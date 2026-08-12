Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyati

·77·Sport
Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyati
Qisqacha

Rafael Leao kelajagi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirib, barcha e'tiborini maydondagi o'yinlarga qaratganini va uning nomidan faqat oilasi hamda advokatlari gapirishi mumkinligini aytdi. Milan futbolchini kamida 60 million yevroga sotmoqchi, biroq kelib tushgan takliflar ijara va keyinchalik sotib olish shartlari bilan 35-40 million yevrodan oshmayapti.

Milanning Milan klubi hujumchisi Rafael Leao ijtimoiy tarmoqlar orqali oʻz kelajagiga oid mish-mishlarga munosabat bildirib, barcha eʼtiborini faqat yashil maydondagi oʻyinlarga qaratganini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, portugaliyalik futbolchi oʻz manfaatlarini himoya qilish huquqini faqat oilasi va advokatlariga berganini taʼkidlab, boshqa hech kim uning nomidan gapirishga haqli emasligini qatʼiy uqtirgan. Ushbu bayonot mavsum oraligʻidagi transfer oynasida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar fonida jamoatchilik eʼtiborini oʻziga tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Milan rahbariyati Rafael Leaoni sotishga tayyor boʻlgan futbolchilar qatoriga kiritgan edi. Biroq, transfer bozoridagi muzokaralar moliyaviy kelishmovchiliklar sababli turgʻunlik holatiga kelib qoldi. Klub futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilayotgan boʻlsa-da, kelib tushgan takliflar asosan ijara va keyinchalik sotib olish shartlarini oʻz ichiga olib, 35-40 million yevrodan oshmayapti. Bu holat milanliklarning kelgusi transfer rejalarini amalga oshirishiga ham jiddiy toʻsqinlik qilmoqda.

Turkiya variantining rad etilishi

Transfer oynasida futbolchiga Turkiya klublaridan, xususan Fenerbahche hamda Galatasaray jamoalaridan qiziqishlar boʻlgani haqida xabarlar tarqaldi. Shunga qaramay, na Milan klubi taklif etilgan moliyaviy shartlardan qoniqdi, na futbolchining oʻzi Istanbulga koʻchib oʻtishni karyerasidagi olgʻa qadam deb bildi. Leao uchun Angliya Premer-ligasi yoki La Liga klublaridan jiddiy takliflar kutilgan edi, biroq hozircha bu kabi soʻrovlar kelib tushgani yoʻq.

Yangi bosh murabbiy qoʻl ostida futbolchining 3-4-2-1 taktik sxemasida qanday rol oʻynashi ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Jamoaning eng koʻp maosh oluvchi va texnik jihatdan eng isteʼdodli oʻyinchilaridan biri boʻlishiga qaramay, agar u jamoada qolsa ham, asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlanmagan. Leaoning ketishi amalga oshmagani esa klubga yangi futbolchilarni jalb qilish boʻyicha muzokaralarni ham toʻxtatib qoʻydi.

Muxlislar munosabati va oldinda turgan sinovlar

Ayni paytda transfer oynasining yopilishiga sanoqli kunlar qolgani va A Seriya bahslari boshlanishi yaqinlashgani sababli, portugaliyalik hujumchining yangi mavsumni qaysi jamoada boshlashi hali ham aniq emas. Yoz davomida futbolchining klubdan uzoqlashayotgandek koʻringani va koʻrsatgan norozilik alomatlari muxlislar orasida ham turli savollarni tugʻdirmoqda. Agar Leao Milanda qoladigan boʻlsa, u tribunaning ishonchini qayta qozonish uchun maydonda bor kuchini berishiga toʻgʻri keladi.

Rafael LeaoMilanTransferlarA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi