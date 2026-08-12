Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyati
Rafael Leao kelajagi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, barcha e'tiborini maydondagi o'yinlarga qaratganini va uning nomidan faqat oilasi hamda advokatlari gapirishi mumkinligini aytdi. Milan futbolchini kamida 60 million yevroga sotmoqchi, biroq kelib tushgan takliflar ijara va keyinchalik sotib olish shartlari bilan 35-40 million yevrodan oshmayapti.
Milanning Milan klubi hujumchisi Rafael Leao ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz kelajagiga oid mish-mishlarga munosabat bildirib, barcha eʼtiborini faqat yashil maydondagi oʻyinlarga qaratganini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik futbolchi oʻz manfaatlarini himoya qilish huquqini faqat oilasi va advokatlariga berganini taʼkidlab, boshqa hech kim uning nomidan gapirishga haqli emasligini qatʼiy uqtirgan. Ushbu bayonot mavsum oraligʻidagi transfer oynasida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar fonida jamoatchilik eʼtiborini oʻziga tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Milan rahbariyati Rafael Leaoni sotishga tayyor boʻlgan futbolchilar qatoriga kiritgan edi. Biroq, transfer bozoridagi muzokaralar moliyaviy kelishmovchiliklar sababli turgʻunlik holatiga kelib qoldi. Klub futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilayotgan boʻlsa-da, kelib tushgan takliflar asosan ijara va keyinchalik sotib olish shartlarini oʻz ichiga olib, 35-40 million yevrodan oshmayapti. Bu holat milanliklarning kelgusi transfer rejalarini amalga oshirishiga ham jiddiy toʻsqinlik qilmoqda.
Turkiya variantining rad etilishiTransfer oynasida futbolchiga Turkiya klublaridan, xususan Fenerbahche hamda Galatasaray jamoalaridan qiziqishlar boʻlgani haqida xabarlar tarqaldi. Shunga qaramay, na Milan klubi taklif etilgan moliyaviy shartlardan qoniqdi, na futbolchining oʻzi Istanbulga koʻchib oʻtishni karyerasidagi olgʻa qadam deb bildi. Leao uchun Angliya Premer-ligasi yoki La Liga klublaridan jiddiy takliflar kutilgan edi, biroq hozircha bu kabi soʻrovlar kelib tushgani yoʻq.
Yangi bosh murabbiy qoʻl ostida futbolchining 3-4-2-1 taktik sxemasida qanday rol oʻynashi ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Jamoaning eng koʻp maosh oluvchi va texnik jihatdan eng isteʼdodli oʻyinchilaridan biri boʻlishiga qaramay, agar u jamoada qolsa ham, asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlanmagan. Leaoning ketishi amalga oshmagani esa klubga yangi futbolchilarni jalb qilish boʻyicha muzokaralarni ham toʻxtatib qoʻydi.
…