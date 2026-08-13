«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdi

·142·Sport
«Real Madrid» klubi 2026 yildagi ilk sovrinini qo‘lga kiritdi
Qisqacha

«Real Madrid» 2026 yildagi ilk sovrinini «Deportivo» ustidan 1:0 hisobidagi g‘alaba orqali qo‘lga kiritdi. Jamoaga g‘alaba keltirgan yagona golni Brayim Dias urdi, unga golli uzatmani esa Andrey Lunin amalga oshirdi. Madridliklar og‘irligi 40 kilogrammdan ortiq bo‘lgan Tereza Errera kubogini ikki futbolchi yordamida ko‘tarishdi. Mazkur sovrin mavsumoldi musobaqasiga tegishli bo‘lib, rasmiy UYEFA yoki La Liga sovrinlari qatoriga kirmaydi.

Ispaniyaning «Real Madrid» klubi yangi mavsum oldidan o‘tkazilayotgan o‘rtoqlik va turnir o‘yinlari doirasida 2026 yildagi dastlabki sovrinini qo‘lga kiritdi. Madridliklar «Deportivo» jamoasiga qarshi kechgan bahsda minimal — 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, afsonaviy Tereza Errera kubogiga ega chiqishdi.

Uchrashuvda «qirollik klubi»ga muvaffaqiyat keltirgan yagona golga Brayim Dias mualliflik qildi. E’tiborlisi, unga ushbu golli uzatmani jamoa darvozaboni Andrey Lunin yetkazib berdi.

40 kilogrammdan ortiq vazn: Kubokni ikki kishi ko‘tardi

Tereza Errera kubogi futbol olamidagi eng g‘ayrioddiy va noyob sovrinlardan biri hisoblanadi. Ushbu kubok XVIII asrda yashab o‘tgan mashhur ispaniyalik xayriyachi ayol sharafiga nomlangan bo‘lib, o‘zining rekord darajadagi hajmi va vazni bilan ajralib turadi.

Sovrinning og‘irligi 40 kilogrammdan ortiq bo‘lgani sababli, final hushtagi chalingach, madridliklardan ikki nafar futbolchi kubokni maydonga birgalikda ko‘tarib olib chiqishga majbur bo‘lishdi.

Peres bilan surat va kubokning maqomi

Zafardan so‘ng «Real Madrid» futbolchilari klub prezidenti Florentino Peres bilan birgalikda ushbu gigant sovrin atrofida esdalik uchun suratga tushishdi.

Ma’lumot uchun, Tereza Errera kubogi an’anaviy mavsumoldi musobaqasi bo‘lib, rasmiy UYEFA yoki La Liga sovrinlari sirasiga kirmaydi. Biroq ushbu g‘alaba Madrid grandi uchun yangi mavsum oldidan ruhiy vajdonlik va yuqori kayfiyat bag‘ishlashi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridBrahim DíazAndriy LuninFlorentino PérezDeportivo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!Bugun, 21:22Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiNapoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladiBugun, 20:58Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha