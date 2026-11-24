Kim Chen In Trampni javobsiz qoldirdi: Shimoliy Koreya yadro arsenalini oshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSH prezidenti Donald Trampning muzokaralarni qayta boshlash bo‘yicha barcha diplomatik urinishlarini javobsiz qoldirmoqda.
- Xalqaro ekspertlar bahosiga ko‘ra, 2019 yildan buyon Pxenyanning yadroviy kallaklar soni 20-30 tadan qariyb 60 tagacha ko‘paygan.
- Yonbyon yadroviy majmuasidagi infratuzilma kengaytirilib, uranni boyitish quvvatlari oshirilgan.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSH prezidenti Donald Trampning muzokaralarni qayta boshlashga qaratilgan urinishlariga javob bermayapti. Bu orada Pxenyan yadroviy salohiyatini oshirishda davom etmoqda: xalqaro ekspertlar bahosiga ko‘ra, mamlakatdagi yadroviy kallaklar soni qariyb 60 taga yetgan. The Wall Street Journal nashri vaziyatning tafsilotlarini ochiqladi.
AQSH va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi munosabatlarda yana keskinlik kuchaymoqda. 2019 yilda Donald Tramp va Kim Chen Inning so‘nggi yuzma-yuz uchrashuvidan keyin Pxenyanning yadroviy dasturi sezilarli darajada kengaydi. Vashington muloqotni tiklashga harakat qilayotgan bir paytda, Shimoliy Koreya rahbari Amerika tomonining qo‘ng‘iroqlari va diplomatik murojaatlariga javob bermayotgani xabar qilinmoqda.
The Wall Street Journal nashri diplomatik manbalarga tayanib yozishicha, Tramp ma’muriyati Kim Chen In bilan aloqani tiklash uchun bir necha bor urinib ko‘rgan, ammo bu harakatlar hozircha natija bermagan.
Yadroviy kallaklar soni 60 taga yetgani aytilmoqda
Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqotlari instituti (SIPRI) baholashicha, 2019 yil yanvar oyida Shimoliy Koreya ixtiyorida 20–30 ta atrofida yadroviy kallak bo‘lgan. 2026 yil yanvar oyiga kelib esa bu ko‘rsatkich qariyb 60 taga yetgan.
Bu raqamlar Pxenyan tomonidan rasman tasdiqlangan ma’lumot emas, balki xalqaro ekspertlarning mustaqil bahosidir. SIPRI tahlillarida Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun yetarli bo‘linish materiallari zaxirasiga ham ega ekani qayd etilgan.
Mamlakatning yadroviy infratuzilmasi ham kengaymoqda. Xususan, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari Yonbyon yadroviy majmuasidagi uranni boyitish inshootlarida qurilish va kengaytirish ishlari olib borilganini ko‘rsatgan.
Xalqaro atom energiyasi agentligi (MAGATE) rahbari Rafael Grossi ham 2026 yil noyabr oyida Yonbyondagi uranni boyitish quvvatlari yana kengaytirilganini ma’lum qildi. Agentlik bu jarayonni jiddiy tashvish uyg‘otuvchi holat sifatida baholagan.
Trampning qo‘ng‘iroqlari javobsiz, maktubi esa ochilmasdan qaytarilgan
The Wall Street Journal xabarida keltirilishicha, Tramp Oq uyga qaytganidan keyin Kim Chen In bilan telefon va boshqa aloqa kanallari orqali bog‘lanishga uringan. Biroq Pxenyandan javob bo‘lmagan.
Shundan so‘ng AQSH rasmiylari Shimoliy Koreya rahbariga maktub yetkazishga harakat qilgan. Buning uchun Nyu-Yorkdagi BMT huzuridagi Shimoliy Koreya doimiy vakolatxonasi vakili orqali murojaat yuborilgan.
Biroq nashr manbalariga ko‘ra, diplomat keyingi uchrashuvlardan birida xatni ochmasdan AQSH vakiliga qaytarib bergan. Bu holat Vashingtonning diplomatik aloqalarni tiklash borasidagi harakatlari qanchalik murakkab kechayotganini ko‘rsatadi.
Osiyo safarida ham uchrashuv tashkil etishning imkoni bo‘lmadi
Trampning Xitoyga safari davomida Kim Chen In bilan uchrashuv tashkil etish imkoniyati ham ko‘rib chiqilgan. AQSH tomoni KXDR bilan muloqotni qayta boshlashga qiziqish bildirgan bo‘lsa-da, tomonlar o‘zaro maqbul shartlarga kela olmagan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Vashington Koreya yarimorolidagi urushni rasman yakunlash to‘g‘risida deklaratsiya qabul qilish, diplomatik aloqalarni kengaytirish va yadroviy hamda raketa sinovlarini cheklash kabi variantlarni muhokama qilgan.
Biroq Pxenyanning talablari AQSH tomoni uchun maqbul bo‘lmagan. Kim Chen In yadroviy maqomining tan olinishi va Vashingtonning Shimoliy Koreyaga nisbatan siyosatini o‘zgartirishini talab qilmoqda.
Nega Kim Chen In AQSH bilan muzokaralarga shoshilmayapti?
Ekspertlar fikricha, Pxenyanning Vashington bilan muloqotga qiziqishi pasayishiga bir nechta omil ta’sir qilmoqda.
Birinchisi — yadroviy maqomni tan oldirish istagi. Kim Chen In yadroviy qurollardan voz kechish bo‘yicha muzokaralarga qaytishni istamayotganini bildirgan. Uning pozitsiyasiga ko‘ra, AQSH avval Shimoliy Koreyani yadroviy davlat sifatida tan olishi va dushmanlik siyosatiga chek qo‘yishi kerak. Pxenyan uchun yadroviy qurollar rejim xavfsizligining muhim kafolati hisoblanadi.
Ikkinchisi — Rossiya bilan yaqinlashuv. 2024 yilda Moskva va Pxenyan o‘rtasida imzolangan keng qamrovli strategik sheriklik shartnomasi ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Harbiy va iqtisodiy hamkorlikning kuchayishi Shimoliy Koreyaning tashqi siyosatdagi imkoniyatlarini kengaytirmoqda.
Uchinchisi — Xitoy bilan aloqalar. Pekin Shimoliy Koreyaning eng muhim iqtisodiy hamkorlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Rossiya bilan yaqinlashuv va tashqi savdodagi imkoniyatlar Pxenyanning AQSH bilan kelishuvga erishishga bo‘lgan ehtiyojini kamaytirishi mumkin.
Vashington uchun murakkab diplomatik vaziyat
Shimoliy Koreyaning yadroviy salohiyatini oshirishi va AQSH bilan muloqotdan o‘z shartlari asosida foydalanishga intilishi Vashington oldidagi vazifani yanada qiyinlashtirmoqda.
AQSH uchun asosiy muammo — Pxenyanni yadroviy dasturini cheklashga ko‘ndirish, biroq Kim Chen In bunday muzokaralarni faqat o‘z yadroviy maqomi tan olingan taqdirdagina davom ettirishga tayyorligini bildirmoqda.
Shu tariqa, Trampning diplomatik urinishlariga javob berilmayotgan bir paytda Shimoliy Koreya o‘z yadroviy imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Bu esa Koreya yarimorolidagi xavfsizlik vaziyatini yanada murakkablashtirib, AQSH va Pxenyan o‘rtasidagi muzokaralarni qayta tiklash istiqbolini savol ostida qoldirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…