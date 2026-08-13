Xiaomi kompaniyasi yangi buklama ekranli smartfonini tayyorlamoqda
Xiaomi Huawei va Samsung mahsulotlariga raqobat qiladigan yangi keng formatli buklama smartfon ustida ishlamoqda. Internetda qurilmaning old paneli tasvirlari paydo bo'ldi, uning ichki displeyi taxminan 4:3 nisbatda va ochilgan holatda 7,6 dyuym diagonalga ega bo'lishi kutilmoqda. Qurilmada frontal kamera uchun yuqori o'ng burchakda tirqish bo'ladi, ekran burchaklari esa Huawei modellariga nisbatan ko'proq yumaloqlashtirilgan.
Jahon bozorida egiluvchan ekranli qurilmalar segmenti jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Xiaomi oʻzining yangi turdagi innovatsion gadjeti ustida ish olib bormoqda. Internet tarmogʻida brendning ilk keng formatli bukklama smartfoni old panelining ilk tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma bozor yetakchilari boʻlgan Huawei va Samsung mahsulotlariga raqobat qilish uchun yaratilayotgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi format va asosiy texnik xususiyatlarixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi Xiaomi smartfoni Huawei va Samsung planshet-buklama modellariga yaqin boʻlgan yangi shakl-faktorga ega boʻladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning ichki displeyi tomonlar nisbati taxminan 4:3 formatida ishlab chiqariladi. Mutaxassislar bu kabi nisbat matnlar bilan ishlash, internetda kezish va multimedia kontentini isteʼmol qilishda qulaylik yaratishini taʼkidlashmoqda.
Tarqatilgan suratlardan koʻrinib turibdiki, ochilgan holatdagi ekran diagonali taxminan 7,6 dyuymni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich uni ixcham planshet darajasiga olib chiqadi. Shuningdek, ichki displeyning yuqori oʻng burchagida frontal kamera uchun maxsus tirqish joylashtirilgani koʻringan.
Raqobatchilardan farqli jihatlarDizayn borasida Xiaomi muhandislari oʻziga xos yechimlarga qoʻl urishgan. Xususan, qurilmaning burchaklari asosiy raqobatchi hisoblangan Huawei kabi yechimga oʻxshash boʻlsa-da, Xiaomi ekran burchaklarini sezilarli darajada koʻproq yumaloqlashtirishni maʼqul koʻrgan. Skrinshotlarda sкруглениe radiuslari ancha yirikroq ekanini aniq koʻrish mumkin.
Hozirgi vaqtda Xiaomi kompaniyasi ushbu istiqbolli smartfonning rasmiy texnik tavsiflari hamda uni bozorga chiqarish sanasini sir tutmoqda. Shunga qaramay, tarmoqdagi sizib chiqqan maʼlumotlar texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotib ulgurdi va kelgusida buklama ekranli telefonlar bozori yana-da qizgʻin raqobat maydoniga aylanishini koʻrsatmoqda.
…