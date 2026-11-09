Internetda shov-shuv: Kim Chen Inning g‘alati haykali tarqaldi!

·66·Dunyo
Internetda shov-shuv: Kim Chen Inning g‘alati haykali tarqaldi!

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In mahalliy rassom tomonidan ishlangan bronza byustning ochilish marosimida qatnashgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Biroq haykalning noodatiy ko‘rinishi va unga oid lavhalar internet foydalanuvchilarining alohida e’tiborini tortdi.

Tarqalgan tasvirlarda harbiy xizmatchi bronza byust ustiga yopilgan qizil matoni olib tashlayotgani ko‘rinadi. Haykal esa o‘ziga xos yuz tuzilishi, kattaligi bilan ajralib turadigan ko‘zlari va g‘alati tabassumi bilan ko‘pchilikni hayratda qoldirgan.

Ayniqsa, foydalanuvchilar byustning tashqi ko‘rinishini muhokama qilib, unga turli hazilomuz izohlar qoldirmoqda. Ayrimlar haykalning yuz ifodasiga e’tibor qaratgan bo‘lsa, boshqalar uning Kim Chen Inning haqiqiy qiyofasiga qanchalik o‘xshashini muhokama qilmoqda.

Shunga qaramay, suratlarda aks etgan voqea tafsilotlari, byustning qayerda o‘rnatilgani va tasvirlarning haqiqiyligi hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan.

Kim Chen InShimoliy Koreyabronza byust
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)Kim Chen In Shimoliy Koreya armiyasi oldiga qo‘yilgan bosh maqsadni e’lon qildi (video)25 oktabr 09:17Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!2 oktabr 11:11Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?3 iyul 02:46Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi