Braziliyada prezident saylovlari yakunlandi: 80 yoshli Lula da Silva g‘alabani ilib ketdi

·60·Dunyo
Braziliyada prezident saylovlari yakunlandi: 80 yoshli Lula da Silva g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyada o‘tkazilgan prezidentlik saylovlarining ikkinchi turida Luis Inasiu Lula da Silva raqibi Flavio Bolsonaruni mag‘lub etib, mamlakat tarixida to‘rtinchi muddatga qayta saylandi.
  • Mehnatkashlar partiyasi yetakchisi 64 milliondan ortiq yoki 51,79 foiz ovoz to‘plab, raqibidan qariyb 4,4 million ovoz farqi bilan ustunlik qildi.

Braziliyada o‘tkazilgan prezidentlik saylovlarining ikkinchi tur ovoz berish jarayonida amaldagi davlat rahbari Luis Inasiu Lula da Silva raqibi — konservativ senator Flavio Bolsonaru (sobiq prezident Jair Bolsonaruning o‘g‘li) ustidan g‘alaba qozonib, mamlakat tarixida rekord darajadagi to‘rtinchi muddatga qayta saylandi.

Oliy saylov sudi (TSE) va xalqaro agentliklar xabariga ko‘ra, birinchi turdagi kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng amaldagi davlat rahbari keskin kurash kechgan hal qiluvchi raundda ovozlarni o‘z foydasiga burib yubordi va qariyb 4,4 million ovoz farqi bilan ustunlikni ta’minladi.

Hal qiluvchi tur va ovozlarning taqsimlanishi

Butun mamlakat bo‘ylab kechgan keskin siyosiy raqobatda yakuniy raqamlar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Lula da Silvaning ustunligi: Chap markazchi Mehnatkashlar partiyasi (PT) yetakchisi 64 milliondan ortiq ovoz bilan saylovchilarning 51,79 foiz (dastlabki sanashlarda 51,76%) qo‘lloviga erishdi;

  • Flavio Bolsonaruning natijasi: Liberal partiya (PL) vakili, Jair Bolsonaruning o‘g‘li Flavio Bolsonaru saylovchilarning 48,21 foiz (dastlabki ma’lumotlarda 48,24%) ovozini to‘pladi;

  • Saylov jarayonidagi bahslar: Ovoz berish vaqti Oliy sud qarori bilan ayrim hududlardagi jamoat transporti va ob-havo muammolari sababli ikki soatga uzaytirildi, bu esa kun davomida ikkala tomon shtablari o‘rtasida qo‘shimcha bahslarni keltirib chiqardi.

Tarixiy rekord va mintaqaviy muvozanat

Luis Inasiu Lula da Silvaning navbatdagi g‘alabasi nafaqat Braziliya, balki butun Lotin Amerikasi mintaqasi siyosatida katta ahamiyatga ega:

  • Braziliya tarixida misli ko‘rilmagan natija: Lula zamonaviy Braziliya tarixida birinchi turda ikkinchi o‘rinda qolib, final raundida g‘alabani qo‘lga kiritgan va jami to‘rt marta prezidentlikka saylangan ilk yetakchiga aylandi;

  • Yosh rekordi: Yaqinda 81 yoshga to‘ladigan Lula da Silva Braziliya demokratiyasi davrida mamlakatni boshqargan eng keksa davlat rahbari sifatida o‘z rekordini yangiladi;

  • Geosiyosiy oqibatlar: Lotin Amerikasining eng yirik iqtisodiyoti (yalpi ichki mahsuloti 2,6 trillion dollar) bo‘lmish Braziliya Meksika bilan birgalikda chap-markazchi blok ta’sirida qolib, global kuchlar muvozanatida o‘z mustaqil siyosiy yo‘lini saqlab qoladi.

Mazkur g‘alaba Braziliya jamiyatidagi kuchli qutblashuv sharoitida qo‘lga kiritilgan bo‘lib, yangilangan ma’muriyat oldida mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash va parlamentdagi kuchlar bilan murosa qilishdek murakkab vazifalar turibdi.

Luis Inasiu Lula da SilvaBraziliya prezidentlik saylovlariFlavio BolsonaruMehnatkashlar partiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?14 iyul 23:0316 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi16 kishining o‘limida gumonlangan «Chivin» laqabli erkak ayol qiyofasida qo‘lga tushdi5 oktabr 00:07Braziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildiBraziliyada erkak sun’iy intellekt yaratgan ayol deb boridan ayrildi19 oktabr 19:07Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdiSevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi15 oktabr 15:54Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)6 oktabr 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi