Xiaomi kompaniyasi yangi buklama ekranli smartfonini tayyorlamoqda

·42·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi buklama ekranli smartfonini tayyorlamoqda
Qisqacha

Xiaomi Huawei va Samsung mahsulotlariga raqobat qiladigan yangi keng formatli buklama smartfon ustida ishlamoqda. Internetda qurilmaning old paneli tasvirlari paydo bo'ldi, uning ichki displeyi taxminan 4:3 nisbatda va ochilgan holatda 7,6 dyuym diagonalga ega bo'lishi kutilmoqda. Qurilmada frontal kamera uchun yuqori o'ng burchakda tirqish bo'ladi, ekran burchaklari esa Huawei modellariga nisbatan ko'proq yumaloqlashtirilgan.

Jahon bozorida egiluvchan ekranli qurilmalar segmenti jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Xiaomi oʻzining yangi turdagi innovatsion gadjeti ustida ish olib bormoqda. Internet tarmogʻida brendning ilk keng formatli bukklama smartfoni old panelining ilk tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma bozor yetakchilari boʻlgan Huawei va Samsung mahsulotlariga raqobat qilish uchun yaratilayotgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi format va asosiy texnik xususiyatlar

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi Xiaomi smartfoni Huawei va Samsung planshet-buklama modellariga yaqin boʻlgan yangi shakl-faktorga ega boʻladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning ichki displeyi tomonlar nisbati taxminan 4:3 formatida ishlab chiqariladi. Mutaxassislar bu kabi nisbat matnlar bilan ishlash, internetda kezish va multimedia kontentini isteʼmol qilishda qulaylik yaratishini taʼkidlashmoqda.

Tarqatilgan suratlardan koʻrinib turibdiki, ochilgan holatdagi ekran diagonali taxminan 7,6 dyuymni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich uni ixcham planshet darajasiga olib chiqadi. Shuningdek, ichki displeyning yuqori oʻng burchagida frontal kamera uchun maxsus tirqish joylashtirilgani koʻringan.

Raqobatchilardan farqli jihatlar

Dizayn borasida Xiaomi muhandislari oʻziga xos yechimlarga qoʻl urishgan. Xususan, qurilmaning burchaklari asosiy raqobatchi hisoblangan Huawei kabi yechimga oʻxshash boʻlsa-da, Xiaomi ekran burchaklarini sezilarli darajada koʻproq yumaloqlashtirishni maʼqul koʻrgan. Skrinshotlarda sкруглениe radiuslari ancha yirikroq ekanini aniq koʻrish mumkin.

Hozirgi vaqtda Xiaomi kompaniyasi ushbu istiqbolli smartfonning rasmiy texnik tavsiflari hamda uni bozorga chiqarish sanasini sir tutmoqda. Shunga qaramay, tarmoqdagi sizib chiqqan maʼlumotlar texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotib ulgurdi va kelgusida buklama ekranli telefonlar bozori yana-da qizgʻin raqobat maydoniga aylanishini koʻrsatmoqda.

XiaomiBuklama smartfonGadjetlarHuaweiSamsung
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi