Turkiyada 22 karatli oltin bilan qoplangan shirinlik xaridorlarning qiziqishini uyg‘otmoqda

·53·Dunyo
Turkiyada 22 karatli oltin bilan qoplangan shirinlik xaridorlarning qiziqishini uyg‘otmoqda

Turkiyaning Amasya shahridagi oziq-ovqat mahsulotlari do‘konida noodatiy shirinlik xaridorlar e’tiborini tortmoqda. Gap 22 karatli yeyiladigan oltin kukuni bilan bezatilgan turk lokumi haqida bormoqda. Uning bir kilogrammi 10 ming turk lirasidan sotilmoqda.

Bodom, pista va qizil qoraqat qo‘shib tayyorlangan ushbu shirinlik tashqi ko‘rinishi bilan ham boshqalardan ajralib turadi. Lokumning usti oziq-ovqat mahsulotlarida foydalanishga mo‘ljallangan oltin kukuni bilan qoplangan.

Do‘kon egasi Selim Kayaning ma’lum qilishicha, 50 kilogramm lokum tayyorlash jarayonida jami 5 gramm 22 karatli oltindan foydalaniladi. Shirinlikning narxi bir kilogramm uchun 10 ming lira etib belgilangan. Eng qizig‘i, do‘konga tashrif buyurgan har bir kishi uni xarid qiladimi yoki yo‘qmi, bepul tatib ko‘rishi mumkin.

Biroq noodatiy shirinlikning narxi mahalliy aholining barchasiga ham ma’qul kelmagan. Ayrim xaridorlar uni juda qimmat deb hisoblab, bunday lokumni sotib olish oson emasligini ta’kidlashgan.

Ma’lumot uchun, mazkur do‘konda lokumning yana 66 xil turi sotiladi. Ularning narxi mahsulot tarkibiga qarab bir kilogrammi uchun 500 liradan 3 ming liragacha baholangan.

TurkiyaAmasyaTurk lokumiSelim Kaya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin ustida sayr: Dubayda 24 karat sof oltindan dunyodagi ilk piyodalar yo‘lagi ochilmoqdaOltin ustida sayr: Dubayda 24 karat sof oltindan dunyodagi ilk piyodalar yo‘lagi ochilmoqda27 oktabr 09:48Internetda shov-shuv: Kim Chen Inning g‘alati haykali tarqaldi!Internetda shov-shuv: Kim Chen Inning g‘alati haykali tarqaldi!Bugun 13:25Jurnalistlar va teleboshlovchilar uchun yangi raqib: Xitoy robotlarni namoyish qildiJurnalistlar va teleboshlovchilar uchun yangi raqib: Xitoy robotlarni namoyish qildiBugun 13:22Islom dini nima uchun Rim, Xitoy yoki boshqa imperiyalarda boshlanmagan? 4 ta asosiy sababIslom dini nima uchun Rim, Xitoy yoki boshqa imperiyalarda boshlanmagan? 4 ta asosiy sababBugun 13:17Kremlning katta siri: Putin ayoli, farzandlari va nabiralarini nega ommadan yashiradi?Kremlning katta siri: Putin ayoli, farzandlari va nabiralarini nega ommadan yashiradi?Bugun 13:16Rangli soyalar qanday hosil bo‘ladi? Oddiy tajriba internetda qiziqish uyg‘otdiRangli soyalar qanday hosil bo‘ladi? Oddiy tajriba internetda qiziqish uyg‘otdiBugun 12:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi