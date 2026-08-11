«Menda pul yo‘q» degan fikrni buzish: 5 daqiqalik usul
Pul yetishmasligi insonda hech narsa qilish imkoniyati qolmaganini anglatmaydi, chunki vaqt, diqqat, bilim va o'rganish imkoniyati ham kapital hisoblanadi. Buni anglash uchun 5 daqiqada kun davomida maqsadga xizmat qilmagan vaqtni hisoblab, mavjud resurslarni yozib chiqish tavsiya etiladi. Har kuni atigi 1 soatni o'ziga sarflash bir yilda 365 soatga teng bo'ladi va bu vaqtni bilim, ko'nikma hamda daromad imkoniyatlariga yo'naltirish mumkin.
«Menda pul yo‘q, demak hozir hech narsa qila olmayman». Bu fikr insonni moliyaviy muammoni hal qilishga emas, harakatsizlikka olib borishi mumkin. Chunki pul kam bo‘lgan paytda ham insonda boshqa kapital — vaqt, diqqat, bilim va o‘rganish imkoniyati qoladi.
Shaxsiy rivojlanishda bunday fikrlashni ba’zan «ongosti blokirovkasi» deb atashadi. Bu ilmiy tashxis emas, balki insonni cheklaydigan avtomatik fikrni ifodalovchi ibora. Uni o‘zgartirishning birinchi qadami esa juda oddiy: «menda hech narsa yo‘q» degan fikr o‘rniga, aslida qo‘lingizda nima borligini ko‘rish.
Birinchi savol: kuningiz qayerga ketyapti?
Qog‘oz va qalam oling.
Bugungi kuningizni eslab, vaqtingiz asosan nimalarga sarflanganini yozib chiqing:
ijtimoiy tarmoqlar, qisqa videolar, bekorchi suhbatlar, seriallar, internetda maqsadsiz aylanish, keragidan ortiq o‘ylash yoki boshqa mashg‘ulotlar.
Bu yerda maqsad o‘zingizni ayblash emas. Faqat vaqt qayerga ketayotganini ko‘rish.
To‘liq tahlil uchun yarim soat ajratish mumkin. Ammo tezkor variantni 5 daqiqada ham bajarsa bo‘ladi.
Endi «yo‘qolgan» vaqtni hisoblang
Kun davomida maqsadingizga xizmat qilmagan vaqtning taxminiy miqdorini chiqaring.
Bu har kimda ikki soat bo‘lishi shart emas. Kimdadir 30 daqiqa, kimdadir uch soat bo‘lishi mumkin.
Agar har kuni bor-yo‘g‘i 1 soat ajrata olsangiz ham, bir yilda bu 365 soatga teng bo‘ladi.
Shu yerda muhim fikr paydo bo‘ladi:
«Menda hozir katta mablag‘ bo‘lmasligi mumkin. Lekin menda o‘zimga sarflash mumkin bo‘lgan vaqt bor».
Varaqqa bitta yangi fikr yozing
Eski fikr:
«Menda pul yo‘q, shuning uchun hech narsa qila olmayman».
Uning o‘rniga realroq jumlani yozing:
«Menda o‘zimga investitsiya qilish uchun vaqt va diqqat bor. Bu ham kapital. Uni bilim, ko‘nikma va halol daromad yaratish imkoniyatlariga sarflashim mumkin».
Bu jumlani yozish pulni sehrli ravishda ko‘paytirmaydi.
Ammo u savolni o‘zgartiradi.
«Nega menda yo‘q?» degan savoldan:
«Qo‘limda bor resurs bilan nima qila olaman?»
degan savolga o‘tasiz.
Aynan shu farq harakatni boshlashi mumkin.
Vaqtni pul deb tasavvur qiling
Faraz qiling, har bir bo‘sh soatingiz kartadagi mablag‘ kabi ko‘rinib turadi.
Uni qayerga sarflardingiz?
Bir soatni ijtimoiy tarmoqqa bergan bo‘lardingizmi yoki yangi kasb o‘rganishga?
Ikki soatni boshqalar hayotini kuzatishgami yoki o‘z loyihangizni rivojlantirishgami?
30 daqiqani bekor o‘tkazishgami yoki til, sotuv, dasturlash, marketing kabi daromad keltirishi mumkin bo‘lgan ko‘nikmaga?
Vaqt to‘g‘ridan to‘g‘ri pul emas. Ammo bilim va qiymat yaratishga sarflangan vaqt keyinchalik daromad imkoniyatiga aylanishi mumkin.
Eng muhim bosqich — darhol bitta qadam
Mashqning oxirida katta reja tuzish shart emas.
Faqat keyingi 24 soatda bajaradigan bitta aniq harakatni belgilang.
Masalan: «Bugun 30 daqiqa ingliz tili o‘rganaman».
Yoki: «Bir soat yangi kasb bo‘yicha kurs ko‘raman».
Yoxud: «Qo‘shimcha daromad olishim mumkin bo‘lgan uchta yo‘nalishni o‘rganaman».
Chunki qog‘ozdagi eng yaxshi fikr ham harakatsiz qolsa, natija bermaydi.
«Menda pul yo‘q» o‘rniga qanday fikrlash kerak?
Moliyaviy qiyinchilikni inkor qilish kerak emas. Ba’zan insonda haqiqatan ham mablag‘ yetishmaydi va bu jiddiy muammo bo‘lishi mumkin.
Ammo «pulim kam» bilan «men hech narsa qila olmayman» bir xil gap emas.
Birinchi jumlada vaziyat tasvirlanadi. Ikkinchisida esa inson o‘z imkoniyatini butunlay yopib qo‘yadi.
Shuning uchun kuchliroq pozitsiya shunday:
«Hozir resurslarim cheklangan. Ammo mendagi vaqt, diqqat, bilim va imkoniyatlardan qaysi birini ko‘paytirishim mumkin?»
Puldan oldin boshqarishni o‘rganiladigan resurs bor
Katta daromadni boshqarish ham odatdan boshlanadi.
Agar inson bugun ikki soat vaqtini qayerga sarflayotganini bilmasa, ertaga katta mablag‘ni ham avtomatik ravishda oqilona boshqaradi, degan kafolat yo‘q.
Shu ma’noda vaqt — yaxshi mashq maydoni.
Uni rejalashtirish, ustuvorlik belgilash va kelajakka sarflashni o‘rganish moliyaviy intizomga ham yordam berishi mumkin.
Balki bugun hisobingizda ortiqcha pul yo‘qdir. Ammo sizda hali ham keyingi soatni qayerga sarflashni tanlash imkoniyati bor.
O‘zgarish aynan shu qarordan boshlanishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…