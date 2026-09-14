Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqda

·1·Dunyo
Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shvetsiyadagi parlament saylovlarida sobiq bosh vazir Magdalena Andersson boshchiligidagi chapsentristik muxolifat bloki amaldagi o‘ng koalitsiyadan 49,4 foiz ovoz bilan peshqadamlikni qo‘lga oldi.
  • Amaldagi bosh vazir Ulf Kristersson boshchiligidagi o‘ng koalitsiya 49,1 foiz ovoz bilan 0,3 foizlik mikroskopik farq bilan ortda qolmoqda.
  • Saylovchilarning 80,4 foizi ovoz berishda ishtirok etdi, bu esa Skandinaviyada yangi hukumat shakllanishini taqozo etmoqda.

Shimoliy Yevropaning eng barqaror va ta’sirli davlatlaridan biri sanalgan Shvetsiyada yakshanba kuni bo‘lib o‘tgan parlament saylovlari Yevropa siyosiy xaritasida chinakam dramatik kurash va kutilmagan natijani taqdim etdi. Mamlakat davlat saylov komissiyasi e’lon qilgan dastlabki rasmiy hisob-kitoblarga ko‘ra, sobiq bosh vazir Magdalena Andersson yetakchiligidagi muxolifatdagi chapsentristik blok amaldagi hukmron o‘ng koalitsiyadan peshqadamlikni tortib oldi. Ovoz berish uchastkalari mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da yopilganidan so‘ng, jami 6,6 mingga yaqin uchastkadan 6,1 mingdan ortig‘ida byulletenlar sanab chiqildi va unda chaplar 49,4 foiz ovoz bilan oldinga chiqib oldi.

Amaldagi bosh vazir Ulf Kristersson boshchiligidagi o‘ng koalitsiya esa 49,1 foiz natija qayd etib, 0,3 foizlik mikroskopik farq bilan ortda qolmoqda. Saylovchilarning 80,4 foizi uchastkalarga kelib, ulkan faollik ko‘rsatgan ushbu ovoz berish jarayoni Skandinaviyada yangi hukumat shakllanishini muqarrar qilib qo‘ymoqda. Xo‘sh, atigi o‘ndan uch foizlik farq Shvetsiya siyosatida nimani hal qiladi, hukumatni qo‘llab kelgan o‘ng qanot populistlari nega vazirlik lavozimlaridan quruq qolishi mumkin va Stokholmning bu tanlovi Yevropa Ittifoqiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

0,3 foizlik dahshatli intriga: Saylov komissiyasining so‘nggi raqamlari

Shvetsiya saylov komissiyasi tomonidan e’lon qilingan hisob-kitoblar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Chap muxolifatning g‘alabasi (49,4 foiz): Mamlakat bo‘ylab byulletenlarning qariyb 93 foizi sanab chiqilgach, muxolifat kuchlari ozgina ustunlik bilan bo‘lsa-da, parlamentdagi ko‘pchilik o‘rinni egallashga yaqin turibdi;

  • O‘nglarning pasayishi (49,1 foiz): Hukmron koalitsiya ovozlar soni bo‘yicha raqibiga juda yaqin kelgan bo‘lsa-da, hozircha hokimiyatni saqlab qolish uchun zarur chegaraga yeta olmayapti;

  • Saylovchilarning faolligi (80,4 foiz): Aholining 80 foizdan ortig‘i ovoz berishda qatnashgani jamiyat ichida siyosiy kursni o‘zgartirish bo‘yicha qanchalik jiddiy ikkilanish va kurash kechganini ko‘rsatmoqda.

Magdalena Andersson koalitsiyasi: Kimlar taxtga qaytmoqda?

Chapsentristik blok tarkibi to‘rtta asosiy siyosiy kuchning mustahkam birlashuviga tayanmoqda:

  • Sotsial-demokratik ishchilar partiyasi: Sobiq bosh vazir Magdalena Andersson boshchiligidagi ushbu partiya mamlakatning eng yirik va an’anaviy siyosiy tashkiloti sifatida koalitsiya yadrosini tashkil etmoqda;

  • Ittifoqchilar birdamligi: Chap partiya, Markaz partiyasi hamda Atrof-muhitni muhofaza qilish partiyasi («yashillar») sotsial-demokratlar bilan yagona front hosil qilib, ijtimoiy himoya va ekologik dasturlarni ilgari surmoqda;

  • Revansh va qaytish: O‘tgan saylovlarda tor mag‘lubiyatga uchrab hokimiyatdan ketgan chaplar bu gal yana boshqaruv tizginini o‘z qo‘llariga olish arafasida turibdi.

Kristersson mag‘lubiyati va «Shved demokratlari»ning amalga oshmagan orzusi

Amaldagi hukumat bloki jiddiy zarbani qabul qilib oldi:

  • O‘nglar to‘rtligi: Bosh vazir Ulf Kristerssonning Mo‘tadil koalitsion partiyasi, «Xristian-demokratlar», «Liberallar» va ularni tashqaridan qo‘llab turgan o‘ng qanot populistik «Shved demokratlari» partiyasi yetarli natija qayd eta olmadi;

  • Hukumatga kirish rejasi xavf ostida: Agar o‘nglar g‘alaba qozonganida, radikal qarashlari bilan tanilgan «Shved demokratlari» partiyasi o‘z tarixida ilk bor rasmiy vazirlik kursilariga ega bo‘lishi kerak edi;

  • Parlamentdagi yangi kuchlar nisbati: Chaplarning g‘alabasi Stokholmning ijtimoiy siyosat, migratsiya nazorati va xavfsizlik bo‘yicha muvozanatliroq yondashuvga qaytishini ta’minlaydi.

Shvetsiyada ovozlarning deyarli teng ikkiga bo‘linishi mamlakatda yangi koalitsion hukumatni shakllantirish va qonunlarni qabul qilishda siyosatchilardan nihoyatda nozik murosa va diplomatiyani talab etishi tayin.

Sizningcha, Shvetsiyada chap kuchlarning hokimiyatga qaytishi Yevropa Ittifoqining umumiy siyosati va migratsiya inqiroziga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 0,3 foizlik juda kichik farq bilan quriladigan yangi hukumat uzoq vaqt barqaror ishlay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Skandinaviyadagi ushbu shiddatli saylov natijalari tahlilini barcha xalqaro siyosat ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Shvetsiya parlament saylavlariMagdalena AnderssonUlf KristerssonShved demokratlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Bugun, 11:52To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiBugun, 11:01Qoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiQoplon hujum qilganda mitti it kutilmagan ishni qildiBugun, 10:46Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiBugun, 10:39Oyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinOyda begona sivilizatsiya izlari yashiringan bo‘lishi mumkinBugun, 10:32Erdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiErdo‘g‘on Turkiyadagi yahudiy fuqarolarni Rosh-a-Shana bilan tabrikladiBugun, 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi