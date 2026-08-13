«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdi
«Real Madrid» 2026 yildagi ilk sovrinini «Deportivo» ustidan 1:0 hisobidagi g‘alaba orqali qo‘lga kiritdi. Jamoaga g‘alaba keltirgan yagona golni Brayim Dias urdi, unga golli uzatmani esa Andrey Lunin amalga oshirdi. Madridliklar og‘irligi 40 kilogrammdan ortiq bo‘lgan Tereza Errera kubogini ikki futbolchi yordamida ko‘tarishdi. Mazkur sovrin mavsumoldi musobaqasiga tegishli bo‘lib, rasmiy UYEFA yoki La Liga sovrinlari qatoriga kirmaydi.
Ispaniyaning «Real Madrid» klubi yangi mavsum oldidan o‘tkazilayotgan o‘rtoqlik va turnir o‘yinlari doirasida 2026 yildagi dastlabki sovrinini qo‘lga kiritdi. Madridliklar «Deportivo» jamoasiga qarshi kechgan bahsda minimal — 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, afsonaviy Tereza Errera kubogiga ega chiqishdi.
Uchrashuvda «qirollik klubi»ga muvaffaqiyat keltirgan yagona golga Brayim Dias mualliflik qildi. E’tiborlisi, unga ushbu golli uzatmani jamoa darvozaboni Andrey Lunin yetkazib berdi.
40 kilogrammdan ortiq vazn: Kubokni ikki kishi ko‘tardi
Tereza Errera kubogi futbol olamidagi eng g‘ayrioddiy va noyob sovrinlardan biri hisoblanadi. Ushbu kubok XVIII asrda yashab o‘tgan mashhur ispaniyalik xayriyachi ayol sharafiga nomlangan bo‘lib, o‘zining rekord darajadagi hajmi va vazni bilan ajralib turadi.
Sovrinning og‘irligi 40 kilogrammdan ortiq bo‘lgani sababli, final hushtagi chalingach, madridliklardan ikki nafar futbolchi kubokni maydonga birgalikda ko‘tarib olib chiqishga majbur bo‘lishdi.
Peres bilan surat va kubokning maqomi
Zafardan so‘ng «Real Madrid» futbolchilari klub prezidenti Florentino Peres bilan birgalikda ushbu gigant sovrin atrofida esdalik uchun suratga tushishdi.
Ma’lumot uchun, Tereza Errera kubogi an’anaviy mavsumoldi musobaqasi bo‘lib, rasmiy UYEFA yoki La Liga sovrinlari sirasiga kirmaydi. Biroq ushbu g‘alaba Madrid grandi uchun yangi mavsum oldidan ruhiy vajdonlik va yuqori kayfiyat bag‘ishlashi shubhasiz.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…