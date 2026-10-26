Braziliyada prezident saylovlari yakunlandi: 80 yoshli Lula da Silva g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyada o‘tkazilgan prezidentlik saylovlarining ikkinchi turida Luis Inasiu Lula da Silva raqibi Flavio Bolsonaruni mag‘lub etib, mamlakat tarixida to‘rtinchi muddatga qayta saylandi.
- Mehnatkashlar partiyasi yetakchisi 64 milliondan ortiq yoki 51,79 foiz ovoz to‘plab, raqibidan qariyb 4,4 million ovoz farqi bilan ustunlik qildi.
Braziliyada o‘tkazilgan prezidentlik saylovlarining ikkinchi tur ovoz berish jarayonida amaldagi davlat rahbari Luis Inasiu Lula da Silva raqibi — konservativ senator Flavio Bolsonaru (sobiq prezident Jair Bolsonaruning o‘g‘li) ustidan g‘alaba qozonib, mamlakat tarixida rekord darajadagi to‘rtinchi muddatga qayta saylandi.
Oliy saylov sudi (TSE) va xalqaro agentliklar xabariga ko‘ra, birinchi turdagi kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng amaldagi davlat rahbari keskin kurash kechgan hal qiluvchi raundda ovozlarni o‘z foydasiga burib yubordi va qariyb 4,4 million ovoz farqi bilan ustunlikni ta’minladi.
Hal qiluvchi tur va ovozlarning taqsimlanishi
Butun mamlakat bo‘ylab kechgan keskin siyosiy raqobatda yakuniy raqamlar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Lula da Silvaning ustunligi: Chap markazchi Mehnatkashlar partiyasi (PT) yetakchisi 64 milliondan ortiq ovoz bilan saylovchilarning 51,79 foiz (dastlabki sanashlarda 51,76%) qo‘lloviga erishdi;
Flavio Bolsonaruning natijasi: Liberal partiya (PL) vakili, Jair Bolsonaruning o‘g‘li Flavio Bolsonaru saylovchilarning 48,21 foiz (dastlabki ma’lumotlarda 48,24%) ovozini to‘pladi;
Saylov jarayonidagi bahslar: Ovoz berish vaqti Oliy sud qarori bilan ayrim hududlardagi jamoat transporti va ob-havo muammolari sababli ikki soatga uzaytirildi, bu esa kun davomida ikkala tomon shtablari o‘rtasida qo‘shimcha bahslarni keltirib chiqardi.
Tarixiy rekord va mintaqaviy muvozanat
Luis Inasiu Lula da Silvaning navbatdagi g‘alabasi nafaqat Braziliya, balki butun Lotin Amerikasi mintaqasi siyosatida katta ahamiyatga ega:
Braziliya tarixida misli ko‘rilmagan natija: Lula zamonaviy Braziliya tarixida birinchi turda ikkinchi o‘rinda qolib, final raundida g‘alabani qo‘lga kiritgan va jami to‘rt marta prezidentlikka saylangan ilk yetakchiga aylandi;
Yosh rekordi: Yaqinda 81 yoshga to‘ladigan Lula da Silva Braziliya demokratiyasi davrida mamlakatni boshqargan eng keksa davlat rahbari sifatida o‘z rekordini yangiladi;
Geosiyosiy oqibatlar: Lotin Amerikasining eng yirik iqtisodiyoti (yalpi ichki mahsuloti 2,6 trillion dollar) bo‘lmish Braziliya Meksika bilan birgalikda chap-markazchi blok ta’sirida qolib, global kuchlar muvozanatida o‘z mustaqil siyosiy yo‘lini saqlab qoladi.
Mazkur g‘alaba Braziliya jamiyatidagi kuchli qutblashuv sharoitida qo‘lga kiritilgan bo‘lib, yangilangan ma’muriyat oldida mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash va parlamentdagi kuchlar bilan murosa qilishdek murakkab vazifalar turibdi.
Izohlar 0
…