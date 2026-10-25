Kim Chen In Xitoyga tashrif buyurdi va yuqori martabali rahbarlar bilan muzokara o‘tkazdi

·71·Dunyo
Kim Chen In Xitoyga tashrif buyurdi va yuqori martabali rahbarlar bilan muzokara o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 24 oktyabr kuni Xitoyga rasmiy tashrif buyurib, ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan oliy darajadagi muzokaralarni o‘tkazdi.
  • Tashrif davomida Kim Chen In Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi raisi Van Xunin hamda Xitoy bosh vaziri bilan uchrashib, strategik sheriklik masalalarini muhokama qildi.

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 24 oktyabr kuni rasmiy tashrif bilan Xitoy Xalq Respublikasiga bordi. KXDR rahbarining bu galgi safari ramziy ma’noga ega bo‘lib, u chegara hududida yaqinda foydalanishga topshirilgan Yangi Yalu daryosi ko‘prigi orqali amalga oshirildi.

Dandong shahriga yetib borgan Kim Chen In tashrif davomida bir qator muhim siyosiy va iqtisodiy obyektlarda bo‘lib, ikki qo‘shni davlat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan oliy darajadagi muzokaralarni o‘tkazdi.

Dandongdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar va dastur

Tashrif kun tartibi harbiy, sanoat hamda diplomatik yo‘nalishlarni qamrab oldi:

  • Tarixiy xotira va sanoat: Kim Chen In dastlab shahardagi harbiy yodgorlik majmuasini ziyorat qilib, hurmat bajo keltirdi, so‘ngra mahalliy yirik zavodlardan birining faoliyati bilan bevosita tanishdi;

  • Van Xunin bilan muloqot: KXDR yetakchisi Xitoyning eng nufuzli siyosiy arboblaridan biri, Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi raisi Van Xunin bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi;

  • Hukumat rahbari bilan muzokara: Dastur doirasida Xitoy bosh vaziri bilan ham alohida muzokara tashkil etilib, o‘zaro strategik sheriklikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi.

Iqtisodiy va savdo aloqalarini qayta jonlantirish

Mazkur tashrif mintaqaviy siyosat va iqtisodiyot uchun strategik ahamiyatga ega:

  • Yangi tranzit imkoniyatlari: Yangi Yalu daryosi ko‘prigi orqali chegaraning ochilishi ikki mamlakat o‘rtasidagi transport-logistika hajmini keskin oshirishga xizmat qiladi;

  • Iqtisodiy jonlanish: Kuzatuvchilar fikricha, ushbu tashrif pandemiya va xalqaro sanksiyalar bosimi ostida qolgan Shimoliy Koreya va Xitoy o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni keng ko‘lamda qayta tiklash va rivojlantirish sari qo‘yilgan muhim qadam hisoblanadi.

Kim Chen InXitoy-KXDR munosabatlariDandongVan Xunin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?3 iyul 02:46Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildiDonald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi13 oktabr 09:17Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!2 oktabr 11:11Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi