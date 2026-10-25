Kim Chen In Xitoyga tashrif buyurdi va yuqori martabali rahbarlar bilan muzokara o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 24 oktyabr kuni Xitoyga rasmiy tashrif buyurib, ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan oliy darajadagi muzokaralarni o‘tkazdi.
- Tashrif davomida Kim Chen In Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi raisi Van Xunin hamda Xitoy bosh vaziri bilan uchrashib, strategik sheriklik masalalarini muhokama qildi.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 24 oktyabr kuni rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasiga bordi. KXDR rahbarining bu galgi safari ramziy ma’noga ega bo‘lib, u chegara hududida yaqinda foydalanishga topshirilgan Yangi Yalu daryosi ko‘prigi orqali amalga oshirildi.
Dandong shahriga yetib borgan Kim Chen In tashrif davomida bir qator muhim siyosiy va iqtisodiy obyektlarda bo‘lib, ikki qo‘shni davlat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan oliy darajadagi muzokaralarni o‘tkazdi.
Dandongdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar va dastur
Tashrif kun tartibi harbiy, sanoat hamda diplomatik yo‘nalishlarni qamrab oldi:
Tarixiy xotira va sanoat: Kim Chen In dastlab shahardagi harbiy yodgorlik majmuasini ziyorat qilib, hurmat bajo keltirdi, so‘ngra mahalliy yirik zavodlardan birining faoliyati bilan bevosita tanishdi;
Van Xunin bilan muloqot: KXDR yetakchisi Xitoyning eng nufuzli siyosiy arboblaridan biri, Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi raisi Van Xunin bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi;
Hukumat rahbari bilan muzokara: Dastur doirasida Xitoy bosh vaziri bilan ham alohida muzokara tashkil etilib, o‘zaro strategik sheriklikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.
Iqtisodiy va savdo aloqalarini qayta jonlantirish
Mazkur tashrif mintaqaviy siyosat va iqtisodiyot uchun strategik ahamiyatga ega:
Yangi tranzit imkoniyatlari: Yangi Yalu daryosi ko‘prigi orqali chegaraning ochilishi ikki mamlakat o‘rtasidagi transport-logistika hajmini keskin oshirishga xizmat qiladi;
Iqtisodiy jonlanish: Kuzatuvchilar fikricha, ushbu tashrif pandemiya va xalqaro sanksiyalar bosimi ostida qolgan Shimoliy Koreya va Xitoy o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni keng ko‘lamda qayta tiklash va rivojlantirish sari qo‘yilgan muhim qadam hisoblanadi.
Izohlar 0
…