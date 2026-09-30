“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi

·7·Dunyo
“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi

AQSH prezidenti Donald Tramp xalqaro yadroviy xavfsizlik siyosati borasida navbatdagi shov-shuvli va munozarali bayonoti bilan chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videolavhada jurnalist Trampga nima sababdan Qo‘shma Shtatlar Eronning yadroviy dasturiga keskin qarshilik ko‘rsatayotgani holda, Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo‘lishiga nisbatan boshqacha pozitsiyada ekani haqida savol bilan murojaat qildi.

Ushbu nozik geosiyosiy mavzuga Tramp o‘ziga xos shaxsiy munosabat bilan javob berib, KXDR yetakchisi bilan do‘stona aloqalarini ochiqladi: «Kim Chen In — mening do‘stim. U Trampni yoqtiradi. U boshqa prezidentlarni yoqtirmaydi. Va u menga ham yoqadi... Unda yadroviy imkoniyatlar bor, bilasizmi nega? Chunki boshqa prezidentlar men xohlagan ishlarni qilishmagan», deya ta’kidladi. Mazkur bayonot Vashington va Tehron o‘rtasidagi yadroviy kelishmovchiliklar fonida xalqaro diplomatiyada yangi muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

«Shaxsiy do‘stlik, avvalgi prezidentlar xatosi va yadroviy muvozanat»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Donald Trampning KXDR va Eron yadro dasturlariga nisbatan bildirgan fikrlari bo‘yicha eng muhim dalillar:

  • «Kim Chen In — mening do‘stim»: Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan o‘rtasida iliq shaxsiy munosabatlar mavjudligini va ular bir-birini hurmat qilishini ochiq aytdi;

  • Eron va Shimoliy Koreyaga ikki xil yondashuv: Prezident AQSHning Eronga nisbatan qat’iy cheklovlari va Pxenyanga bo‘lgan munosabati sabablarini shaxsiy diplomatiya bilan izohladi;

  • «Boshqa prezidentlar men istagan ishni qilmadi»: KXDRning yadro quroliga ega bo‘lib olishida Tramp Oq uyning avvalgi rahbarlari olib borgan siyosatsizlikni aybladi;

  • Tramp faktori va Pxenyan simpatiyasi: Siyosatchi Kim Chen In faqat o‘zini xush ko‘rishini, AQSHning boshqa yetakchilarini esa aslo yoqtirmasligini alohida urg‘uladi;

  • Xalqaro yadroviy siyosatdagi nostandart pozitsiya: Tramp global xavfsizlik va yadroviy tiyib turish masalasida klassik diplomatik qoliplarni rad etib, shaxsiy aloqalarni birinchi o‘ringa qo‘yishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Trampning Eron va Shimoliy Koreya yadro siyosatiga bergan bahosi tasnifi

Ikki davlatning yadroviy dasturi va Trampning shaxsiy qarashlari tahlili:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Shimoliy Koreya (KXDR) bo‘yicha pozitsiya

Eron bo‘yicha rasmiy va siyosiy pozitsiya

Yetakchilar bilan shaxsiy aloqalar

«U mening do‘stim, menga yoqadi va u Trampni tan oladi»

Murosasiz qarama-qarshilik, diplomatik muloqotning yo‘qligi

Yadroviy qurolga bo‘lgan munosabat

Yadro salohiyati mavjudligi fakti tan olinadi

Yadroviy qurol yaratilishiga mutlaqo yo‘l qo‘yilmaydi

Yadroviy holatga kelish sababi

«Oldingi AQSH prezidentlari men xohlagan ishni qilmadi»

Xalqaro sanksiyalarni buzish va kelishuvlardan chiqish xavfi

Diplomatik muloqot uslubi

To‘g‘ridan to‘g‘ri sammitlar va shaxsiy maktublar almashinuvi

Iqtisodiy maksimal bosim (Maximum Pressure) strategiyasi

Geosiyosiy maqsad va strategik cheklov

Mavjud eskalatsiyani shaxsiy kelishuv orqali ushlab turish

Yadroviy dasturni to‘liq to‘xtatish va boyitishni taqiqlash

Xalqaro diplomatiya va geosiyosiy ekspertiza: Nega Tramp shaxsiy do‘stlikni qonunlardan ustun qo‘ymoqda?

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha ekspertlar, siyosatshunoslar va amerikalik tahlilchilarning xulosalari:

  • «Shaxsiy diplomatiya — Tramp brendi»: Tramp an’anaviy Davlat departamenti protokollari va ko‘p tomonlama shartnomalardan ko‘ra yetakchilar bilan yuzma-yuz shaxsiy muloqotni afzal biladi; uning Singapur va Xanoydagi Kim Chen In bilan o‘tkazgan tarixiy sammitlari aynan shunday populistik va to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarga asoslangan edi; biroq yadroviy xavfsizlik kabi global masalaning «menga yoqadi yoki yoqmaydi» darajasiga tushirilishi G‘arb siyosiy elitasida jiddiy xavotir uyg‘otmoqda;

  • Eron va KXDR o‘rtasidagi farq: Shimoliy Koreya allaqachon yadroviy davlatga aylanib ulgurgan va qurolini sinovdan o‘tkazgan; undan bu maqomni kuch bilan tortib olish imkonsiz; Eron esa hali yadroviy qurol yaratmagan va boyitish bosqichida turibdi; shu bois Tramp mavjud voqelikni tan olgan holda Kim Chen In bilan murosa qilishga, Eronga esa yadro bombasiga ega bo‘lishga mutlaqo imkon bermaslikka urg‘u bermoqda;

  • Saylovoldi bayonotlari va Oq uy tanqidi: Ushbu chiqish Trampning raqiblariga (amaldagi ma’muriyatga) nisbatan zarbasidir; u KXDR raketalarining rivojlanishida o‘zidan oldingi va keyingi prezidentlarni ayblab, faqat o‘zigina yadroviy urush xavfini jilovlay oladigan kuchli yetakchi ekanini saylovchilarga isbotlashga harakat qilmoqda.

Sizningcha, Donald Trampning Kim Chen In bilan «do‘stona» aloqalari haqiqatan ham katta yadroviy urush xavfini to‘xtatib tura oladimi yoki bu shunchaki siyosiy shoumi? Nima uchun AQSH Shimoliy Koreyaning yadroviy sinovlariga ko‘nikib, Eronga kelganda keskin cheklovlarni qo‘llamoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatining eng qaynoq bayonoti tahlilini barcha qiziquvchilar bilan baham ko‘ring!

Donald TrampKim Chen InEron yadroviy dasturiShimoliy Koreya yadroviy quroli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...14 sentabr 08:31«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi17 sentabr 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota