazilgan MyHeritage DNK testi orqali tug'ishgan opa-singil ekanini bildi. Ular qariyb 40 yil avval Hindistondagi yetimxonadan asrab olingan va Niderlandiyada bir-biridan 100 mil uzoqlikda ulg'aygan. 1996 yilda tanishgan opa-singillar keyinchalik 15 yil davomida aloqada bo'lmagan, DNK natijasi esa ular o'rtasida 100 foizlik qarindoshlik mosligi borligini ko'rsatgan.

Bolalikdan dugona bo‘lib kelgan ikki ayol DNK testi orqali aslida tug‘ishgan opa-singil ekanini bilib qoldi. Mina va Minal qariyb 40 yil avval Hindistondagi yetimxonadan asrab olingan va Niderlandiyada bir-biridan 100 mil uzoqlikda ulg‘aygan. Ikkisi ham yillar davomida biologik oilasi haqida javob izlab yashagan.

“Sizni ko‘rganimda, o‘zimni uyimga qaytgandek his qilaman”, — dedi 43 yoshli Mina Geltink singlisi bilan quvonchli va ta’sirli uchrashuvda.

Uch nafar farzandning onasi bo‘lgan Mina yillar davomida qalbida bo‘shliq borligini his qilganini aytdi. “Go‘yo yo‘qolgan pazlning bir bo‘lagi topilgandek”, — dedi u.

Ular avval dugona bo‘lib tanishgan

Mina va Minal 1996 yilda asrab olingan bolalar uchun tashkil etilgan uchrashuvda tanishgan. Ular bir-biriga beixtiyor yaqinlik his qilgan. Atrofdagilar ikki qiz o‘rtasidagi o‘xshashlikni payqashgan, qizlar esa hazillashib bir-birini “singlim” deb atashgan.

Ikki ayol parkda smartfonga kulib selfi tushmoqda.

Keyinchalik ularning aloqasi uzilib, 15 yil davomida bir-biridan xabar bo‘lmagan.

40 yildan keyin haqiqat ma’lum bo‘ldi

2025 yil aprel oyida o‘tkazilgan MyHeritage DNK testi esa barchasini o‘zgartirdi. Natija ularning 100 foizlik qarindoshlik mosligi borligini ko‘rsatdi.

Fransiyada jufti va ikki o‘g‘li bilan yashaydigan 44 yoshli Minal Tiyssen DNK natijasini olganida, dastlab ishona olmadi. Keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali Minani izlab topdi va 30 yil avval tanishgan o‘sha qiz uning tug‘ishgan singlisi ekanini angladi.

Tiyssen asrab olgan oilasida mehr ko‘rganini aytgan, ammo biologik qarindoshlari haqida hech qanday ma’lumotga ega bo‘lmagan. Shu sababli u hayoti davomida o‘zini biroz yolg‘iz his qilib kelgan.

Endi esa yillar davomida javobsiz qolgan savollarga javob topildi: ular bolalikda tasodifan uchrashgan dugonalar emas, balki tug‘ishgan opa-singillar ekan.

Mina GeltinkMinal ThyssenHindistonNiderlandiyaMyHeritage
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiBugun, 18:48Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi